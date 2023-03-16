Тайна лесного надгробия. Более 40 лет назад у замка Золушки в Кирицах убили школьных подруг

Сказочный замок Золушки в Кирицах таит под пологом леса мрачную тайну.

В Рязанской области есть много замечательных и очень красивых мест. Одно из них - усадьба фон Дервиза в селе Кирицы Спасского района. Здесь находится сказочный замок, в котором, по легенде, снимали знаменитый советский фильм «Золушка».

Но в каждой доброй истории обычно есть и злые персонажи… Если вы в детские годы отдыхали в местном санатории, то, возможно, слышали жуткую повесть о маньяке, что бродит среди вековых деревьев в поисках жертв.

К сожалению, это не просто детская страшилка… Могильный камень с изрядно затертыми фотографиями двух девушек и сегодня напоминает гостям «сказочного леса» о былой трагедии.

Короткий зимний световой день клонился к закату, когда мы неожиданно набрели на запорошенный снегом памятник. Стряхнули «белую пыль», и по коже непроизвольно побежали мурашки… «Зверски убиты».

Укрытый снегом памятник в лесу...

Тонны исчезнувшей колбасы

1981 год. Шилово. Рязанская область.

Лариса Иванова и Марина Бондарчук были подругами со школы и часто проводили время вместе. Августовским вечером девушки сели в автомобиль бывшего директора мясокомбината Николая Школы, который на тот момент являлся главным инженером районного ЖБИ.

Местные вспоминают, что человек этот был непростой - с хорошими связями в верхах. На мясокомбинате он занимался махинациями, не стесняясь и не боясь ничего и никого. Колбаса и другая продукция исчезали вагонами в тоннелях его афер. В конечном счете, ситуация дошла до того, что против своего начальника восстала главный бухгалтер мясокомбината Валентина Павловна Никулкина.

- Не обращать внимания на преступные действия Школы было нельзя, - рассказывает дочь Валентины Павловны Елена Плющева, в девичестве Никулкина. - Мама прекрасно понимала, что ее могут посадить, и вступила в открытую конфронтацию. Писала жалобы в Москву, в Министерство. Ответная реакция не заставила долго ждать. Однажды нам подбросили записку примерно следующего содержания: «Если ты не успокоишься, мы тебя и твоих щенков изрубим на куски».

Найти автора записки милиции не удалось. Из-за скандала Николай Школа покинул пост директора мясокомбината, но почти сразу получил новую хорошую должность - главный инженер ЖБИ.

Пристрастие к спиртному и вседозволенность были основными спутниками этого человека. Однажды начальник районного ГАИ Александр Иванов (отец Ларисы Ивановой) увидел, как Школа садится за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он буквально за шкирку вытащил нарушителя из машины, а само транспортное средство отогнал к участку.

Такого «хамства» бывший директор мясокомбината стерпеть не мог. Он искал обидчика в отделении милиции, а не найдя, помчался к нему домой и устроил там настоящий погром. В тот день Школа так и не смог «наказать» Иванова. Единственное, чего он добился своим импульсивным поступком, - возбуждения уголовного дела за свои хулиганские действия.

Впоследствии именно это уголовное дело и сыграло роковую роль…

Лица Ларисы и Марины на фотографии постепенно стирает время.

В поисках окровавленного топора

Шилово - небольшой райцентр, где все друг друга знают. Были неплохо знакомы еще до описанных событий и дочь начальника ГАИ Лариса Иванова и видный сотрудник госпредприятий Николай Школа.

Влиятельный, вполне симпатичный состоявшийся мужчина с личным автомобилем - многие девушки были не прочь общаться с ним.

8 августа Школа предложил Ларисе Ивановой поехать с ним на шашлыки, последняя взяла с собой школьную подругу Марину Бондарчук. Остановились в лесу бывшего имения фон Дервиза в Кирицах (Спасский район).

Во время этой доверительной беседы при помощи спиртного Школа хотел убедить Ларису надавить на отца, чтобы тот забрал заявление из милиции. Уголовное дело, повисшее на его плечах, грозило погубить славную карьеру.

Но разговор получился прямо противоположным. Лариса восприняла просьбу как личную обиду - мол, я тебе интересна только пока ты видишь выгоду в нашем общении?!

Ссора разгоралась все больше и больше. После слов «ничего, отсидишь» (цитата не дословная - Ред.) мужчина потерял контроль, достал топор и…

Ларису преступник ударил по голове. Марина завизжала и побежала прочь. Школа догнал ее и нанес смертельные ранения. Трупы девушек он оставил в лесу, небрежно забросав ветвями.

Когда вечером Лариса и Марина не вернулись домой, райцентр «загудел». Шутка ли - пропали дочери начальника местного ГАИ и районного военкома! На поиски были брошены десятки человек. Но нашли пропавших подружек в соседнем районе случайные прохожие.

- Когда пришла информация, что в Кирицах обнаружили тела двух девушек, мы сразу все поняли, - вспоминает бывший сотрудник шиловской милиции, старшина группы задержания вневедомственной охраны Николай Свирин. - Матерей на место не подпускали - слишком уж изуродовал убийца тела своих жертв. Чтобы отыскать орудие убийства, военком Бондарчук привлек военных, которые цепью прочесывали поля и перелески. И вскоре топор был найден.

Бывший сотрудник шиловской милиции, старшина группы задержания вневедомственной охраны Николай Свирин вспоминает события многолетней давности.

Нити жуткого преступления вели к Николаю Школе.

- Задерживал его я, - продолжает рассказ Николай Дмитриевич. - Знал, что у него было ружье дома, но, к моему удивлению, подозреваемый вел себя спокойно. Я сказал, что его вызывают в райотдел. Он пошел без каких-либо пререканий.

Девушек хоронили в закрытых гробах. На церемонию собрался чуть ли не весь поселок. Николая Школу приговорили к высшей мере наказания - расстрелу.

Вместо послесловия

Столь громкого происшествия райцентр Шилово не знал ни до ни после. Интересно, что до сих пор, как ветер по улицам, гуляют среди местных жителей слухи, что преступнику каким-то неведомым способом удалось избежать наказания.

- Уже после того, как Школу арестовали, а может быть, и после того, как приговорили к расстрелу, маме передавали от него привет, - заканчивает эту историю Елена Плющева. - Может, друзья его просто баловались, чтобы маму припугнуть, а, может, мы действительно чего-то не знаем.