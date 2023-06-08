Рязанский автослесарь-самоучка Алексей: Мечтаю сделать катер и изобрести машину на магнитной тяге

Рязанский автослесарь-самоучка создает в своем гараже создает мини-трактора и восстанавливает гидроциклы Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В одном из кооперативных гаражей на окраине микрорайона Недостоево в Рязани вот уже более 20 лет создает своими руками сложную технику рязанский Кулибин Алексей. «КП-Рязань» узнала у мастера без специального образования, как ему удается собирать из груды металлолома гидроциклы и мини-тракторы.

Такой минитрактор незаменим на дачном участке. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ОБРАЗОВАНИЕ - 8 КЛАССОВ

С головы до пят перепачканный в мазуте, с горящими глазами и гаечным ключом в руках Алексей увлеченно чинит очередную машину в своем гараже. Его окружают тонны автомобильных деталей, элементы кузовов и прочих железок. В этом пространстве автомеханик чувствует себя как рыба в воде. В груде железа он видит свои будущие агрегаты, постоянно обдумывает новые проекты.

Алексей признается, что образование у него всего 8 классов. И все…

- А зачем мне образование? Некоторые мои коллеги окончили техникум и не знают, с какой стороны к машине подойти. А я никогда учебников не читал, но могу КамАЗ разобрать и собрать. Современная техника сложная - там компьютеры, а старую машину могу любую отремонтировать. Я до всего сам доходил. Думал, разбирался, спрашивал у знакомых мастеров, - говорит наш герой.

Не менее удивительна история прихода самоучки в профессию автомеханика.

- После армии друг купил машину и доверил мне каждый вечер отгонять ее в гараж. Однажды по пути у меня лопнуло колесо, автомобиль выкинуло в кювет, и он перевернулся на крышу. Машина всмятку, на мне - ни царапины. Крыша - в гармошку, стекла вылетели. Я пролез между сидений, выбрался через заднее стекло. Друг потом выставил мне счет - две тысячи долларов за разбитую машину. Это была редкая по тем временам «Ауди 80», дизельная. Сразу устроился на завод «Сфат» и за год расплатился с долгом. Машину он мне, кстати, отдал, а ее восстановил. Работал на заводе плотником и завоевал авторитет. Мне разрешили заниматься ремонтом машины на территории завода. Купил нерастаможенный кузов, переварил крышу и сам все сделал.

- Где вы научились работать со сваркой?

- У нас в Приокском жил Петруха, он меня по выходным учил полуавтоматной сварке. Я купил себе хороший сварочный итальянский аппарат. Он трансформаторный, но до сих пор работает безупречно. А электронной сварке меня обучил коллега. Потом я решил освоить аргонодуговую сварку. Ко мне в гараж приехал знакомый рыбак и предложил делать алюминиевые лодки. Я сразу купил «аргон», хотя варить еще не умел. Рыбак этот потом исчез, я так и остался с «аргоном». Начал сам тренироваться - варил баки у грузовиков. Продолжаю варить и сейчас - колеса наплавляю. Но сделать катер или хотя бы лодку все еще мечтаю, ищу спонсора.

Мастерскую в гараже Алексей построил своими руками. Хотя строительной профессии у него тоже нет…

- Я в армии служил в стройбате. Строил коттеджи состоятельным людям и освоил все строительные специальности на практике. Вернулся, построил своими руками в одиночку гараж себе и еще соседу. А потом дом себе построил на 300 квадратных метров. Два этажа и огромный подземный гараж. Строил один, своими руками, из подручных материалов. Например, для фундамента использовал опоры разобранного моста. Долго, конечно, возился - семь лет. Как только деньги появлялись, покупал материалы, кредитами не пользовался. Потом дом пришлось продать по семейным обстоятельствам. Но позже я еще один дом построил, правда, поменьше, - улыбается Алексей.

В своем гараже мастер создает технику из подручных средств. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«УТОПИЛИ «АУДИ» В ВОЖЕ»

Одновременно с экспериментами в своем гараже Алексей продолжал работать. После «Сфата» перешел на кожзавод, где ремонтировал погрузчики, дизельные машины.

- Когда только устроился на работу, мне дали тестовое задание. Надо было завести «болгарку»-погрузчик, который никто не мог запустить. Я снял с него топливный насос высокого давления (ТНВД), разобрал. Начальник начал ругаться, мол мы в Москву на сложные работы отвозим, а ты решил, что можешь на коленке починить. Но к вечеру я «болгарку» завел…

Алексей признается, что работать с дизельными машинами его научила еще одна печальная история с той же «Ауди 80».

- Однажды мы с другом утопили машину в реке Воже. Поехали кататься в луга 9 мая, внезапно из кустов навстречу выскочили велосипедисты. Чтобы их не сбить, я повернул направо и съехал в Вожу. Машина, кстати, не сразу тонет. У нас было семь секунд, чтобы вылезти на крышу. Иномарка пошла ко дну, а мы поплыли к берегу. На следующий день «Ауди» вытащили КРАЗом. Я достал двигатель, просушил, завел. Но в ТНВД попала вода, и его заклинило. Я разобрал этот узел и четыре дня не спал, думал, как же он утроен. Когда я понял принцип, починил, собрал, и убедился, что практически все ТНВД одинаковые.

«НЕ ИЗОБРЕТАЮ, А СОВЕРШЕНСТВУЮ»

Подружившись с техникой, Алексей решил мастерить что-то свое. В мастерской из металлолома и старых двигателей он собрал четыре мини-трактора.

- В свободное время, когда не было заказов на ремонт машин, я сваривал тракторы. Свой первый сделал, когда работал дворником. Сделал, собственно, чтобы облегчить себе работу. Он был сделан по типу трактора Bobcat. Первый трактор я переделывал семь раз, второй - два раза, а третий сварил основательно с первого раза. Весь тракторный парк я потом распродал. Люди используют эту технику на своих дачных участках.

Для работы мастер брал металлолом и восстановленные им двигатели от старых дизельных машин.

- У меня и сейчас в гараже есть много двигателей и все комплектующие для новых тракторов. А еще я делал гидроциклы. У меня их было три. Покупал сильно разбитые, восстанавливал, потом сам катался и продавал. Квадроцикл тоже делал. Еще я за это время понял, что мне нельзя водить легковые машины и мотоциклы, потому что выжимаю газ на полную. Пересел на микроавтобусы, и аварии закончились.

Алексей скромно говорит:

- Я не изобретаю, а совершенствую. Могу сделать из подручных материалов красивую, надежную вещь. А колесо давно создано, ничего нового уже не придумать. Разве только… самолет без мотора, на магнитной тяге. Уверен, что это дело времени и технику на магнитном импульсе изобретут. Мне не хватает знаний для этого, но уже поздно учиться. Если только во сне ко мне придет решение!

КСТАТИ

Почему самоучек-изобретателей называют Кулибиными?

Имя выдающегося изобретателя-самоучки Ивана Кулибина стало нарицательным. Простой мужик из Нижегородской губернии завоевал не только народное признание, но и покровительство императрицы Екатерины II. Его пытливый ум, талант и умелые руки создали немало удивительных для современников новшеств - лифт, самоходную коляску, однопролетный мост. В наши дни его именем называют людей, одержимых пылом изобретательства.