Скоро первый полет! Аистов Гошу и Руслану с потомством перевели в открытый вольер

Двухмесячные аистята давали орнитологам солидный отпор.

1 июля в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста» (село Кораблино, Рязанский район) нелетную пару Гоши и Русланы перевели в открытый вольер. А вместе с ними и их потомство - пятерых аистят, которым уже исполнилась 2 месяца. Совсем скоро они предпримут попытку своего первого полета.

Аисты в открытом вольере.

Птенцы у Гоши и Русланы появляются уже четвертый год. Это первая пара аистов в России, которая начала размножаться в неволе. Сегодня по методике рязанских орнитологов формируются пары и появляется на свет потомство в Ивановской, Псковской, Амурской областях.

Двухмесячные аистята оказались сильными и напористыми: не упускали возможности клюнуть орнитологов - в руки и даже в лицо.

У родителей, Гоши и Русланы, перед переводом в открытый вольер подрезали маховые перья. Они, хоть и не летают, вполне способны перемахнуть через защитную ограду, где их ждут многочисленные опасности. Процедура, которая проводится ежегодно, позволяет этого не допустить. Благодаря ей все лето самая продуктивная аистиная пара России остается в защищенном периметре.