Об аресте вице-чемпиона мира, трагедии за день до свадьбы в Скопине и афганской «плахе». Слово генерал-майору милиции Юрию Плугину

Юрий Константинович Плугин.

1 июня генерал-майору милиции Юрию Плугину исполнилось 75 лет. Это человек с интересной судьбой, многое сделавший для спокойствия и благополучия рязанцев за годы работы в системе регионального УМВД. «Комсомольская правда» пообщалась с юбиляром за чашечкой чая. Мы вспомнили громкие уголовные дела, войну в Афганистане и узнали, почему Юрию Константиновичу не сидится спокойно на пенсии.

ГРОМКОЕ ДЕЛО СЕСТЕР ЛЯМАЕВЫХ

- Впервые я приехал в Рязанскую область в ноябре 1977 года. Перевелся из Ставропольского края с должности начальника отделения управления уголовного розыска УВД, - рассказывает Юрий Константинович. - Изначально в Рязани меня назначили заместителем начальника паспортного отдела УВД. А в 1981-м, после окончания Академии МВД СССР, я принял должность заместителя начальника уголовного розыска Рязанской области. В дальнейшем стал начальником уголовного розыска области. С этой должности в 1986 году уехал на два года в Афганистан.

- Какими громкими делами для вас запомнился этот первый рязанский период службы?

- Да много чего было… Хорошо помню убийство сестер Натальи и Татьяны Лямаевых, которое произошло в Касимове. Оно наделало много шума и потрясло не только Рязанскую область, но и все мировое спортивное сообщество. Это случилось в августе 1982 года. Одна из сестер приехала из Ленинграда ко второй в гости. После окончания дискотеки лейтенант внутренней службы Сергей Антипов, врач-психоневролог Александр Жирлицин и Валерий Брадчиков предложили подвезти девушек домой. Те согласились. В итоге сестер отвезли на окраину леса и изнасиловали. Одна из сестер после случившегося сказала роковую фразу: «Вы запомните это надолго». Мужчины хладнокровно расправились с девушками, которым было-то немногим больше 20 лет. Тела сестер нашел грибник, увидевший торчавший из-под листвы палец.

- Как вы вышли на преступников?

- Я возглавлял оперативную группу по линии МВД. Совместными усилиями с прокуратурой мы выяснили, что на месте преступления были трое - Антипов, Жирлицин и Брадчиков. Первым мы взяли Брадчикова. Он девять месяцев отсидел у нас и потом сдал остальных. Сергей Антипов был известнейшим гребцом: чемпион СССР, вице-чемпион мира и Европы, победитель Ноттингемской регаты (золотую медаль ему вручала королева Англии), выступал за «Динамо» и числился в областном управлении. А в итоге сделал такое… Эти трое по-зверски изрезали беззащитных девочек ножами. Суд признал мужчин виновными в совершении убийства. Но им удалось обойти высшую меру - смертную казнь. Тактика у преступников была такая - они валили все друг на друга. Для меня как для профессионала непонятно, как можно высчитать, кто именно нанес последний, смертельный удар… Антипов отсидел 15 лет в колонии строгого режима. В тюрьме у него обнаружили рак крови, от которого тот впоследствии и умер.

- Какой мотив был у Антипова? Он ведь успешный мужчина, спортсмен с мировым именем?

- Никакого. Личная распущенность. Вседозволенность. Ощущение безнаказанности. Я до сих пор помню его лицо… Знаете, с годами заново переживаешь жизнь. Не смогу забыть эту историю.

«ЖАЛЬ, Я ВАС БОЛЬШЕ НЕ УБИЛ»

Только мы закончили говорить про это чудовищное преступление, как Юрий Константинович вспоминает еще одно…

- В Александро-Невском обнаружили человеческие останки - расчлененный труп местного жителя. Кстати, голову убитого мы так и не нашли. Но раскрыли убийство быстро - в течение 24 часов. Дело само по себе не очень интересное. Двое мужчин и женщина вместе выпивали. Между ними произошел какой-то конфликт, и вот мы имеем труп. Впечатляли детали. Во время задержания преступника местные жители кричали ему вслед: «Убийца!» А он, такой спокойный, маленький, худенький, повернулся к толпе и говорит: «Жаль, что я вас больше не убил». На фоне этого всеобщего проклятия мне запомнилась собачонка. Она бежала рядом с задержанным, и у нее из глаз текли слезы… Чувствовала все. Прощалась с ним. Суд приговорил мужчину к высшей мере. Его расстреляли.

