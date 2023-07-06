В Рязани появится флагманская школа, где соберут лучших детей со всей области

Рязанские учителя мечтают поработать в топовой школе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современном обществе много способов получить образование. Помимо классических школьных программ, все чаще используются различные высокие технологии. Однако не стоит забывать, что без опытных наставников усваивать информацию порой довольно проблематично… Оптимально, когда ребенку доступно и IT-обучение, и высококлассные педагоги.

17 апреля 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что Рязань вошла в число шести пилотных регионов страны, где построят флагманские школы с передовыми технологиями и методиками обучения. Что же такое «флагманская школа»?

Это образовательное учреждение, где лучшие учителя региона передают знания, используют передовые методики преподавания и новейшее оборудование. Часто рядом

с такой школой располагается пансионат (общежитие), ведь на обучение сюда собираются лучшие ученики всего региона.

По данным министерства образования Рязанской области, флагманская школа «Лидер» будет построена по образу московской школы «Летово». В настоящее время определен участок земли в микрорайоне Мервино площадью 16 гектаров, на котором разместится учебное заведения на 800 мест и пансионат на 300 мест (с последующим расширением до 600 мест). Место выбрано не случайно - считается, что эта территория с хорошей транспортной доступностью.

«Хочу там работать!»

Кадровый состав школы «Лидер» будет отобран на основе конкурса. В приоритете - победители профессиональных конкурсов, учителя первой и высшей квалификационных категорий, кандидаты наук. Планируется привлечение не только сотрудников из Рязанской области, но и из других регионов.

Поговорив с рязанскими учителями, мы выяснили следующее - в профессиональной среде существуют опасения, что создание флагманской школы и перетягивание туда лучших кадров снизит уровень образования в других учреждениях.

В профильном министерстве, конечно, успокаивают, что такого не произойдет. Мол, все открывшиеся вакансии заполнят молодыми квалифицированными кадрами, и даже прорабатывается вопрос о дополнительных мерах поддержки.

Кстати, стимулировать планируется не только педагогов, приходящих на освободившиеся места, но и тех, кто будет штурмовать новые высоты флагманской школы.

- Я бы хотела работать там. У меня есть все необходимые документы и, конечно, опыт и желание работать с одаренными детьми! - поделилась учительница иностранного языка Кристина Локшина.

А вот ее коллега Анастасия Игоревна - учительница истории и обществознания - менять место работы не планирует, хотя флагманская школа ей тоже интересна:

- Очень привязалась к детям, да и коллектив в моей школе хороший. А вот сотрудничать - ездить на мастер-классы, обмениваться опытом с флагманской школой с удовольствием хотела бы.

Не готов? Дай место другим!

Вопрос, который волнует и взрослых, и детей - как же пройдет отбор учащихся в новую школу?

Учителя гимназий и лицеев Рязани предполагают, что процесс зачисления не будет сильно отличаться от «вступительных экзаменов»

в учебные заведения, где они работают, то есть будет включать в себя собеседование для начальной школы и тестовую часть и собеседование для средней и старшей школы. Но официально критериев отбора пока не существует - они находятся в стадии разработки.

Многодетная мама Анастасия Липаткина высказалась о важности отбора в начальные классы:

- Не всем детям нужно повышенное образование, не все его могут потянуть по своим природным данным. А вот тем, кто может и имеет для этого задатки, подобная школа будет в помощь и даст возможности для раскрытия своих способностей.

Также Анастасия считает, что нормой новой школы станет отчисление: ведь талант - это 10 процентов успешного обучения, а 90 процентов - тяжелый труд ученика.

- Если ты не готов учиться, проводить время над учебниками - дай место другим, тем, кто готов это делать. Так что в данном случае отчисление из-за неуспеваемости совершенно логично. Ребенок вполне может продолжить образование в школе по месту прописки.

Также отметим, что вопрос о предоставлении льготных условий для зачисления в образовательную организацию детей из многодетных семей в настоящее время не рассматривается.