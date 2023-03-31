Разлив подтопил вольеры в Рязанском доме белого аиста. Фото: Антон Барановский.

Посмотреть в самом деле есть на что. Помимо пенящихся волн у самой ограды Рязанского дома белого аиста, уже затоплен выпускной вольер, который облюбовали кряквы. Аистов сюда переведут еще нескоро и пустующее низкое гнездо с парапетом (специально приспособленное для нелетающих особей) пришлось по вкусу селезню и утке. Однако вода прибывает и совсем скоро это прибежище для пернатых может полностью скрыться под водой. Впрочем кряквы уже изучают гнездо для диких аистов, сооруженное на 10-метровой опоре, чтобы при необходимости перебазироваться туда.

Тем временем, орнитологи центра со дня на день ожидают кладку у аистиной пары Георгия и Русланы. В этом году они станут родителями в четвертый раз. Рязанская нелетающая пара устремилась за мировым рекордом хорватских аистов Клепетана и Малены, которые за 17 сезонов высидели 66 птенцов. У одного из научных сотрудников центра Антона Барановского, который сейчас находится с брачующимися аистами посреди разлившейся стихии, сами собой сложились незамысловатые стихи, которые он зачитал нам по телефону:

Вода подступает к Дому белого аиста. Фото: Антон Барановский

- Это не цунами, не морской прибой. В аистином доме нынче мы с тобой. Бесится стихия, пойма вся в воде. Но прибой красивый, впрочем, как везде...

Чтобы наблюдать в реальном времени за жизнью Рязанского дома белого аиста и не просмотреть, когда разлив там достигнет максимума и когда Руслана снесет первые яйца, скопируйте по отдельности эти ссылки, разместите их в строке браузера и нажмите Enter: http://212.26.252.78:555/vfdC9Wg1?container=mjpeg&stream=main (зимний вольер Гоши и Русланы), http://212.26.252.78:555/xNEjigIi?container=mjpeg&stream=main, (летний (выпускной) вольер Гоши и Русланы), http://212.26.252.78:555/nA7uIFqQ?container=mjpeg&stream=main (гнездо на опоре для диких аистов).