- Вам, наверное, приходилось работать и на страшных ДТП?

- Конечно, было и такое. Часто вспоминаю происшествие в Скопине. Из совхоза имени Мичурина выезжал трактор, и в этот момент в него влетел мотоцикл. Парень, который был за рулем, сразу погиб, но с ним были два пассажира: девушка и молодой человек. Я оказался на месте трагедии раньше скорой. Девушка умирала у меня на глазах, а молодой человек подполз к ней, плакал… Гладил девчонку и все проклинал водителя: «Сволочь, сволочь!» На следующий день у этих двоих была намечена свадьба… Сколько загубленных жизней…

«ГОЛОВА НА ПЛАХЕ»

- В одном из своих интервью про службу в Афганистане вы рассказывали, что при вызволении из плена рядового Андрея Левакина удалось выйти на отца главаря банды боевиков-исламистов. Как это получилось?

- В Афганистане я был старшим советником командующего местной полиции. И по долгу службы много работал с населением, в том числе со старейшинами. Нам удалось наладить и поддерживать доверительные отношения.

Случилось, что у нас пропал рядовой 860-го отдельного мотострелкового полка Андрей Левакин. Мы искали его почти три месяца. В конце концов, благодаря сотрудничеству со старейшинами я вышел на отца главаря исламской партии Афганистана Ибрагима. Только через него мы смогли договориться об обмене. Они нам должны были вернуть Андрея, мы им - передать троих арестованных, участников группировки Ибрагима.

Я отправил запрос в Кабул, чтобы освободили из тюрьмы заключенных, а в ответ тишина… Никто не хотел брать на себя ответственность. И тогда я сам подписал документы об освобождении. Я просто не мог поступить по-другому, хотя прекрасно понимал, что «положил голову на плаху». Если бы боевики не сдержали договоренности, то головы бы мне не сносить.

- Помните детали того дня?

- Конечно! Мы посадили пленных-афганцев в УАЗ-«буханку», туда же отца Ибрагима и других старейшин и отправили в горы. А я остался ждать на открытой местности один. Стоял и надеялся, что машина все-таки вернется и привезет Андрея. Была зима. Дикий холод. С десяти утра до шести вечера я отплясывал чечетку, чтобы не замерзнуть. И вот, когда уже стемнело, увидел свет фар. Подъехала машина с живым Левакиным. У меня отлегло - бандиты сдержали слово.

Мы вывели рядового из машины. Маленький, худенький мальчишка в афганском халате и чалме. А в кулачке он сжимал листок с мусульманской молитвой. Его готовили к принятию другой веры…

Юрий Плугин (второй справа) в рамках деятельности Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области посещает исправительную колонию.

ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО ОСТУПИЛСЯ

Сейчас Юрий Плугин продолжает активную работу. Он является председателем Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области. Своей главной целью считает привлечение внимания общественности к организации исправительных работ осужденных. В его планах продолжать решать сложные задачи: помогать тем, кто оступился.

- Нам необходимо наставлять осужденных, переучивать их жить. Если этого не сделать сейчас, то мы столкнемся с рецидивами преступлений. Вспомните, какие грабли и сельскохозяйственное оборудование выпускали раньше в рязанской ИК-2. Ведь весь Советский Союз ими обеспечивали. Так и сейчас надо - искать способы, формы и возможности для привлечения осужденных к исправительным работам. Любой человек может быть полезен обществу, не нужно ставить на нем крест.

Беседовала Олеся ХАРИТОНОВА.

СПРАВКА КП

Юрий Константинович Плугин - генерал-майор милиции, Герой Советского Союза. Имеет два ордена Красного Знамени, другие награды. О том, что ему еще в советское время было присвоено звание Героя Советского Союза, узнал много позже - в 2007 году.

С 1995-го по 1996-й - первый заместитель министра внутренних дел Чеченской Республики. С марта 1997-го по декабрь 2001-го - начальник управления внутренних дел по Мурманской области.