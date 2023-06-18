Технология Московского метрополитена. Кто и зачем роет огромный тоннель под Рязанью

Рабочие в будущем вертикальном стволе - его углубление только начато.

В начале двухтысячных годов в Рязани были популярны календарики со схемой… рязанского метро. Люди посмеивались, разглядывая разно-цветные линии и названия станций: «Канищевская», «Автовокзал», «Дом Художника».

Никто тогда не знал, что тоннель, аналогичный тоннелям столичного метро, и вправду пройдет под окраиной Рязани в 2022-2023 годах.

По улице Семчинской между остановками «Улица Дачная» и «Улица Трехреченская» сейчас каждый день весело мчатся легковые автомобили, грузовики, маршрутные автобусы.

А глубоко под дорогой проходит круглая горизонтальная шахта диаметром больше трех метров. Вырыли ее- впервые в истории Рязани- по той же технологии, что строили (строят) Московский метрополитен.

Зачем под землей нужна большая труба Так кто и, самое главное, зачем решился на такое грандиозное строительство? Ведь не для того же, чтобы пассажирские капсулы в мгновения ока долетали по подземной трассе из Семчина до «Дома Художника»! На самом деле ответ достаточно прост…

Это наконец-то достраивают четырех с половиной километровую коммуникацию - так называемый Западный коллектор, без которого город не может больше развиваться в этом направлении.

Стремительный рост жилищного строительства в Рязани начался с 2006 года. В 2022 году только в областном центре построено 784 тысячи квадратных метров жилья. Но одно дело заложить фундамент и выстроить на нем дом, а ведь необходимо еще и подключить новостройку к коммуникациям. И если вопрос с локальными котельными еще можно решить, то электроснабжение, водоснабжение и водоотведение - вопросы, которые почти всегда вызывают головную боль. Ведь необходимо использовать существующую и без того перегруженную сеть.

В районе микрорайонов Канищево, Сем-чино и Недостоево, например, неспособность существующей канализации справиться с объемом стоков уже дважды останавливала выделение земель под новое жилье. Насосы КНС-9 на Северной окружной дороге сейчас ежедневно перекачивают примерно 25 тысяч кубометров стоков (из 170 тысяч кубометров в целом по Рязани).

Еще с начала двухтысячных специалисты постоянно говорили, что городу нужен новый коллектор, получивший в документах чиновников название Западный. Проект его вообще был разработан еще 40 лет назад организацией «Союзтоннельстрой».

В 1990-1992 годах попытались начать работы, но их остановили галопиру-ющая инфляция и сменающий друг друга экономические кризисы: то «черный вторник», то «всероссийский дефолт»…

Только в 2021 году, получив поддержку областного уровня, «Водоканал города Рязани» профинансировал прокладку подземного тоннеля - и строители приступили к проходке прямо под улицей Семчинской, гаражными кооперативами и частными усадьбами поселков Семчино и Канищево.

Горизонтальный тоннель и щит проходки.

Рабочие: летом под землей не жарко

Первая вертикальная шахта с бетонными стенами, ведущая в подземный мир, расположена около дома №1 по улице Семчинской. Именно сюда собираются трубы от соседних многоэтажек, по которым в новый коллектор пойдут стоки из квартир.

Вниз спускается лестница, около шахты лежит будущая «крышка», на столбах крепится пульт управления с разноцветными кнопками и лампочками.

- Глубина здесь пока еще небольшая, чуть более шести метров, - поясняют представители компании-подрядчика.

- Потом глубина коллектора все время будет увеличиваться: он самотечный, а значит, должен идти под уклон.

В районе одноэтажной застройки бывшего села Канищева глубина составит порядка 20 метров.

Строительно-монтажные работы идут с 2022 года - основная часть сооружения уже готова. По состоянию к началу лета 2023 года осталось проложить всего несколько сотен метров тоннеля.

Подземные строители используют уникальный метод щитовой проходки, работая круглосуточно: под землей все равно не видно, светло наверху или темно.

Вторая вертикальная шахта стоит, надежно прикрытая со всех сторон, около гаражного кооператива «Огонек». Далее начали углубляться в землю недалеко от улицы Советская поселка Семчино. Вынутый из недр земли песок непривычно желтеет на пустыре. Рабо-чие укрепляют вертикальный шахтный ствол металлическими кольцами…

Всего таких «входов под землю» будет 25.

- Работаем без выходных, - заверяют подрядчики. - Прекрасно будет, если финансирование до самого окончания стройки сохранится в нынешнем режиме. Летом под землей не жарко, поэтому мы все должны доделать в срок. В начале зимы по плану работы завершатся. Потом - сдача и приемка объекта.

В тоннеле прокладывается труба коллектора большого диаметра. Потом пространство между стенками тоннеля и стенками трубы будет полностью заполнено - как уже можно посмотреть в нескольких местах.

Что ж… Пусть пока и не современное метро с капсулами для мгновенного перемещения из точки в точку, но все же. Строительство Западного коллектора тоже призвано улучшить быт рязанцев в этой части города. Что касается транспорта будущего, то время еще не пришло.

Из первых уст

Чем Западный коллектор поможет экологии?

В 2022 году губернатор Рязанской области Павел Малков поставил задачу устранить возможности выбросов в атмосферу сероводорода на сетях и насосных станциях «Водоканала». Глава администрации города (на тот момент) Елена Сорокина заверила, что Западный коллектор сыграет в решении этой задачи большую роль:

«Система канализации устроена таким образом, что самотечные канализационные коллекторы чередуются с напорными. В самотечных коллекторах, по которым транспортируются стоки, есть воздух - и там образуется не сероводород, а в большей степени углекислый газ и аммиак… Введение в эксплуатацию нового коллектора сократит количество канализационных насосных станций и тем самым повысит экологичность всей системы».

Только цифры

• Рязанцы ежедневно потребляют 180-200 тысяч кубометров воды.

• Общая протяженность сетей водопровода в городе составляет более 770 км, а длина канализационных трубопроводов - около 600 км. Новый Западный коллектор добавит к этим цифрам еще 4,5 километра.

• В Рязани действуют 26 канализационных насосных станций разной мощности.

• На очистные сооружения городская канализация сбрасывает около

170 тысяч кубометров стоков в сутки.