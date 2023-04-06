О допросе экс-министра обороны СССР Павла Грачева и убийцах, которые вызывали сочувствие. Слово отставному следователю МВД Николаю Заводову

Николай Заводов хорошо помнит, работу следователей МВД в 70-80-х годах, и может сравнить с тем, как сейчас трудится новое поколение профессионалов.

В ночь на 12 февраля 1998 года под Рязанью произошло смертельное ДТП - погибла 33-летняя жительница села Поляны, еще два человека получили травмы. При обычных обстоятельствах происшествие рядовое, но в данном случае пассажиром джипа Mercedes-Benz был бывший министр обороны СССР, а потом и России Павел Грачев. Еще один пострадавший - полковник медицинской службы, начальник Красногорского госпиталя Геннадий Дюмин (отец губернатора Тульской области Алексея Дюмина).

Допрашивал пострадавших и руководил следствием начальник следственного отдела по расследованию ДТП и тяжких преступлений на дорогах Следственного управления при УВД Рязанской области полковник юстиции Николай Заводов.

Павел Грачев ехал на дачу в Рязанском районе и попал в смертельное ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С Грачевым у меня сразу сложился полный контакт, никакой заносчивости с его стороны, высокомерия. Первый допрос был у него на даче в Полянах, куда они, собственно, и направлялись, - вспоминает накануне 60-летнего юбилея органов предварительного следствия полковник милиции в отставке Николай Заводов.

В ту ночь шел снег. Джип с Павлом Грачевым, занимавшим тогда должность советника генерального директора компании «Росвооружение», проехал пост ГАИ и где-то в десяти километрах за Солотчинским мостом врезался в фуру.

- Все тогда ко мне в кабинет приходили, колесо от дорогой иномарки рассматривали, - вспоминает ветеран. - Но дело было сложное не из-за обстоятельств случившегося, а из-за того, что происходило вокруг него. Материалы дважды забирали в Генеральную прокуратуру, меня туда вызывали для пояснений, все пытались увязать ДТП с убийством журналиста Дмитрия Холодова. Но это была обычная авария, водитель не заметил стоявшую на обочине фуру. Его и привлекли к уголовной ответственности - осудили на два года.

«Не мог есть несколько дней»

До службы в милиции Николай Заводов работал оператором установки 35-5 по вторичной переработке нефти на Рязанском нефтезаводе, но в 1971 году его направили на учебу в Саратовскую среднюю специальную школу милиции на следственное отделение. Окончив с отличием программу высшей школы, он сразу поступил на третий курс Академии МВД в Ленинграде.

Саратовская школа милиции. Николай Заводов (справа) вместе с будущим генерал-лейтенантом, начальником ГУ ОВД по Тюменской области Валерием Роженцевым.

- После завершения учебы начал работать следователем в Спасском РОВД и сразу отличился при расследовании кражи из магазина села Острая Лука, - вспоминает Николай Андреевич. - Мало того, что воры попали в ловушку (на них были следы родамина – красящего вещества), но я обнаружил на месте преступления ниточки от шарфа одного из преступников. Они только освободились, нигде не работали, нигде не проживали постоянно. Нашли магазин, выставили раму - набрали водки и закуски. Задержали их на вокзале. А ниточки от шарфа подкрепляли доказательную базу. Примерно в это время у меня на руках было и первое происшествие, связанное с гибелью человека - женщину у лесхоза сбил грузовик. Водитель место ДТП покинул. Я очень переживал эту трагедию, не мог есть несколько дней. Но виновника нашли…

Молодой следователь Заводов за работой.

Николай Заводов признается, что большая заслуга в становлении его как следователя, принадлежит учителям: Валерию Михайловичу Вернигоре, прокурору Спасского района; Георгию Алексеевичу Савину, председателю Спасского народного суда; Николаю Петровичу Лежневу, зампредседателя Рязанского областного суда.

- Многим я им обязан. Например, если какие-то были допущены незначительные огрехи, а уголовное дело уже находилось в суде, Савин подсказывал, как можно не нарушая закон, исправить эти недочеты. Вернигора помогал писать обвинительные заключения, особенно по сложным делам, таким как спекуляция в крупных размерах…

В 1976 году, когда в рязанской глубинке был острый дефицит мясных консервов, в село Панино Спасского района стал наведываться грузовик из Москвы. Прямо возле магазина с будки продавали консервы местным жителям.

Минутка отдыха милиционера Заводова.

- Занимались делом мы совместно с ОБХСС, - рассказывает ветеран следствия. – Водители грузовиков работали в московских магазинах, привозили в Панино консервы, продавали, а заведующие выписывали им накладные. Дело сложное было, объемное, мы регулярно ездили в Москву. Водители-то сразу признались, а заведующие ни в какую. У них и так там нарушений масса была, но привлекли в итоге за спекуляцию. Подбор доказательств был очень скрупулезным.

Царандой в Чагчаране

Спасск-Рязанский, Рыбное, снова Спасск-Рязанский, Касимов, Скопин, Чагчаран - восхождение по служебной лестнице Николая Заводова шло планомерно, от следователя до начальника городского УВД и советника при управлении Царандоя (МВД Афганистана с 1978 по 1992 год - Ред.)

Советник Николай Заводов с коллегами из афганского Царандоя.

