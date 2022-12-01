Касимовские конфеты пришлись по вкусу жителям Поднебесной

Касимовские конфеты пришлись по вкусу и россиянам, и китайцам.

Казалось бы, рынок конфет и сладостей в Рязанской области давно сформирован - в регионе многие годы успешно работают два крупных производства: одно в Рязани, второе - в Касимове. Заняла свое место на прилавках магазинов продукция других известных российских и зарубежный фабрик. В таких реалиях построить с нуля, занять свою нишу и расширить производство до экспортных масштабов – что-то из области фантастики. Но нет ничего невозможного.

С прицелом на экспорт

Пять лет назад в Касимове открылась новая кондитерская фабрика - «Конфеста». Начинали с небольшого цеха, затем стали постепенно расширять ассортимент, ориентируясь на запросы покупателей. Продукция появилась на полках федеральных торговых сетей («Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Красное и белое» и др.).

Расширение рынков сбыта потребовало увеличения объемов производства. Ведь одно из основных требований торговых сетей - бесперебойные поставки товара в необходимом количестве. Сейчас фабрика «Конфеста» отгружает ежегодно более 6 тысяч тонн своей продукции - со следующего года после завершения очередного этапа расширения производства объемы планируется увеличить до 15 тысяч тонн в год.

- В чем же секрет такого бурного роста?

- Мы начинали свое производство, используя полуфабрикаты, изготовленные на других фабриках - закупали глазурь, начинки. Теперь мы все делаем сами из первичного сырья - сахара, жиров, какао-продуктов. За четыре года нами запатентовано более 30 торговых марок продукции. Плюс оригинальная рецептура, разработкой которой занимается специальный научный отдел, - рассказывает генеральный директор фабрики «Конфеста» Владимир Подшивалкин.

- Но какао в России не растет, а с введением санкций усложнились поставки многих зарубежных товаров. Как вы вышли из сложившейся ситуации? - интересуемся мы у руководителя.

- Не совсем так. Азия от нас не отвернулась, а наоборот - стала занимать ниши, освободившиеся после ухода некоторых поставщиков. Небольшой «шторм» в поставках был в первой половине года, но сейчас выстроились новые логистические цепочки. Более того, мы выходим на прямой импорт сырья, которое ранее закупалось через посредников. В частности, напрямую будем получать то же какао и кокосовую стружку. Все это приводит к снижению себестоимости, что позволяет в свою очередь продавать товар по более выгодной для покупателя цене.

География поставок продукции фабрики Конфеста огромна - от Калининграда до Камчатки.

Сейчас мы готовимся к расширению ассортимента - это будут конфеты типа «Ассорти» в подарочных коробках, шоколадные батончики с начинкой.

- Батончики типа Snickers или «Степа»?

- Не совсем… Скорее более похожие на бабаевские батончики, BabyFox или плитку Kinder. Будет и плиточный шоколад с начинкой - прямая конкуренция шоколаду Alpen Gold.

Компании с такими темпами развития стало тесно на российском рынке, и она начала искать пути выхода на другие страны. Главным импортером касимовских конфет с недавних пор является… Китай! Жителям Поднебесной пришлись по вкусу конфеты с берегов Оки!

При этом на фабрике «Конфеста» отсутствует такое понятие, как экспортный вариант исполнения. То есть, конфеты в российской «Пятерочке» и китайской сети Yonghui не отличаются друг от друга. На примере небольшого в рамках страны касимовского производства Россия доказала, что способна продавать восточным соседям не только сырье - лес, газ, нефть, - но и продукты пищевой промышленности со значительной долей добавленной стоимости!

Людям - работу, детям - заботу

Не секрет, что одна из основных проблем малых городов - безработица. Поэтому открытие новых производств в таких населенных пунктах - благо для всех. У людей появляется заработок, который дальше тратится в магазинах и предприятиях сферы услуг, давая по цепочке работу другим и дополнительные поступления в местный бюджет.

- За пять с половиной лет мы создали с нуля более 250 рабочих мест, а с учетом сезонного привлечения студентов и молодежи это больше 300 мест, - продолжает Владимир Владиславович.

Успешная работа кондитерской фабрики отмечена многими дипломами.

Люди, трудящиеся на предприятии, весьма довольны выбором своего места работы.

- Я работаю на «Конфесте» с февраля 2020 года. Мне было интересно попробовать свои силы на молодом, но при этом динамично развивающемся предприятии. - рассказывает директор по производству Нина Шалина.

- А почему вы выбрали именно «Конфесту», а не другое кондитерское предприятие, существующее в Касимове?

- У конкурентов уже есть имя, какая-то известность, а это сильно ограничивает возможности для профессионального развития. Мне же хочется добиться чего-то своего, измерить свои силы, узнать, на что я способна.

Предприятие помогает городу, в котором оно работает. С июня 2020 года «Конфеста» взяла под свое крыло касимовский детский сад №5. За минувшее время детский сад преобразился: был проведен косметический ремонт (заменили линолеум во всем садике), заменили старые деревянные окна на современные пластиковые.

Помимо этого, работа сотрудников детского сада упростилась, благодаря покупке стиральной машинки, компьютера, новой мебели и оборудования для пищеблока: мясорубки, жарочного шкафа, кухонного стеллажа и др.

У малышей появились интересные развивающие игрушки - сухие бассейны, дидактические модули, панно, папки и кубики Монтессори, строительные наборы, машинки, каталки и т. п.

- Все эти благоприятные и комфортные условия нахождения в нашем детском саду созданы добрым и отзывчивым человеком - генеральным директором ООО «КФ «Конфеста». Огромное вам спасибо, Владимир Владиславович, от всего нашего коллектива и от родителей деток! - поблагодарила заведующая детским садом №5 Татьяна Фокина.

СКАЗАНО!

Владимир Подшивалкин, генеральный директор Кондитерской фабрики «Конфеста»:

- Наша цель - в ближайшие пять лет войти в десятку крупнейших кондитерских фабрик России!