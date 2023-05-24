Спасет ли рязанские леса запрет на их посещение?

Леса будут долго восстанавливаться после пожаров.

С наступлением теплых дней в Рязанской области каждый год вводят особый противопожарный режим, который предусматривает ограничения при посещении зеленых зон. Обычно это происходит в апреле-мае. Такой режим включает в себя запреты на въезд в леса и разведение там костров (кроме как на специально оборудованных стоянках при соблюдении мер противопожарной безопасности).

В критических условиях запрещали и пеший вход - так было, например, после начала лесных пожаров в 2010 и 2022 годах. Но в этом году строгий запрет наложили сразу после объявления о введении особого противопожарного режима. В лес теперь нельзя попасть ни конному, ни пешему… Ну кроме тех случаев, если ваш населенный пункт расположен в мещерской чаще.

Мудрость пословиц

«Обжегшись на молоке, дуют на воду» - только такая русская поговорка приходит на ум, если трезво расценить решение региональных властей. Ведь объективных причин для тотального запрета нет. И хотя 24 апрельских дня не принесли ни капли осадков, земля не успела просохнуть до состояния пороха.

- Несмотря на отсутствие осадков на протяжении более трех недель, благодаря накопленным после зимы запасам влаги почвенной засухи в Рязанской области не наблюдалось, - сообщил нам начальник отдела агрометеорежима рязанского гидрометцентра Роман Степанов. - А об атмосферной засухе и говорить нечего - она в апреле просто невозможна.

Выборочные запреты

Уже на протяжении многих лет нам твердят, что Рязанская область имеет огромный потенциал для развития внутреннего туризма, в том числе и активного - в виде турпоходов, сплавов по рекам. И тут самой лучшей рекламой является доступность природных красот, ведь ни одна даже самая активная телереклама не может заменить того, что человек увидел своими глазами и рассказал об этом другим. В местах скопления туристов появляются пункты проката снаряжения, расцветает торговля. Для популяризации данного направления организуются различные туристические сборы, фестивали. Но теперь все это оказалось под угрозой.

Несколько лет подряд под Клепиками, на берегу Пры, проводился водно-туристический фестиваль «ДозаПравка». Организовывался он частными лицами без привлечения бюджетных средств с соблюдением всех норм экологической безопасности: гостям запрещалось разжигать огонь (только у организаторов был специальный очаг), мусор убирался, и лес возвращался в первоначальное состояние. Более того, администрация национального парка «Мещерский» получала деньги в виде экологического сбора с каждого участника фестиваля. Но увы, в этом году руководство нацпарка, поначалу согласившись на проведение праздника, через неделю свое согласие отозвало.

- Я как частное лицо спросил в администрации: «А для сплава на байдарках вы путевки выдаете?» - «Конечно», - ответили мне, - делится с нами руководитель оргкомитета фестиваля «ДозаПравка» Леонид Третьяков. - Я так понимаю, что сотни подходов к реке они контролировать не могут, поэтому решили не возражать против этого и собирать дополнительные деньги за сплав по Пре. А небольшой пятачок, размером с километр, который они прекрасно могли контролировать и где собственно мы проводили праздник, просто решили запретить. К нам приезжали сотни людей, и не только из Рязанской области. После столь внезапной отмены фестиваля какое у них впечатление сложится о нашем регионе?! Но самое печальное, что все эти запреты оправдывают защитой леса от пожаров. Да вы посмотрите: лесохозяйство - развалено, противопожарные просеки - заброшены, мосты - обветшали. А виноваты - туристы…

В Окском заповеднике тоже ситуация сложная. Фактически для туристов открыт только поселок Брыкин Бор с его музеем природы, зубровым и журавлиным питомником. К Пре спуститься нельзя, а значит, возможность для рыбалки закрыта. Единственный способ оказаться здесь в лесу, и то на дороге, - это когда после водного похода вы будете проносить свои вещи и плавсредства от реки к поселку.

Нельзя в лес? Не хотим слышать!

Скоро начнется пора сбора ягод и грибов в лесах. Можно ли предположить, что люди будут соблюдать запреты? Едва ли. Мы поговорили с местными жителями, и их ответ был однозначен: ходили за ягодами и будем ходить!

И действительно, никто не в состоянии контролировать каждый метр лесного массива, чтобы ограничивать доступ туда. Получается, как в известном изречении: в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Так может не стоило делать всех людей заведомо правонарушителями? Конечно, ни одному человеку, находящемуся в здравом уме, не придет в голову разжигать костер в лесу. Зато придет на ум, как попытаться запреты обойти.

Александр КАРАВАЕВ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первых нарушителей уже штрафуют

По сообщению сайта Министерства природопользования Рязанской области, с начала пожароопасного сезона возбуждено 21 дело об административных правонарушениях по ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: по 19 делам вынесены предупреждения, по 2 случаям наложены штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей.