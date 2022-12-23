Пять дней ждал извинений, а потом пошел убивать друга. Повседневная жизнь рязанской глубинки со своей философией

Недалеко от железнодорожной станции они встретили Алесю - еще одну гражданку Белоруссии, у которой, на их счастье, недавно скончался муж. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области взяли под стражу гражданина Белоруссии, покушавшегося на убийство местного жителя. Его подозревают в нанесении колото-резаной раны в висок приятелю. Произошла эта криминальная история в селе Аладьино Чучковского района.

Одна философия на две семьи

Несколько лет назад в село приехал Сергей Кротов (здесь и далее имена изменены – Ред.). В родной Белоруссии его неоднократно судили за хулиганство, кражи и наркотики. После очередной отсидки он уехал в Москву, и там познакомился с будущей сожительницей. Вдвоем они добросовестно промотали ее столичную квартиру, а когда остались ни с чем, перебрались в рязанскую глубинку. Там они быстро произвели на свет четырех детей, и припеваючи жили на пособия от государства.

Там же Сергей познакомился с Николаем и его женой Оксаной. Пара с той же жизненной философией – не работают, пьянствуют и радуются жизни. Между семьями завязалась крепкая дружба, принцип которой: надо найти выпить, где - не знаю, но если найдешь, зови меня.

Помешали утешить вдову

4 декабря Сергей и Николай встретились на одной из улиц села Аладьино. Друзья пошли в гости к Николаю, где втроем с его супругой Оксаной выпили, закусили, снова выпили. И так раз пять.

А на следующий день друзья вновь отправились на поиски спиртного, оставив спящую Оксану дома. Недалеко от железнодорожной станции они встретили Алесю - еще одну гражданку Белоруссии, у которой, на их счастье, недавно скончался муж. Скончался от алкоголя…

Друзья, конечно, выразили глубокие соболезнования, «спустив на лица скорбную печаль», а Алеся, будучи дамой порядочной, пригласила их помянуть. У нее дома они выпили, потом сходили на могилку, там повторили нехитрый ритуал, и снова вернулись к ней домой.

Но вскоре проснулась Оксана, и стала разыскивать мужа. Она быстро вычислила, где находятся друзья, и те были вынуждены принять ее в свою теплую компанию.

Еще через пару часов Сергей решил уединиться с Алесей, дабы утешить вдову, и попросил Николая с супругой покинуть дом. Но те не уловили флюиды, вспыхнувшие между их другом и Алесей, и покидать уютное жилище не торопились. К тому же, оставалась еще водка.

Это-то и послужило началом драки между закадычными друзьями. На помощь к Николаю пришла его Оксана и вдвоем они изрядно помяли Серегу. И только потом покинули уже не такой гостеприимный дом.

Незабытая обида

Пять дней Сергей ждал, когда его обидчики извинятся перед ним, хотя бы по телефону. Но не дождался, и 11 декабря взял охотничий нож и пришел домой к Николаю с Оксаной. С порога он показал им тесак, висящий на ремне, и спросил:

- Понимаете, почему я пришел?

Но никто ничего не понял… Еще через несколько минут они дружно расположились за столом и до глубокой ночи распивали самогонку. Когда сил пить уже не было, Николай с Оксаной легли спать, а Сергей примостился на топчане, в полутора метрах от брачного ложа.

Уже засыпая, он вдруг вспомнил, зачем, собственно, пришел. Вскочив с топчана, он взял нож и взобрался на спящего Николая с желанием перерезать тому горло. Пьяный друг проснулся, криком разбудил жену, и вдвоем они скинули собутыльника с дивана. В потасовке Сергей успел попасть клинком своему другу в висок.

Раненный Николай выбежал на улицу и стал ломиться в дома соседей, умоляя вызвать полицию. Сергей без очков, но с близорукостью минус восемь, сначала было бросился в погоню, но быстро понял, что в темноте у него шансов нет… Там его и задержали.

В настоящее время следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Гражданина Белоруссии взяли под стражу и отправили в СИЗО.

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