Большая вода в городе. Лесопарк с его затопленными аттракционами и кафешками стал раздольем для водных прогулок

К 1 апреля уровень воды в Оке поднялся настолько, что были затоплены входные ворота Лесопарка. Фото: Елена ЮНУСОВА.

На 1 апреля администрацией Рязани было анонсировано проведение «Лесопаркового забега». Однако уже где-то к 28 марта стало очевидным, что в этот день надо устраивать что-то другое, ибо Ока стала выходить в пойму. К назначенной дате уровень воды поднялся настолько, что были затоплены входные ворота Лесопарка.

Народ пришел поглазеть на это зрелище. Ведь настолько Ока не разливалась очень давно. Кто-то пытается пройти в резиновых сапогах, другие используют плавсредства. Настал и наш черед - накачиваю свою лодку. Из джипа, припаркованного рядом, мужчина спрашивает:

- На прокат не даете?

Ставим лодку на воду, оттаскиваем за ворота Лесопарка и в путь! Мимо нас проходят затопленные кафе, карусели, горки… Знаменитая скульптура с медведем. Эх, мишка, никто с тобой сегодня в шахматы не сыграет!

В центре уличного спорта "Под мостом" остался только охранник. Фото: Елена ЮНУСОВА.

Центр уличного спорта «Под мостом» стоит опустивший. Внутри сидит охранник и созерцает водную гладь.

Минуем дамбу Северной окружной. Встречаем сап-серферов. Люди наслаждаются водной стихией.

- Физкульт-привет! –кричим мы.

- И вам того же.

Лесопарк во время большой воды - раздолье для сап-серферов. Фото: Елена ЮНУСОВА.

Когда замечаем, что нашу лодку начинает сносить течением, ложимся на обратный курс. То, что воды гораздо больше, чем в том году, ощущаешь, проходя под мостом. Там, где год назад лодка чиркала днищем по асфальту, теперь проходим спокойно.

Ока поднялась уже заметно выше, чем в прошлом году. Фото: Елена ЮНУСОВА.

У медведя встречаем… велосипедиста. Вода у него выше колесной оси.

- Как заехал, дружище?

- На колесах.

- А не продемонстрируешь?

- Да запросто!

И рассекая волны, велосипедист направился в сторону ворот. Возвращаемся и мы.