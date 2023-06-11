Впервые Рязань посетит цирковое шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

На протяжении всего спектакля у зрителя не будет возможности заскучать или отвести взгляд от арены. Фото: Ольга КУРЧЕВСКАЯ

Летние каникулы в Рязани начинаются с приятных новостей - наш город со своей уникальной программой посетил коллектив циркового шоу «5 континентов» от продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк». Рязанцев ждут воздушные гимнасты, клоуны, акробаты, эквилибристы, жонглеры, а также лошади, канадские бизоны, верблюды, бурые медведи, черные пантеры, большие тигры и грациозные леопарды, лилигры, способные выполнять невероятные трюки.

В среду, 7 июня, состоялась пресс-конференция с ведущими артистами Российской государственной цирковой компании.

«О билетах стоит позаботиться заранее»

Директор Рязанского цирка Елена Остроумова представила гостей и заверила, что желающих посетить цирк будет множество, а после просмотра равнодушным не останется никто. На протяжении всего спектакля у зрителя не будет возможности заскучать или отвести взгляд от арены.

Шоу «5 континентов» - это абсолютно новый проект, в котором представлены все цирковые жанры и самые масштабные и зрелищные номера, - отметили на конференции. При этом о билетах зрителям рекомендовано позаботиться заранее.

Заслуженная артистка России, клоунесса Лада Сарнацкая поделилась ключевой идеей шоу:

- Все завязано на путешествии двух персонажей, которые по счастливой случайности попадают в цирк и открывают для себя пять континентов, погружаются с головой в их атмосферу.

Публике представят трюки воздушных гимнастов, причем стихии воды и воздуха на манеже цирка сплетутся воедино. Акробаты на дорожке покажут настоящий парад стран, демонстрируя единство. В образе невесты утонченная эквилибристка на зеркальном шаре продемонстрирует чарующее владение обручами. Дрессировщики с животными удивят разнообразием трюков.

Безусловно, поразят зрителя эксклюзивные костюмы артистов, разработанные именитыми художниками и кутюрье. Не останутся без внимания и авторская хореография, декорации, режиссура, написанные специально для шоу песни в исполнении Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Все работает на «мимишности»

В продолжение беседы удалось узнать о деталях кропотливого процесса работы дрессировщиков.

- Проблематично приучить животных к зрителям, для этого требуется около трех лет работы и грамотный подход. Так, в условиях репетиций необходимо присутствие людей на манеже, иначе все плоды тренировок могут удалиться, как по щелчку. В период пандемии приходилось буквально рисовать людей на сидениях, чтобы имитировать присутствие публики, - поделился дрессировщик канадских бизонов Рустам Газзаев.

- Все, скажем так, работает на «мимишности», - отметил дрессировщик медведей, Алексей Плотников.

Он сообщил, что со своими подопечными работает с самого раннего детства, к каждому подбирает индивидуальный подход. В процессе дрессировки самое главное - это ласка и любовь - именно они являются залогом успеха.

В продолжение темы все артисты пришли к мнению, что в цирк их привела судьба.

В завершение встречи заслуженный артист России, дрессировщик хищников Андрей Широкалов пригласил всех рязанцев прийти в цирк и насладиться феерией, происходящей на арене.

- Положа руку на сердце обещаю, что вы не пожалеете о потраченном времени, - добавил он.

Важно!

На невероятную цирковую шоу-программу «5 континентов» Рязанский государственный цирк ждет всех желающих с 10 июня по 16 июля.

Новая программа в рязанском цирке.

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