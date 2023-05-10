Компания GRASS высадила в Рязанской области почти 3 гектара леса

Посадка сеянцев с закрытой корневой системой способствует их лучшей приживаемости.

Рязанская Мещера богата лесами. Естественно, этот природный ресурс активно пользуется в народном хозяйстве. Но если лес только вырубать, то в скором времени может случиться так, что его не останется вовсе. Поэтому, компании, осуществляющие лесопереработку, обязаны заниматься лесовосстановлением. И на помощь им в этом приходят… покупатели их продукции.

Леса сажают больше, чем вырубают

На берегу Оки, в селе Клетино расположился Бельковский лесокомбинат. Он осуществляет первичную обработку древесины, продает другим компаниям, а также выпускает готовую продукцию – поддоны для транспортировки товаров. Эта продукция, которую обычный потребитель не замечает, пользуется огромным спросом, ведь на ней привозят в магазины товары народного потребления – от продовольствия до бытовой химии. Соответственно, основные покупатели поддонов – различные промышленные предприятия. Одним из которых является компания GRASS - крупный отечественный производитель бытовой химии, автохимии и средств для профессионального клининга.

Сажать лес приехало более ста человек - сотрудники Бельковского лесокомбината, школьники и эковолонтеры.

- Мы давно сотрудничаем с Бельковским лесокомбинатом! Это один из основных поставщиков поддонов для нашей бытовой химии. В этом году возникла идея провести совместную акцию по лесовосстановлению, - говорит руководитель направления по устойчивому развитию компании GRASS Андрей Скрыпник. – Своей миссией мы видим восстановление природных ресурсов! Для нас важно, что и нашим партнерам откликается эта философия и курс на экономику замкнутого цикла!

Лесопереработчики заинтересованы в поддержке, ведь восстанавливать лес приходится в огромных масштабах.

- Ежегодно для производства мы используем около миллиона деревьев, а высаживаем более полутора миллионов, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что будут компенсированы все потери леса (приживаемость сеянцев оценивается в 70-80% - Ред.), - говорит заместитель генерального директора Бельковского лесокомбината Вячеслав Дилейни.

10 тысяч новых деревьев за 3,5 часа

4 мая на место бывшей лесной делянки приехала целая делегация – более ста человек. Это были ученики касимовских школ, блогеры, сотрудники лесокомбината и компании GRASS. Лесник провел короткий инструктаж:

Меч Колесова, изобретенный еще в конце XIX века, позволяет значительно ускорить посадку сеянцев.

- Есть два типа сеянцев – с открытой и закрытой корневой системой. У последних приживаемость немного больше. Для посадки каждого типа требуется разный инструмент. Для закрытой системы – посадочная труба, для открытой – изобретенный еще в конце 19 века меч Колесова. Все просто. С помощью приспособления делаем углубление в земле, и отправляем туда саженец. Все происходит очень быстро.

Добровольцы, вооружившись инструментом, пошли сажать деревья по заранее проделанным бороздам. Вжух – и сеянец уже укоренен. Удивительно, но из маленького двухлетнего ростка высотой сантиметров 10 через 70-80 лет вырастет огромная строевая сосна! Потребовалось всего 3,5 часа (с получасовым перерывом на обед), чтобы 10 тысяч сеянцев оказались посаженными на площади в 2,8 гектара.

- У нас в компании есть большой проект #ГРАССлес. Цель которого высадить к 2025 году 300 000 деревьев. На данный момент уже высажено более 120 000 деревьев, проводится агроуход, - рассказывает Андрей Скрыпник. – Мы планируем и дальше привлекать к этому проекту наших поставщиков поддонов и картона. Высаживаем лес – сокращаем углеродный след!

СОЗИДАЙ!

Если вы находитесь в лесу и увидели старую вырубку с характерными бороздами – посмотрите под ноги, возможно на глубине борозды посажены маленькие сосенки. Не затопчите их! А если услышите или увидите в интернете призыв поучаствовать в посадке леса – присоединяйтесь к волонтерам!