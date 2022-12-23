Инопланетяне, посланник из будущего или диверсия: события тридцатилетней давности под Сасово до сих пор вызывают мурашки

Взрыв произошел восточнее райцентра Сасово.

Далекий 1991 год. 11 апреля 21 час 20 минут. Райцентр Сасово… На подъездных путях, долгое время ожидает разрешающий сигнал светофора, машинист маневрового тепловоза Иван Курчатов. Обычный весенний вечер, но вдруг в небе вспыхивает шар ярко-белого цвета. Конечно, это необъяснимое явление видели и другие люди, находившиеся на станции. Кто-то из них позже утверждал, что неопознанный объект отливал голубым. Затем шар начал медленно двигаться на северо-восток.

Примерно в 0.30 этой же ночью над местом будущей воронки наблюдалось необъяснимое свечение, а примерно в час ночи над окраиной города по небосклону проплыли два красных шара.

12 апреля в 1.34 безмятежно спящий райцентр разбудили необъяснимые колебания земли. Кто-то слышал громкий взрыв, кто-то отмечал, что шум был, скорее, удаляющимся. Сразу после взрыва в облаке дыма наблюдалось что-то летящее против ветра…

В момент взрыва в квартирах многоэтажных домов падали шкафы, посуда, телевизоры, книги, да что там… люди вываливались из кроватей. Многие дома остались без стекол, были вырваны рамы и двери. Землетрясение или как говорили в народе «колыхание земли» почувствовали и жители близлежащих сел и деревень.

Фото из газеты «Комсомольская правда» 1991 года.

Образовалась довольно крупная воронка диаметром около 30 метров и глубиной порядка четырех метров. Интересно, что на дне воронки образовался холм высотой 1,4 метра. Через три-четыре минуты после взрыва от воронки стало исходить ярко-красное свечение, которое продолжалось два дня, точнее две ночи.

Интересно, что дерево, стоявшее недалеко от места происшествие, совершенно не пострадало. А вот люди, спускавшиеся на дно воронки, ощущали головные боли, да и на ногах стояли с трудом. Электронные часы, компасы, микрокалькуляторы давали сбой. Большая часть фотоснимков оказалась испорчена.

На место необъяснимого происшествия почти сразу съехались ученые, военные, сотрудник госбезопасности. По словам местных жителей, воронку оцепили – подойти к ней простым смертным было не под силу.

Озвучивались различные версии, которые сами себя опровергали. Но до сих пор ни жители Сасова, ни ученые, ни уфологии так и не пришли к общему мнению. Каждый остается при своем.

Одной из возможных причин ЧП называлась селитра – которую обнаружили на месте, но сама по себе она не может вызвать взрыв мощностью равной взрыву 25 тонн тротила. Не было ни следов взрывчатого вещества, ни характерного запаха, ни обожженной земли и травы. Против версии обычного взрыва говорил и образовавшийся на дне воронки холм.

Среди самых смелых версий назывались вмешательство инопланетян или посланников из будущего. Конечно, не осталась не замеченной и дата инцидента – 30-летие со дня полета первого человека в космос (Юрия Гагарина – Ред.).

Уфологи уверены на сто процентов - Сасовский феномен имеет внеземные корни.

Чуть больше года спустя после взрыва и появление первой воронки. Райцентр Сасово вновь попал в сводки происшествий. 28 июня 1992 года образовалась вторая воронка, про которую известно в разы меньше. Можно сказать, что вообще ничего не известно.

Прошло больше 30 лет, а тайна все так и остается тайной. Каждый год выдвигается множество гипотез, но, увы, ни одна из них не приближает нас к истинным событиям того дня.