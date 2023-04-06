Священник просил облагородить сквер, а чиновники под Рязанью превратили деревья в столбы и уничтожили гнезда грачей

В Туме при обрезке деревьев вместе с ветками уничтожили и гнезда грачей. Фото: Алла Байбузан.

В поселке Тума Клепиковского района провели кронирование старых лип в сквере около местной церкви. Но обычная для любого населенного пункта процедура обернулась скандалом. В паблике «Подслушано Тума» появилось обращение местной жительницы:

«Пишу со слезами на глазах. Сколько лет живу в Туме, и знаю о том, что каждый год к нам весной прилетают грачи для выведения птенцов! Сегодня произошло кощунство! Больше никак нельзя назвать эту ситуацию. Другого времени для этого не нашли? Бедные птицы. Летали возле своих гнезд, как они кричали. Яйца падали. Идя домой я увидела только два или три оставшихся гнезда. Бедные птицы теперь сидят возле швейной фабрики, а не на своем привычном месте».

Получается, рабочие видели гнезда птиц, но все равно делали свое дело. И время для таких работ выбрали крайне неудачное – у деревьев началось активное сокодвижение, и обрезать их сейчас, мягко говоря, неуместно.

- Любые такие работы должны выполняться по специальным распоряжениям местных властей в строго установленные сроки. К тому же в юриспруденции есть такое понятие как «крайняя необходимость», когда причиненный вред меньше предотвращенного. Как вы понимаете, ценность одного гнезда не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, который мог бы случиться, упади дерево на человека или автомобиль, - считает юрист Максим Мех.

В администрации поселка высказали свою версию случившегося.

- Мы планировали приведение в порядок этого сквера еще три года назад. В этом году тумский храм отмечает свое двухсотлетие, и настоятель нас очень просил облагородить прилегающую территорию. Мы провели кронирование, спилили часть деревьев – тех, что представляли опасность. На их месте будут посажены новые. Что касается гнезд, то, насколько мне известно, они были старые, и кладок в них не было, - говорит глава Тумского городского поселения Виктор Лазарев.

Что же делать неравнодушным людям, когда они видят одно, а им говорят совершенно иное?

- Надо писать обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. Причем коллективное обращение. Так устроены наши надзорные органы, что они начинают резво шевелиться, когда к ним по одному факту обращается не один гражданин. И если обращение подпишут хотя бы человек двадцать, то, думаю, эффект будет, - предлагает кандидат юридических наук Дмитрий Качановский.

СПРАВКА «КП»

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