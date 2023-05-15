Премьера Донецкого республиканского академического театра кукол состоится в Рязани

Началу гастролей предшествовала пресс-конференция.

15 мая начались «Большие гастроли» Донецкого республиканского академического театра кукол. Первой творческий коллектив приняла гостеприимная Рязань.

На пресс-конференции, посвященной предстоящим показам, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина отметила:

- Сегодня в регионе значимое культурное событие. Донецкий театр кукол привез два спектакля - «Большая мечта маленького Ослика» для юных зрителей и «Вторая смерть Жанны д’Арк» для взрослой аудитории.

Интересно, что именно в Рязанском театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Вторая смерть Жанны д’Арк» - трагифарс по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева.

- Для Донецкого театра кукол это больше, чем спектакль. Это сценический язык, которым разговаривают артисты со своим зрителем. Важность выбора. Сделать простой шаг и оказаться в небытие или принести жертву и встать рядом с героями. В определенных смыслах это перекликается с ситуацией, в которой мы сейчас живем, - рассказывает руководитель литературно-драматургической части Донецкого театра кукол Виталий Маринков.

- В течение длительного времени Донецкий театр кукол не работает на своей сцене в интересах безопасности зрителей и творческих коллективов. На данный момент от обстрелов пострадали практически все учреждения культуры. С Театром кукол, к счастью, пока все нормально, - говорит заместитель министра культуры Донецкой Народной Республики Вера Геннадьевна Крохмалюк.

В Рязани театр пробудет только один день.

«Большие гастроли» для Донецкого театра кукол - возможность сохранения творческого потенциала, возможность показать искусство Донбасса жителям других регионов нашей страны. Это уже третьи гастроли театра за последнее время.

Виталий Маринков с искренним воодушевлением рассказывает:

- В первый раз это было для нас что-то совершенно новое, потому что семь последних лет мы очень редко куда-то выезжали. Те возможности, которые нам открылись с прошлого года… Мы не можем надышаться этим до сих пор! Мы от этого не устаем, рвемся на сцену с огромным азартом. Так как многие наши технические работники мобилизованы, артисты выполняют функции осветителей, монтировщиков, электриков. И несмотря на то, что мы сами и грузим декорации, и сами их устанавливаем, играем, разбираем, тяготы не сказываются на энтузиазме. Для нас «Большие гастроли» очень долгожданный глоток творческого кислорода!

Все сборы от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд «Форпост» для оказания помощи военнослужащим, участвующим в СВО.

Гастрольный тур продлится до 3 июня.