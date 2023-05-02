Сапожковского аиста-инвалида перевезут в столицу

Сейчас аист чувствует себя хорошо. С аппетитом пьет, ест.

В райцентре Сапожок Рязанской области 30 апреля заметили одноногого аиста. Птица, по заверениям местных жителей, была голодная, и с удовольствием ела предложенную магазинную мойву. В районную ветстанцию посыпались многочисленные телефонные звонки. Ветеринары решили спасти аиста от хищников и забрали к себе. После визуального осмотра ветврачи сделали заключение, что птица здорова. Только вместо одной лапы – культя. Травма старая. Возможно, когда-то аист попал в капкан или был повержен в дикой природе хищником.

- О причине теперь можно только догадываться, - говорит главврач ветстанции Олег Медведев. – Сейчас аист чувствует себя хорошо. С аппетитом пьет, ест. Пока мы поселили его в отдельном кабинете, помещении бывшего вивария. Кормим покупной рыбой, и местные рыбаки тоже озаботились помогать - приносят мелкую рыбешку.

Среди вариантов будущего жизнеустройства одноногого аиста рассматривали отпуск на волю. Как пояснил заместитель директора Окского заповедника по науке Виктор Иванчев, если крылья у птицы не повреждены, значит, он вполне может обеспечить себя питанием. Если же требуется дополнительный уход, конечно, аисту необходимо оказать помощь. Но принять гостя в заповеднике не могут: нет подходящих условий содержания для покалеченной птицы.

Тот факт, что аист все же обратился за помощью к людям, выйдя безбоязненно с ними на контакт, насторожил специалистов Рязанского Дома Белого Аиста. У здешних орнитологов - колоссальный опыт ухода за нелетными аистами. Забрать птицу к себе в настоящее время возможности нет – все вольеры заняты. А этому питомцу требуется отдельное жилье и изоляция на время проведения ряда обследований состояния здоровья. Поэтому специалисты Рязанского Дома белого аиста приняли на себя обязательство по дальнейшей транспортировке его в московский «Орнитарий», где любезно согласились поселить птицу у себя и взять у нее все необходимые анализы. В случае, если обследование покажет необходимость дальнейшего содержания особи под защитой человека, ее определят на ПМЖ там же, в Сокольниках, где за сапожковским аистом смогут воочию наблюдать жители столицы.

Однако и жители нашего региона не потеряют связи с пернатым земляком. За судьбой нового подопечного рязанских и московских орнитологов можно будет наблюдать с помощью установленной РДБА на новом месте обитания веб-камеры. Как только птица обустроится на новом месте, КП-Рязань сообщит об этом читателям и опубликует ссылку на онлайн-вещание из Москвы.