- В 1987 году командировали в Афганистан советником в местный Царандой. Направили в провинцию Гор, город Чагчаран. В апреле прилетел, в мае нас впервые обстреляли… Но провинция была относительно тихой, пробыли там до конца сентября. Жили на высоте 2800 метров над уровнем моря.

Из Чагчарана советника отправили в Кабул, потом в город Чарикар провинции Парван. В одну из поездок на БТР напали душманы, Николая Заводова ранило осколком, контузило.

- Но поскольку у меня был маленький ребенок, то ранение не стал регистрировать. Это грозило бы мне комиссацией. В итоге домой вернулся в 1988 году, через 20 месяцев. Страна уже готовилась к выводу войск.

После возвращения из Афганистана Николай Заводов приступил к обязанностям начальника следственного отдела по расследованию ДТП и тяжких преступлений на дорогах, став заместителем начальника СУ при УВД Рязанской области.

Николай Заводов во время командировки в Афганистан.

Убийцы, вызывающие сочувствие

- Много страшных аварий было, уголовных дел. Когда погибает человек, это всегда трагедия, но когда гибнет вся семья… Вот ехал директор совхоза из деревни Рожок под Рязанью и попал в ДТП у Центролита. Там двигалась неорганизованная колонна со сбора урожая. Водитель отстал, выехал на встречную полосу, и «Волгу» раздавило. Пять человек погибло… Водитель, директор с женой и двое детей, - вспоминает ветеран следствия.

Но вызывали порой сочувствие и преступники, признается Николай Андреевич. Да, виноваты и обязаны нести наказание, но чувства смешанные.

- По-моему, в 1984 году это было. В поселке Октябрьский (ныне микрорайон Скопина) Скопинского района на улице нашли труп 35-летнего рабочего кирпичного завода. Первое, что узнали, при жизни он часто выпивал и бил не только жену, но и тещу. Это был даже не тиран, там буквально на грани садизма все проходило. Конечно, подозрение пало на супругу, приглядываюсь к ней… Но ничем себя не выдавала. Более того, они с матерью и в доме все следы грамотно затерли. Раскаялись, когда в дровяном сарае нашли топор. Во время одного из скандалов им-то они и приложили мужика, а потом тело отнесли на улицу. В итоге их осудили, но не строго.

В ДТП не может быть недосказанности

- Какие сложности чаще всего возникали при расследовании уголовных дел по ДТП? Да не было особых, сложности в основном были в делах, которые доставались нам из районов: ни замеров, ни правильных описаний механических повреждений. Вот и приходилось дорабатывать. Но у нас были очень квалифицированные следователи - Анатолий Александрович Чурасов и Игорь Михайлович Гавриков, которых командировали по стране, чтобы восполнить огрехи следствия в других регионах.

Кандидат в мастера спорта СССР по боксу, дзюдо и самбо. Такие заслуги у одного Николая Заводова.

- Да и нам в регионе они сильно помогали. Игорь Гавриков провел следственный эксперимент с подключением восьми пожарных машин. Он смог воссоздать дорожную обстановку, чтобы доказать виновность одного из участников ДТП. Олег Кураев был новатором, изобретал приборы, чтобы определить, насколько проседает передняя часть автомобиля «Жигули» при торможении. Потом он стал судьей Железнодорожного районного суда Рязани.

- В расследованиях ДТП не может быть недосказанности, - убежден Николай Андреевич. - Если выверен весь механизм столкновения, вся методика использована, то все становится четко и понятно. А вот в делах, не связанных с ДТП, сомнения были, конечно. В принципе, следователь - это человек, который должен во всем сомневаться. Некоторые говорят: «Я набрал столько-то плюсов, столько-то минусов…» Но так вину человека определять нельзя. «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь», - писал еще Достоевский. Система доказательств должна быть выверена, все должно подтверждаться, и я считаю, не привлек к ответственности ни одного невиновного. Более того, за 18 лет следствия ни одно дело мне не вернули на доследование.

Среди ветеранов правоохранительных органов Рязанской области Николай Заводов является рекордсменом по количеству наград.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В начале 90-х годов на трассах, соединяющих Рязанскую область с Московским регионом стали нападать на автобусы с «челноками». Автобус делал санитарную остановку, в салон запрыгивал злоумышленник и говорил: «Граждане пассажиры, у меня неизлечимо больная мать, так что, будьте любезны, давайте деньги. Кто не сдаст, того застрелю».

- В руках у него при этом всегда была только граната, - вспоминает Николай Заводов. – Мы вычислили этого негодяя, спланировали операцию, но напарник одного из водителей нам все сорвал.

Автобус, ехавший из Самары, остановился в районе Листвянки. Преступник также ворвался с гранатой, потребовал денег и тут на него набросился сменщик водителя. Граната взорвалась. Мужчина, к сожалению, погиб. Сам преступник получил небольшое ранение, и был потом осужден.

В ТЕМУ

Накануне Дня следствия Николай Андреевич Заводов попросил обязательно поздравить от его имени не только ветеранов, но и всех, кто сейчас несет службу. Более того, отставной полковник считает, что именно сейчас следователям работается гораздо сложнее. Да, у них появилось множество технических средств, видеокамеры, новейшие экспертизы, но с учетом массовости автолюбителей, их возможностей восстановить повреждения машин, покрасить, в целом уйти от ответственности, работа следствия как никогда требует полной собранности и профессионализма.