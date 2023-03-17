Ливень, засуха, мороз и штормовые ветры. Рязанские эксперты популярно объяснили, что считать аномалией, а что нормой

Сильный ветер как неблагоприятное явление начинается при порывах в 15 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда летом столбик термометра переваливает за +25 градусов, а зимой опускается на столько же ниже нуля, многие, особенно представители СМИ, начинают кричать: грядет аномальная жара/холод! То же самое происходит и при обильных снегопадах или дождях. Но так ли это? Ведь существует иное мнение, и вполне оправданное, которое вкратце можно сформулировать так: жара и ливни летом, морозы и снегопады зимой – это норма, а вот жара и ливни зимой, и мороз и снегопад летом – действительно аномалия. Какое же мнение верное? Это мы попытаемся выяснить.

Важны не цифры, важны сроки

Кто может лучше всего рассказать о капризах погоды? Естественно те, чья работа с погодой связана – то есть синоптики. За комментарием мы обратились в Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы морозы стали аномальными, они должны продолжаться не менее пяти дней, а среднесуточная температура ниже нормы на 10 градусов и более. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Понятно, что погода не может идти по средним показателям последних лет, всегда будет отклонение в ту или иную сторону. Вопрос в другом – на сколько и надолго ли? Что касается температуры – то отклонение должно быть более 10 градусов от среднесуточной в ту или иную сторону. Возьмем, к примеру, 15 января. Среднесуточная температура на эту дату составляет 7,4 градуса. Чтобы иметь признаки анормальности, даже с учетом короткого дня и длинной ночи (а среднесуточная температура это отнюдь не среднеарифметическое между дневным максимумом и ночным минимумом), то столбик термометра должен опуститься к утру ниже -20 градусов, причем сильно ниже. Но чтобы это стало полноценной аномалией, необходимо, чтобы такое отклонение температуры наблюдалось не менее пяти суток подряд, – рассказывает начальник отдела агрометрежима Рязанского гидрометцентра Роман Степанов.

- А какие еще бывают погодные аномалии? Дожди, снегопады, ветер…

- К опасным явлениям по части осадков относятся сильный ливень и очень сильный дождь. Очень сильный дождь – это когда на протяжении 12 часов выпадает не менее 50 мм осадков. Это опасное явление. На местном уровне оно вызывает локальные подтопления, а если происходит на большой площади, то приводит к дождевым паводкам рек. Сильный ливень – это когда в течение часа выпадает более 30 мм осадков. Это явление опасно в первую очередь для городов – с таким потоком воды ни одна, даже самая совершенная ливневка не справится. К счастью, такие явления бывают у нас редко – в среднем раз в 5-7 лет.

Сильный дождь - стихийное бедствие только в том случае, если он шел полдня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямой противоположностью большому количеству осадков является засуха. Она бывает почвенная и атмосферная. Первая больше касается сельхозпроизводителей. Вторая – более наглядна. Засухой считается, когда на протяжении 30 суток подряд ежедневно выпадает менее 5 мм осадков, а максимальная температура воздуха превышает +25 градусов. Больше 5 мм в сутки – считаются осадками эффективными, которые сразу не испарятся. Атмосферная засуха – явление крайне редкое.

Что касается ветра, у нас существуют критерии сильного ветра как неблагоприятного явления и очень сильного ветра как опасного. Сильный ветер как неблагоприятное явление начинается с 15 м/с (при порывах), очень сильный ветер, штормового характера, от 25 м/с. Ураган – 33 и больше м/с. Ураганы у нас не наблюдаются, последний раз, говорят, это было около ста лет назад, но о точности этих сведений говорить не приходится. А 25 м/с у нас будет и запросто – при шквалах. Шквал – это локальное резкое усиление ветра, которое бывает при прохождении грозового фронта, – подвел итог Роман Степанов.

Кстати, рыбаки должны знать, что при 15 м/с идти на веслах против ветра трудно, а при 20 м/с – невозможно. При 20 м/с (шторм) волны становятся в линию.

Не всякая аномалия – случай страховой

С определениями от синоптиков мы разобрались. Но есть еще одна сфера, деятельность которой связана с погодой, а точнее с последствиями ее проявлений. Это – страховые компании. Ведь страхование имущества от ущерба, нанесенного в результате стихийных бедствий, было одним из первых. Но что страховщики понимают под стихийным бедствием?

Если дерево повредило имущество в результате порыва ветра силой более 15-20 м/с (в зависимости от требований страховой компании) - это признают страховым случаем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- К метеорологическим явлениям, в результате которых наступает страховой случай, мы относим сильный ветер, наводнение, град. С градом все понятно. Сильный ветер разные компании оценивают по-разному, но обычно нижняя граница скорости это 15-20 м/с, в нашей компании это 16,6 м/с. И должна быть причинно-следственная связь сильного ветра с причиненным ущербом. Наводнение – это когда разлился водоем, а не лужа образовалась после ливня. С другой стороны, если какое-то строение находится в зоне постоянного затопления, ни одна страховая компания не будет брать его под свою защиту, - говорит директор агентства РЕСО-гарантия Владимир Попов.

Но как застрахованному доказать, что ущерб был нанесен именно в результате вышеописанных стихий, ведь многие из них носят локальный характер, и могут быть просто не зафиксированы метеостанцией... Тот же фронт града может быть шириной в несколько сотен метров. А шквалом может валить деревья и срывать шифер с крыш в 10 километрах от метеостанции, а на самой станции фиксироваться лишь небольшое его усиление. Страховщики, оказывается, всё прекрасно понимают.

- Именно поэтому для нас требуется справка от подразделения Росгидромета, что в указанной местности в тот день было возможно данное атмосферное явление.

Температурные аномалии страховыми случаями, как вы поняли, не являются...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Последние даты погодных аномалий в Рязанской области:

- сильная жара – 28 июля 2011 года;

- сильный мороз – 13 февраля 2012 года;

- аномальное тепло – 7-13 марта 2020 года;

- аномальный холод – 6-10 января 2023 года;

- атмосферная засуха – 21 июня-19 августа 2010 года.