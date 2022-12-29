Собрать в Рязани новогодний стол за 3000 рублей: походы по магазинам удивили

Как собрать в Рязани новогодний стол за 3 тысячи рублей. Возможно ли такое... Фото: Мария АНАНОВА

Приближается Новый год. И застолье в честь этого праздника является неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Его собирали всегда! И в дефицитные 80-е, и в «бедные» 90-е, и в «жирные» нулевые. Старались поставить на стол все самое лучшее.

В то же время сложился определенный стереотип, что должно быть на столе обязательно.

Из закусок - салат оливье, различные нарезки (колбасная, сырная, рыбная). Второе холодное блюдо могло быть разным - варианты салатов от относительно простых («Мимоза», «С крабовыми палочками») до довольно сложных («Пражский» и т. п.), селедка под шубой, холодец или заливное. На горячее - картофель, как правило, отварной, мясо или птица. Классикой жанра, еще со времен Российской Империи, считается гусь или утка, запеченные с яблоками. Если гусь и раньше стоил, мягко говоря, недешево, и купить его в обычном магазине было крайне тяжело, то утку можно найти почти в любом гипермаркете. В нулевые, когда у людей стало больше денег, многие старались поставить на стол красную икру.

Ну и какой же праздник без алкоголя? Обычно это шампанское, которое в зависимости от состава участников застолья может дополняться водкой или коньяком (для мужчин), либо некрепким вином (для дам).

Во сколько же обойдется новогодний стол в сегодняшних условиях? По данным различных СМИ сумма затрат варьируется от 6,5 до 10 и более тысяч рублей. Правда не совсем понятно, на сколько лиц предполагается застолье. Да и цены на многие продукты приводятся такие, словно их брали с потолка, а не с ценников полок магазинов. Мы же решили посмотреть, сколько стоят продукты в рязанских супер- и гипермаркетах, и на основании этого попытаться собрать новогодний стол за… 3000 рублей! Из расчета на 3-4 персоны.

Определяемся с меню

Что должно быть на нашем воображаемом новогоднем столе? В каждой семье есть свои традиции, поэтому обсуждение меню вызвало бурю эмоций. В конце концов, сошлись на следующем:

Закуски:

1. Салат оливье;

2. Сельдь под шубой;

3. Нарезка из сырокопченой колбасы;

4. Нарезка из красной рыбы;

5. Бутерброды с красной икрой;

6. Шпроты;

Второе блюдо:

1. Картофельное пюре;

2. Утка, запеченная с яблоками.

Напитки:

1. Игристое вино - 1 бутылка;

2. Нектар мультифруктовый - 1 литр.

Десерт: мандарины.

Получается относительно скромненько, но со вкусом.

Поехали по магазинам, или что там у нас с ценами?

На то, чтобы объехать гипермаркеты, разбросанные по всей Рязани, пришлось потратить почти полдня. Выбирая нужные товары, мы кое-где шли на компромисс. Например, в выборе красной икры допустили, что можно купить ту, что сделана из мороженого сырья (вес 95 граммов). Потому что, если брать ту икру, что сделана не из мороженого сырья, мы явно не уложимся в 3000 рублей.

Но при этом данный продукт должен быть натуральным! То есть содержать в себе собственно икру, соль, консервант и антислеживающийся компонент (растительное масло, например). Вы спросите, а разве может быть что-то иное? Да! На наших прилавках появился такой странный продукт, как структурированная икра. На банке с ней указан такой список ингредиентов, что начинаешь сомневаться в ее натуральности. А ларчик открывается просто: сей икорный продукт, как его еще называют, сделан из лопнувших икринок, проще говоря, из отходов производства. Поэтому и цена его 150-350 рублей за банку… В нашем случае мы покупаем банку обычной икры, произведенной из мороженного сырья, за 380 рублей.

Некоторые гипермаркеты предлагают по низкой цене «икру структурированную» или «икорное изделие» произведенные из отходов производства. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В остальном - без компромиссов: горошек и вареная колбаса - по ГОСТу, сырокопченая колбаса - чтоб без сои, мясо птицы и прочих эрзац-удешевителей, майонез - без консервантов, игристое вино - «Абрау-Дюрсо».

Все выбранные нами продукты были во всех магазинах, исключение - «Магнит Экстра», где не оказалось утки ни в каком виде: ни в охлажденном, ни в мороженном.

Зачем в банку с «икрой» добавлять воду, каррагинан, ароматизаторы и красители - догадаться не трудно... Фото: Александр КАРАВАЕВ

Подсчитаем?

А теперь давайте прикинем, во сколько нам это обойдется.

Сразу вычтем 100 рублей на хлеб (черный и белый), добавим бутылку шампанского и нектар. Итого минус 541 рубль.

Утка с яблоками - довольно простое блюдо. Кроме этих двух ингредиентов и соли больше ничего не требуется. Тушка утки весит в среднем 2 кг. Это 458 рублей, если покупать замороженную в «Зельгросе» или 578, если брать охлажденную в «Ашане». Плюс 700 граммов яблок (35 рублей), которые купим в «Глобусе». На гарнир - килограмм картошки из «Европы» или «Зельгроса» (20 рублей).

Теперь приступим к закускам. Многие продукты для салата Оливье и селедки под шубой пересекаются, поэтому будем считать их вместе. Нам на оба этих салата потребуется:

1. Колбаса «Докторская» - 200 граммов, 56 рублей. Покупаем в «Магнит Экстра»;

2. Селедка. Нам понадобится порядка 200 граммов чистой рыбы. Поэтому надо купить рыбку граммов на 300. Это 39 рублей, если покупать в «Европе»;

3. Картофель - полкило, 10 рублей;

4. Морковь - 400 граммов, 7 рублей, если брать в «Зельгросе»;

5. Лук - 300 граммов, 8 рублей, покупаем в «Глобусе»;

6. Яйца - 6 штук. 39 рублей, покупаем в «Ашане»;

7. Зеленый горошек. Банка 400 граммов. Большая часть пойдет в оливье, а меньшая – в качестве топинга к горячему. 70 рублей. Берем в «Ашане», «Европе» или «Зельгросе»;

8. Свекла - 300 граммов. 7 рублей. Берем в «Магнит Экстра»;

9. Соленые огурцы - 200 граммов. 44 рубля. Берем в «Европе»;

10. Майонез - 400 граммов. 79 рублей, покупаем в «Ашане»;

Итого: оба салата обойдутся нам в… 359 рублей. Но это если делать их по общепринятой, усредненной рецептуре.

Итого у нас в кошельке остается 1602-1722 рубля.

Делаем бутерброды с икрой. На это у нас уйдет пачка сливочного масла из «Зельгроса» и банка деликатеса из «Ашана». Итого – 490 рублей.

Сколько стоят «новогодние» продукты в рязанских супермаркетах

Палка сырокопченой колбасы (хотя на стол пойдет в лучшем случае половина) обойдется в 350 рублей («Ашан»), нарезка горбуши в 104 рубля («Глобус»), банка шпрот - в 65 рублей («Магнит Экстра»). Килограмм мандаринов - 73 рубля («Зельгрос»). Что получилось в итоге?

Даже если мы будем запекать охлажденную утку, нам новогодний стол обойдется… в 2480 рублей! У нас осталось 520 рублей. Куда их можно пустить? Можно, например, купить более качественную (не мороженную) икру или же купить банку в 140 граммов в «Барсе». Или как вариант - еще одну бутылку хорошего вина.

Как мы видим, собрать вкусный праздничный стол и при этом не вылететь в трубу в наше время вполне реально. И ни о каких десяти и даже шести тысячах речи не идет.