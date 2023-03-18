Какие пункты ПДД чаще всего нарушают рязанские водители

Сложно встретить автолюбителя, хотя бы раз не нарушившего правила дорожного движения (ПДД). Кто-то, считая себя прирожденным гонщиком, регулярно получает штрафы за превышение скорости; другие беспечно не пристегиваются ремнями безопасности; третьи наплевательски относятся к пешеходам.

«КП-Рязань» на условиях анонимности предложила рязанским водителям чистосердечно признаться в своих проступках и составила рейтинг самых нарушаемых пунктов ПДД в Рязани.

Обочина и скорость

В Telegram-канале «КП-Рязань» мы провели два опроса среди рязанских автолюбителей. Нашим подписчикам предлагалось принять участие в двух блоках вопросов: «Какие правила дорожного движения вы иногда (или чаще всего) нарушаете?» и «Что вас раздражает в поведении других водителей?». Каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответов.

По результатам первого опроса (про нарушения ПДД) нижнюю строчку рейтинга занял вариант ответа «Проезд по обочине» (всего 5% опрошенных). Даже при условии анонимности рязанские водители не признаются, что иногда двигаются по обочине, или они действительно не нарушают этот пункт.

Ровно столько же - 5% автомобилистов - признались, что часто или иногда садятся за руль в состоянии опьянения. И это пугает! Ведь на деле цифра может оказаться серьезнее, кто-то мог не признаться о столь серьезном нарушении даже на условиях анонимности. Далее с небольшим отрывом (7%) следует нарушение «Проезд на запрещающий сигнал светофора», и еще на строчку выше (9%) поднялось нарушение рядности при проезде перекрестка. Что из этих нарушений опаснее, судить сложно, ведь и проезд на красный, и поворот налево из правого ряда могут привести к серьезным авариям.

Также 9% рязанских водителей признались, что иногда (или часто) пересекают сплошные линии на дороге. Напомним, что за это нарушение, по решению суда, человек может быть временно лишен права управления транспортным средством.

13% водителей не пропускают пешеходов на зебре! Напомним, что согласно ПДД остановить авто необходимо, как только пешеход начал движение, даже если двигается с противоположной стороны дороги.

Со значительным отрывом далее отмечается следующий вид нарушений. 22% опрошенных признались, что нарушают правила стоянки или остановки. В это несложно поверить, оглядываясь по сторонам и видя припаркованные на тротуарах, газонах или под запрещающими знаками машины.

Топ-3 нарушений выглядит следующим образом: «непристегнутый ремень/перевозка детей без кресел» (38%). Даже штраф в размере 1000 рублей «за ремень» и 3000 рублей за нарушение правил перевозки детей не останавливает рязанских водителей от нарушений. Более половины рязанских водителей (53%) признались, что во время езды говорят по мобильному телефону. Учитывая современный стиль жизни, когда гаджеты уже стали почти продолжением нашего тела, это предсказуемо. В этом случае выручают современные машины, позволяющие подключать телефон к встроенной системе по bluetooth или использование гарнитуры.

Абсолютное большинство рязанских водителей (58%) признались, что часто или иногда превышают скорость выше нештрафуемого порога. Для борьбы с такими нарушителями дороги по всей Рязани и области обрастают новыми камерами с фотофиксацией.

Многие признались, что говорят по мобильному во время вождения.

Поворот без поворотника

Очень интересные результаты показал опрос «Что вас раздражает в поведении других водителей?».

Спокойнее всего водители реагируют на других участников движения, которые снижают скорость «с запасом» перед камерами фиксации скорости (17%). Также в хвосте рейтинга «Громкая музыка» - ее не терпят 21% опрошенных.

28% участников опроса не готовы мириться с тем, что другие автомобилисты злоупотребляют приоритетом и никого не пропускают при выезде на главную дорогу со второстепенной. Чуть больше (31%) водителей раздражает, когда другие хотят «проучить» кого-то на дороге. Порой такие уроки заканчивают авариями, причем страдают и сами «учителя».

33% рязанских водителей раздражает, когда другие «еле ползут» и выбирают неоправданно низкую скорость. Кстати, с недавнего времени на оживленных участках города, в том числе на улице Ленина, ограничили скорость всего до 40 км/час.

Около половины опрошенных водителей раздражает, когда кто-то занимает два места на парковке. Учитывая крайне напряженную ситуацию с парковочными местами в городе, возмущение автолюбителей вполне понятно.

Свыше половины опрошенных (51%) нервничают, когда соседи по дороге решают внезапно перестроиться. Чуть больше (54%) рязанских водителей переживают, когда встречают на дороге любителей поиграть в «шашечки». С максимальным отрывом (71%) лидирует в опросе о раздражающих факторах езда без «поворотников»!

Уважайте друг друга на дороге!

P. S. Что думают по выявленной нами статистики нарушений и какие меры предпринимают для их устранения сотрудники ГИБДД, мы расскажем совсем скоро.

Оставлять машину где попало - плохая привычка.

Из первых уст

Создатель крупного автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани» (ПУВР) в социальной сети «ВКонтакте» Никита Николаев:

- Как бороться с превышениями скоростного режима, понятно. Необходимо устанавливать камеры контроля скорости и создавать городскую инфраструктуру таким образом, чтобы водители не могли превышать скоростной режим. При этом за пределами города, на хороших федеральных трассах, наверное, уже пришло то время, когда скоростные лимиты стоит увеличить.

С непристегнутыми ремнями и мобильными телефонами все сложнее. Хотя уже сейчас существуют комплексы, которые также эти правонарушения выявляют, но все же главное здесь другое. Главное - пропаганда. Современные автомобили оснащены беспроводными устройствами связи, не нужно их игнорировать. Также необходимо доводить до водителей (особенно до молодых), что вся безопасность, которая есть у автомобиля, рассчитана на пристегнутого водителя и на пристегнутых пассажиров!