Во всех церквах и монастырях Рязани священники молятся о восстановлении мира на Украине

Любые войны заканчиваются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Преподобный Лаврентий Черниговский, живший в двадцатом веке, предсказал сегодняшнее разделение России и Украины, а также раскол православной церкви. Словам старца было сложно поверить, но, увы…

«Комсомольская правда» встретилась с руководителем социального отдела Рязанской епархии протоиереем Максимом Бобровым, чтобы поговорить о том, как Церковь относится к происходящему сегодня на Украине и как лихия события повлияли на духовную жизнь рязанцев.

Принять со смирением

Несмотря на то, что Рязанская область находится достаточно далеко от зоны боевых действий, наверное, нет ни одной семьи в нашем регионе, которой бы не коснулся конфликт на Украине. Первая причина – наши народы связывают кровные узы, вторая – Рязань уже многие годы является столице ВДВ. Десантники с первых дней Специальной военной операции находятся на передовой.

– Мы должны постараться принять все происходящее со смирением, но вооружиться молитвой, уповая на милость Божью и скорейшее примирение, – говорит отец Максим.

- А как молиться? – интересуемся мы.

- Богу угодна горячая молитва, исходящая из глубины страждущего сердца. В таких случаях слова могут прийти сами собой, но на сайте епархии (ryazeparh.ru) есть несколько текстов прошений, которые благословляются к прочтению дома. Их хорошо читать утром или утром и вечером – кому как по силам. Также всегда можно присоединиться к соборной молитве в храме.

Руководитель соцотдела Рязанской епархии Максим Бобров. Фото: Михайлов ТВ.

Каждое богослужение во всех церквах и монастырях Рязанской епархии священнослужителями совершается поминовение наших братьев и сестер, военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой, также совершается еженедельный молебен о восстановлении мира.

Когда отец Максим рассказывал об отпевании воинов, которых привезли с фронта, его глаза наполнила неподдельная скорбь… И почему-то сложилось впечатление, что теперь он совершенно иначе произносит имена бойцов в записках о здравии.

- Беда стала поводом для покаяния и возвращению к вере – продолжает батюшка. - Перед уходом на фронт очень много мобилизованных ребят крестились, некоторые приняли это решение позже, уже на передовой, но неверующих на войне теперь нет. В храм начали приходить молиться за солдат их матери и жены, родные и друзья. Записки с именами воинов по благословению митрополита сейчас везде принимаются без пожертвований, безвозмездно для них проводятся и все таинства церкви: крещение, венчание и отпевание.

- В сводках новостей с фронта, мы видим, что священники присутствуют на передовой. Означает ли это, что церковь благословляет войну?

- Церковь никогда не одобряла кровопролитий, но наставляла как солдат, так и гражданских лиц на то, чтобы они даже в условиях боевых действий, сохраняли человеческий облик, а не превращались в животных, которыми движут одни инстинкты.

Быть сильным и верить в добро

- И конечно вера без дел мертва. Мы можем не только молимся о восстановлении мира, но и на деле стараться помогать нашим братьям и сестрам. – поясняет отец Максим.

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка с первых дней начала Специальной военной операции социальный отдел епархии начал оказывать гуманитарную помощь эвакуированным на территорию нашего региона беженцам из Луганской и Донецкой республик, пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне боевых действий и мобилизованным военнослужащим.

Во всех храмах и монастырях был организован добровольный сбор пожертвований, необходимых вещей и продовольственных товаров.

- Прихожане и просто люди с улицы начали приносить в церковь в большом количестве одежду и обувь, продукты питания длительного хранения, постельные принадлежности, полотенца и товары первой необходимости. Буквально за несколько дней наш Крестовоздвиженский храм поселка Строитель (Рязань) полностью был заполнен, – продолжает отец Максим.

Много неравнодушных женщин в церквах помогают своим трудом. Мария Терещенко, профессиональная швея и прихожанка храма Воскресения Словущего в Дашках Военных тоже не смогла остаться в стороне:

- У моего мужа на Украине живут родственники и каждый раз разговаривая с ними по телефону, наши сердца буквально плачут… В этой страшной ситуации мне хочется хоть чем-то помочь людям. Я шью нижнее белье и отдаю безвозмездно в храм для последующего распределения нуждающимся.

В Вознесенской церкви на текущий момент работает на постоянной основе 42 волонтера, которые под руководством помощника настоятеля храма Оксаны Стегуновой вяжут носки, жилетки и шапки под каски, шьют белье для госпиталей и носилки.

Много неравнодушных женщин в церквах помогают своим трудом. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Невозможно оставаться равнодушным к беде, кто бы в ней не оказался, – говорит Оксана. – И помочь может каждый. Например, сейчас мы собираем влажные салфетки и полотенца, средства от комаров и постельное белье для госпиталей. Все это можно принести в храм с семи утра до семи вечера ежедневно.

Все эти добрые дела по-разному, но помогают людям как с этой стороны, так и с той переносить происходящее. А любые войны, конечно, обязательно заканчиваются.

Ольга КУРЧЕВСКАЯ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За все время проведения спецоперации для оказания помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям народных республик, а также мобилизованным военнослужащим Рязанской епархией было собрано более 3 млн рублей и отправлено на передовую более 20 тонн гуманитарного груза.

КСТАТИ

Узнать о том, что сейчас требуется беженцам, пострадавшим мирным жителям, нашим бойцам на передовой и предложить свою помощь можно обратившись к руководителю социального отдела Рязанской епархии протоиерею Максиму Боброву по телефону: +7-910-643-95-33 или в ближайший к вам храм.