Рязань принимает участие в предварительном голосовании «Единой России»

Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая.

21 мая был дан старт электронному предварительному голосованию «Единой России» - 2023. Оно начнется в полночь 22 мая и завершится поздним вечером 28 мая во всех регионах, где осенью этого года намечены выборы.

Церемония открытия прошла в формате видеоконференцсвязи.

- Предварительное голосование «Единой России» - открытая и прозрачная процедура, не имеющая аналогов уже более 10 лет. Она зарекомендовала себя и пользуется доверием и уважением среди избирателей, - отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Евгений Ревенко.

- Конкуренция на предварительном голосовании беспрецедентно высока. Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человека на место, в административные центры - 5,5 человека на место, - сказал заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. Он выразил слова благодарности коллегам из регионов, которым удалось создать высокую конкурентную ситуацию. Рязанская область оказалась в тройке лидеров с результатом 7,6 человека на место.

- «Единая Россия» - единственная партия не только в нашей стране, но и в мире, которая использует электронные способы для того, чтобы все избиратели смогли проголосовать, - добавил Сергей Перминов.

Руководитель IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев сообщил, что безопасность процедуры голосования обеспечивается путем авторизации на сайте «Госуслуги» и в блокчейне. Все действия избирателей попадают в него и остаются неизменными.

21 мая ключ шифрования блокчейна был разделен на четыре части, каждую из которых запечатали в специальный сейф-пакет. Это позволяет защитить процедуру голосования от внешних воздействий и тайну голосования. Хранителями ключей стали сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов и первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Также уже запущена работа федерального ситуационного центра, в котором юристы и IT-специалисты будут отвечать на все вопросы, поступающие на горячую линию.

В Рязанской области электронное предварительное голосование проводится в рамках выборов депутатов Рязанской городской Думы. Оно продлится с 22 по 28 мая и будет осуществлено по открытой модели. Отдать свой голос за понравившегося кандидата могут все жители Рязани старше 18 лет и имеющие прописку на территории областного центра. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте электронного предварительного голосования https://pg.er.ru/ до 26 мая.

По результатам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов от рязанского отделения партии «Единая Россия» для участия в сентябрьских региональных выборах.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков (в центре).

- Как можно большее количество жителей Рязани должны принять участие в голосовании. Люди сами должны участвовать в выборе будущего развития нашего города. Для тех, у кого в силу каких-либо причин нет возможности проголосовать на портале в электронном виде, организовано 20 специальных площадок по всему городу. И уже на них с помощью волонтеров жители могут пройти всю процедуру от начала до конца и отдать свой голос, - прокомментировал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

В мероприятии от Рязанской области также участвовали председатель Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Аркадий Фомин, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова, первый заместитель председателя областной Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в законодательном органе региона Александр Шевырев и другие.