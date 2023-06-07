Интернет-мошенники все больше похожи на разведчиков

Внимательнее следите за тем, что и кому вы пишите в социальных сетях.

Два с половиной года назад «Комсомольская правда» уже рассказывала о сообществах «ВКонтакте», через которые мошенники старались получить данные рязанских курсантов и офицеров ВДВ. Предлагали даже беспроцентные займы, для получения которых требовалось прислать отсканированные страницы военного билета или служебного удостоверения.

Кто-то хочет знать все о ВДВ

В 2022-23 годах эта история получила продолжение. Только теперь «работа» неизвестных переместилась из социальной сети «ВКонтакте» в Telegram.

– Да, мы видели, что приложение Telegram предлагает подписаться за канал для десантников, - кивают головами не только простые поклонники тельняшек и голубых беретов, но даже наивные родственники военнослужащих.

Телеграм-канал «Подслушано РВВДКУ» уже своим названием говорит, что создан вроде бы для общения нынешних курсантов и выпускников училища ВДВ.

Но среди диалогов о покупке и продаже камуфляжей, ботинок, бронежилетов, обсуждения социальных выплат и льгот несколько человек постоянно вбрасывают темы о преподавателях-офицерах, о внутреннем распорядке училища, расписаниях занятий, выездах на учебный центр в Сельцы.

Любой комментарий-ответ может содержать конкретную информацию, которая полезна иностранным разведкам.

Подозрительную активность заметили отставные офицеры в совете ветеранов училища ВДВ, которые прекрасно разбираются в разведывательных операциях. Действия Telegram-анонимов показались им очень похожими на информационное обеспечение диверсионной деятельности.

Почти открытая вербовка

Для чего могут пригодиться неким злоумышленникам персональные данные, адреса и контакты военнослужащих? Чтобы сделать что-то нехорошее им самим или нанести удар по семьям. Для чего они интересуются расписаниями занятий, списками преподавателей, расположением подразделений в полевых учебных центрах? Чтобы в нужное время внедриться и «сойти за своих». Зачем предлагают купить какое-то обмундирование, хозтовары, бытовую технику? Чтобы узнать номер банковской карточки, с которой будет совершаться платеж.

– Были даже случаи, – рассказывают ветераны-десантники, – когда публиковались объявления о «подработке». Потом откликнувшимся предлагалось перейти в личный чат – и там у них начинали выпытывать персональные данные.

Если бы кто-то из исследователей «пошел до конца», то наткнулся бы или на предложение торговать наркосодержащими веществами, либо собирать для находящихся за рубежом людей разную разведывательную информацию.

Офицеры запаса, вскрывшие все это, крайне недовольны существованием Telegram-канала «Подслушано РВВДКУ». Они сейчас предупреждают коллег в училище и армейских частях об исходящей от него опасности, а от интернет-бизнесменов, распоряжающихся кроссплатформенной системой Telegram, потребовали закрыть сообщество.

Важно!

Сбор персональных данных военнослужащих в России запрещен любым людям и организациям, не имеющим на это полномочий. В 2018 году данные офицеров были приравнены к гостайне. 4 декабря 2019 года вышел приказ минобороны №707 «О персональных данных в Вооруженных силах РФ», где указано, кто имеет право обрабатывать персональные данные военнослужащих.

Разглашение персональных данных наказывается по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ (с граждан взимается штраф до 20 тыс. руб.) или по статьям 137 («Нарушение частной жизни») и 283 («Разглашение гостайны») Уголовного кодекса РФ – предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.