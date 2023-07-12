Парадоксы «Есенинской Руси». Пользоваться землей нельзя, а платить налоги необходимо

Сергея Воробьева обязали заложить окна кирпичом.

С 21 по 25 июня на территории Рязанского и Рыбновского районов Рязанской области прошел социальный опрос, посвященный запретам, действующим в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь». Местные жители, пострадавшие от введенных в 2013 году ограничений, рассказали десятки душещипательных историй. Каждая из них заслуживает должного внимания, и абсолютно каждую необходимо разбирать в частном порядке, решая проблемы людей.

«Дом есть, но по документам его нет»

Сергей Воробьев весной 2021 года оформил участок под индивидуальное строительство в селе Заборье Рязанского района, которое тоже находится в границах охранной зоны «Есенинская Русь». В планах было возвести просторный двухэтажный дом по собственному проекту и жить в нем с семьей. Но уже на этапе закладки фундамента Сергей столкнулся со сложностями.

- При проектировании дома пришлось отталкиваться не от того, какой по площади дом хочу я и моя семья. Необходимо было уложиться в параметры, указанные в градостроительном регламенте охранной зоны «Есенинская Русь». Указанные там размеры не могут превышать 14 на 14 метров. В итоге, я остановился на длине в 14 метров и ширине в 10 метров.

Сейчас у Сергея новые проблемы - он не может оформить строение в собственность. 17 мая 2023 года ему пришло уведомление о несоответствии возведенного им дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

- Уже стоит коробка, крыша, вставлены дверь и окна. Осталась облицовка. Мне прислали отказ из-за того, что дом не проходит по параметрам окон. Они должны быть размером 1,2 метра на 0,8 метра. Но ведь - это же не окна, а крохи! У себя я сделал окна 2,2 метра на 2 метра. Но меня обязали заложить их кирпичом, чтобы осталась только одна центральная створка! Это не только визуально некрасиво, но и в дом не поступает достаточное количество света. Вторая причина отказа - отсутствие наружной отделки стен. Ее необходимо выполнить красным кирпичом, либо имитацией бруса. А у меня уже закуплен другой материал для внешней отделки, и скорее всего, я столкнусь с тем, что мне вновь скажут - сделал облицовку не по параметрам.

Я ездил в Управление градостроительства и имущественных отношений и задавал им вопрос - как такое может быть, что человек построил на своем участке за свои же деньги дом, но не может оформить его? На что мне ответили - такой регламент.

Не понимаю, почему в XXI веке люди должны страдать от недостатка света в доме. Не понимаю, почему Заборье входит в зону есенинских ограничений…

«Мы даже вырастить ничего не можем на своей земле»

Виктор Сорокин отец четверых детей. В 2014 году администрация выделила его семье участок размером 9 соток в Раменских двориках Рыбновского района. Но построить дом они до сих пор так и не смогли.

- Да, нам дали эту землю, как многодетной семье. В 2017 году мы решили строить дом. Подали документы на получение разрешения на строительство. Но нам пришел отказ. А в дальнейшем выяснилось, что оказывается администрация знала, что на этом участке строить ничего нельзя... Знала, но все равно передала его нам.

Виктор рассказывает, что в Раменских двориках не только строительство запрещено, но и выращивание на своей земле для собственных нужд сельхозпродукции.

- Для того чтобы сажать и ухаживать, необходимо хотя бы под инвентарь какой-то сарайчик построить. Пробить скважину, провести воду. Но мы ничего сделать не можем. Просто приезжаем и смотрим на свою землю.

Дальше интереснее.

- Наш участок - самый крайний. Так в итоге еще выяснилось, что его границы пересекаются с границами другого участка, который принадлежит незнакомому нам человеку. И из выделенных 9 соток стопроцентно наши - только полторы.

Мы подавали заявление в прокуратуру. Но нам ответили, что все в порядке и никаких нарушений нет.

Мы продолжаем платить налоги, а пользоваться землей не имеем права. Получается, платим за возможность лицезреть поле…

- Когда нам выделили участок, - продолжает свою историю Виктор, - все четверо детей были несовершеннолетними. Тогда мы жили в общежитии в трех приватизированных комнатах общей площадью 40 кв. м. С нами еще жила моя мама и сестра... На 15 комнат в общежитии была одна кухня, мужской и женский туалеты. На втором этаже такие же условия. Душевая кабинка одна на два этажа. Когда нам выделили участок, мы надеялись, что вырвались из этого ада, но нет…

Не дождавшись разрешения на строительство дома, многодетная семья Сорокиных в 2019 году купила недорогую квартиру во вторичном фонде. Им пришлось делать капитальный ремонт - водопровод, канализацию, разделять квартиру на несколько маленьких.

- Из той ситуации мы худо-бедно выкрутились, - говорит Виктор. - Но то, что участком вот уже целых 9 лет мы не можем воспользоваться, удручает. И не понятно, почему строительство запрещено, а налоги «на воздух» - разрешены.

Вместо послесловия

В настоящее время проводится аналитика собранных во время опроса жителей Рязанского и Рыбновского районов анкет. В скором времени на страницах нашей газеты выйдет еще один материал, посвященный результатам и выводам данного исследования.

Олеся ХАРИТОНОВА.

ВАЖНО

Площадь охранной зоны «Есенинская Русь» распространилась на 47,5 тысячи гектаров. В нее входит 42 населенных пункта.

В Рыбновском районе: с. Константиново, с. Вакино, д. Марково, д. Аблово, д. Ахмылово, с. Бортное, с. Волынь, д. Елизаветинка, д. Зубово, д. Подлуг, д. Путково, д. Слобода, с. Кузьминское, д. Аксеново, д. Данилово, д. Иванчино, с. Пощупово, с. Костино, д. Кривоносово, д. Кудашево, д. Медведево, с. Окаемово, д. Ромоданово, с. Федякино, д. Раменки, с. Чешуево, с. Новоселки, с. Истобники, д. Голенькино, с. Летово, д. Романцево, д. Сидоровка, д. Шишкино, д. Демидово, с. Старолетово, д. Шушпаново, п. Завода Ветзоотехника.

В Рязанском районе: с. Сельцы, с. Агро-Пустынь, с. Заборье, с. Коростово.

В Рязани: п. Солотча.

В ТЕМУ

В 1965 году к 70-летнему юбилею Сергея Есенина на родине поэта, в селе Константиново, открылся мемориальный Дом-музей С. А. Есенина. А привычный нам Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был создан на основе мемориального дома в 1984 году.