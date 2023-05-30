Певица Анна Asti опоздала на свой концерт в Рязани почти на час. Видео

Анна Asti пела и танцевала для рязанцев почти час

В понедельник, 29 мая, в Рязани на сцене дворца спорта «Олимпийский» выступила популярная исполнительница Анна Asti. При этом первую половину концерта зрителям пела начинающая свой путь в шоу-бизнесе певица ЧИНА.

Концерт поп-дивы прошел при полном аншлаге. Зрители заполнили танцпол до предела, и не стеснялись «зажигать» под хиты Asti. Большинство пришедших снимали концерт на свои смартфоны, а потом активно делились видео в соцсетях. Среди них были и победители конкурса КП-Рязань. Они поделились с нами впечатлениями:

- Мы с подругой приехали на концерт Анны по выигранным в вашем розыгрыше билетам. Мы живем в Коломне, и специально отправились на концерт в Рязань. Это был шикарный вечер! Нам понравилось и шоу, и сама обстановка. Очень благодарны за возможность сходить на выступление замечательной певицы! Все было на высшем уровне! С удовольствием будем участвовать в следующих розыгрышах.

Большинство пришедших снимали концерт на свои смартфоны

Многие зрители пребывали в восторге от концерта:

- Мы простили Анне и то, что она опоздала на свой концерт почти на 50 минут, и то, что сама пела только час. Но она так раскачала зал и зарядила нас, что мы ей очень благодарны за все, - рассказала одна из зрительниц Наталья.

Зрители поделились, что шоу было поставлено эффектно, с хорошим звуком и светом, а кроме того работали большие экраны, на которых транслировали и происходящее на сцене, и клипы. Певица успела несколько раз сменить наряды за шоу, удаляясь со сцены каждый раз буквально всего на минутку.

За свою небольшую программу Анна исполнила, в том числе, хиты «По барам», «Ночью на кухне». Публика громко подпевала ей. В финале она исполнила попурри из своих песен, и рязанцы вторили ей хором.

Во время концерта звезда общалась с залом и признавалась, что зрители ее вдохновляют. О Рязани Анна отозвалась очень тепло:

- Я вижу ваши улыбки! Публика в Рязани отзывчивая и благодарная, приедем к вам еще!