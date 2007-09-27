Кадомская земля, древняя и гостеприимная

Воздух в Кадоме пахуч и медвян, не тронут промышленными отходами и отбросами. Ландшафты мягкие, не утомляющие глаз и душу. Фото: администрация Кадомского района.

Сегодня перед каждым сельским районом Центральной России стоит один вопрос: как выжить? Куда деваться району-глубинке, где и в лучшие годы с промышленностью было не густо, а высокоэффективное сельское хозяйство невозможно из-за природных условий?

Классический пример такого района-глубинки - Кадомский. Райцентр Кадом, которому через два года исполнится 800 лет, самый удаленный от областного центра. А чуть ли не единственным предприятием с советских времен здесь остается «Кадомский вениз», кружевная продукция которого пользуется устойчивым спросом...

В Кадоме телушка - полушка, да рубль перевоз…

- В инвестиционных проектах у нас нет недостатка, - говорит глава муниципального образования Кадомский район Николай Ренин. - Приезжают предприимчивые люди из Москвы, других промышленных центров. Восхищаются нашей природой, нашими людьми. Но, изучив все условия, вкладывать деньги не решаются: транспортные расходы съедят любую прибыль…

Глава муниципального образования Кадомский район Николай РЕНИН.

Действительно, железную дорогу до Кадома проложить как-то не удосужились, да и незачем было. И автотранспортом из Кадома выбираться приходится кружным путем через Сасово на Шацк, и только потом по федеральной трассе «Москва - Челябинск» на Рязань, и далее - везде.

Что делать в этой непростой, мягко говоря, ситуации? Сидеть, сложа руки, в ожидании денежных трансфертов из Федерального и областного бюджетов? Но это путь, ведущий в никуда, и идти по нему кадомчане не собираются.

Не красна изба углами…

В мире много отдельных регионов и целых стран, живущих исключительно за счет туризма. Вот их-то и взяли за образец для подражания в Кадомском районе. И ведь есть, есть для развития туристической индустрии все условия. В Мокше, кстати, рассекающей райцентр на две почти равные части, даже царь-рыба стерлядь водится! Дело за малым: нужно создать инфраструктуру туризма.

- Мы понимаем, что привлечь туристов голой природой не получится, - делится мыслями глава района Николай Ренин. - Нужны условия и нужна изюминка. Начали с малого: продали частнику муниципальную гостиницу, которая находилась не в лучшем состоянии. Зато в Кадоме будет цивилизованная гостиница на 20 мест, а без нее о развитии туризма говорить было бы смешно…

Нашли ту самую изюминку

Под развитие именно православного туризма нашлись инвесторы - московские предприниматели. Район в качестве своей доли выделил участок земли в живописном месте, на берегу Мокши. Москвичи уже набросали план предполагаемого паломнического центра: гостиница, трапезная, домики-коттеджи со всеми удобствами. Отсюда, из паломнического центра, будут организовывать экскурсии по близлежащим святым местам.

Георгий Шпак в Кадомском районе в селе Кочемирове в церкви с уникальным резным иконостасом, изготовленным в XIX веке по специальному заказу в Париже!

Во-первых, в самом Кадоме верующему человеку есть что посмотреть и где помолиться: Милостиво-богородицкий женский монастырь, в котором сейчас идет восстановление храма, Дмитровский собор. Кстати, по преданию, в Милостиво-богородицкий монастырь приезжал сам Серафим Саровский, обитель сия была в дореволюционные годы весьма славной по Руси.

Во-вторых, недалеко находятся Санаксарский монастырь в соседней Мордовии, Подвышенский монастырь, знаменитое Дивеево. В Кочемирове, работает уникальный музей русской избы, который наверняка заинтересует и российских горожан, и иностранцев.

По словам инвесторов, именно православный туризм способен привлечь тысячи людей из дальнего зарубежья: эмигрантов первой волны из Америки, Австралии, Франции. Эти люди очень хотят побывать на родине предков, причем не в столицах, не в Москве и Питере, а именно в глубинке. Вроде бы даже есть много желающих и насовсем приехать в Россию, чтобы жить вдали от цивилизованной суеты, в мире с собой и природой.

Впрочем, понимая, что не красна изба углами, а красна пирогами, кадомчане уже приготовили для гостей много интересного не только из разряда пищи духовной. Экскурсии в музей русской избы обязательно будут сопровождаться традиционным русским застольем. В деревне Котелино гостям покажут сватовство и свадьбу по исконному народному обычаю, без современных искажений. А в селе Восход, где, кстати, у дороги строят небольшой, но очень красивый деревянный храм, подготовили для туристов стариннейший обряд в честь народного праздника. Какого – пока секрет, раскрывать который не стали даже журналисту. Мол, сюрприз будет. В перспективе – организация конного маршрута к лесному святому источнику, расположенному в 10 километрах от Кадома. Причем прокатиться на лошадях смогут и молодые - верхом, и пожилые в колясках или санках.

Выбираю Кадом на жительство…

В Кадом в последнее время из Москвы стали приезжать не только дачники, но и постоянные жители. Сергей Блинков с супругой Светланой, плюнув на московскую суету и торопливость, купили в Кадоме дом, средства вложили в приобретение здания бывшей гостиницы и ее реконструкцию. Частично, обновленная изнутри гостиница с уютными номерами, уже начала работать. К концу года намечают завершить все работы, включая открытие кафе бара.

Природа такая, что и швейцарцы позавидуют: холмы, перелески, светлые речки. Прекрасный вид отдыха в Кадоме – сплав по реке Вад. Фото: администрация Кадомского района.

Планируют построить дом в Кадоме и новые учредители ООО «Сказка» супруги Тетеревы Александр и Лола из Москвы. Оснастив швейный цех новым импортным оборудованием, они наладили выпуск детского трикотажа, пользующегося неограниченным покупательским спросом.

В их планах расширение швейного производства и освоение новых видов деятельности, в том числе в области сельского хозяйства.

- Это, видимо, будет тенденцией ближайших лет, - считает Николай Ренин. - Люди устали от городов и хотят вернуться к истокам. Мне кажется, Кадом лучшее место для такого возвращения…

Дай-то Бог, чтобы этот прогноз сбылся. Вот и в Милостиво-богородицком женском монастыре, настоятель которого отец Афанасий без благословения предстоятеля рязанской епархии говорить с журналистом не смог, жизнь идет своим чередом. Как рассказала одна из насельниц, монастырь, вновь открытый в 1997 году, только становится на ноги. Здесь пока всего 10 насельниц. Но храм ремонтируют, во дворике перед храмом - утопающие в осенних цветах клумбы и особенные, нигде более невозможные покой и умиротворение.

Вот так он живет сегодня, древний Кадом, который лишь немногим младше Москвы и Рязани, продолжающий свой долгий путь по волнам времени.

От первого лица

Глава муниципального образования Кадомский район Николай Дмитриевич РЕНИН:

- Кадом всегда славился обилием храмов, при небольшом населении до революции здесь было семь действующих храмов и один монастырь. Согласитесь, для городка с населением не более 7 тысяч человек - это необычно много. Наверное, есть что то святое в здешних местах. Поэтому одним из направлений мы и выбрали православный туризм…