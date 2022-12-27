Уже в пяти районах Рязанской области не осталось ни единого участника Великой Отечественной войны

История нашей страны в лицах этих людей.

К сожалению, с каждым месяцем участников Великой Отечественной войны становится все меньше. За последние полгода Рязанская область простилась с 51 фронтовиком, сражавшимся с врагом в 1941-1945 годах. В двух районах (Александро-Невском и Путятинском) за это время ушли из жизни последние наши герои. Всего же в регионе уже в пяти районах – Александро-Невском, Пителинском, Путятинском, Сасовском, Старожиловском - не осталось ни одного участника Великой Отечественной.

В эти предновогодние дни редакции региональной «Книги Памяти» и «Комсомольской правды» продолжают вести

список фронтовиков, проживающих на территории всей Рязанской области. Не забывайте этих людей ни на день. Ценой их жизней, их здоровья мы живем сегодня под мирным небом.

Легендарный директор

В конце мая скончался последний в муниципальном образовании участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Путятинского района Михаил Григорьевич Матросов. Михаил Григорьевич был вынужден закончить боевой путь в 1943 году из-за ранения, которое привело к потере ноги. Но инвалидности не удалось поставить крест на жизни фронтовика - Михаил Григорьевич стал преподавателем селекции и семеноводства, а впоследствии директором в Песочинском сельскохозяйственном техникуме. Четверть века (!) он руководил одним из самых значимых и известных сельскохозяйственных учебных заведений региона. Уйдя на заслуженный отдых, не заканчивал свою работу с подрастающим поколением! Участвовал в большом количестве общественных мероприятий вместе со школьниками и молодежью района. Также был председателем Совета ветеранов родного села.

В конце июля в траур погрузился Александро-Невский район. На 100-м году жизни скончалась Мария Ивановна Дягилева (Боброва) - последняя участница войны. Мария Ивановна после призыва попала на курсы шоферов, далее служила в 699-м батальоне аэродромного обслуживания - подвозила боезапас, а иногда и питание летчикам. Участвовала в битве на Курской дуге - одном из самых грандиозных сражений Второй мировой.

После войны вернулась в родной Александро-Невский, где до последних дней жила с семьей. Самым любимым праздником у Марии Ивановны был День Победы. Она с трепетом ждала его каждый год, именно 9 Мая давало ей жизненные силы.

Участников войны с каждом годы становится все меньше.

Три по сто

В Рязанской области несколько районов, в которых осталось по одному участнику. Мы надеемся, что они (участники - Ред.) будут здравствовать и радовать нас еще много лет.

Одним из таких муниципальных образований является Михайловский район, где 95 лет отпраздновал Иван Иванович Паршин. На войну он попал юношей, его готовили для штурма Берлина, но в конечном итоге отправили на Дальний Восток сражаться с японцами. Затем еще три года он служил в Советской Армии на Южном Сахалине.

В мирное время работал трактористом, а после - водителем. На работе его очень уважали из-за дисциплины, трудолюбия, любви ко всем и всему. Иван Иванович - примерный семьянин. Прожил в мире и согласии со своей супругой долгое время, воспитав четверых детей.

В прошедшем январе столетний юбилей отпраздновал житель села Поляны Рязанского района Александр Васильевич Коньков. В 1941 году его призвали в армию, служил зенитчиком. Лицом к лицу встречался со смертью, но через лихолетье и последующие нелегкие годы дожил до векового юбилея, который встретил в кругу семьи.

Интересно, что два других оставшихся в Рязанском районе участника войны, вернее участницы, - Мария Григорьевна Сметанина из села Заборье и Александра Борисовна Тимушина из деревни Богданово - также в этом году отпраздновали 100-летние юбилеи.

Неженская работа

В Кораблинском районе 21 ноября 101 год исполнился Екатерине Филипповне Литвиненко. Екатерина Филипповна отучилась на зенитчицу. Работа мужская, но во время войны было не до деления на сильных и слабых. Как вспоминала фронтовичка, ей было очень тяжело…

Отметим, что Екатерина Филипповна родом из Ухоловского района (село Покровское), но после того как девушку комиссовали из армии, она приехала в село Кипчаково Кораблинского района. Некоторое время спустя Екатерина, с трудом ходившая из-за болевших ног (последствия тяжелых условий на фронте), познакомилась со своим будущим мужем. Совместно они вырастили четырех детей!

Всем здравствующим участникам страшных событий 1941-1945 годов искренне желаем здоровья, сил и долгих лет жизни. Мы говорим спасибо каждому, кто причастен к мирному небу над нашими головами!

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