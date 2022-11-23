«Ее сжигали, москвичи подставляли. Рязань должна быть столицей России» - дирижер Сергей Проскурин

Сергей Проскурин признался, что когда познакомился с Рязанью, приступил к написанию символ-оперы «Александр Невский». Фото с личной страницы Сергея Проскурина.

Сергей Проскурин прочел познавательную лекцию о музыкальном искусстве барокко.

Какой будет музыка будущего, чем книга лучше интернета и почему Есенин трагичен. На эти и многие другие вопросы рязанцы услышали ответы из уст знаменитого дирижера Русского камерного оркестра Сергея Проскурина.

«Свадьбу было решено играть два года…»

21 ноября в Центральной городской библиотеке имени Есенина прошла творческая встреча Сергея Проскурина, посвященная теме «Музыкальные традиции Барокко». На это значимое для рязанской культурной жизни событие собрался полный зал зрителей разных возрастов. Послушать выдающегося музыканта пришли преподаватели музыкального колледжа, музыкальных школ, студенты и просто рязанцы, неравнодушные к классической музыке.

Сергей Проскурин - заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель и главный дирижер Русского камерного оркестра в Москве и Курске, лауреат международных конкурсов, солист-трубач и педагог. В конце лета рязанцы познакомились с его творчеством на показах символ-оперы «Александр Невский», которая с успехом прошла в Рязанской филармонии.

Долгое время русский дирижер жил и преподавал в академиях в Вене, Копенгагене, Стокгольме. Он открыто поделился со слушателями опытом участия в европейских музыкальных конкурсах, а также своими находками в местных архивах. Так, по его признанию, ему удалось обнаружить, как именно зародилось барокко в Австрии. Зрители с интересом узнали, что прорыву в искусстве послужила… история затянувшейся на два года свадьбы.

- Я задался вопросом, почему столько великих композиторов родились и жили в Вене? И наткнулся на интересную статью. Два богатых вельможи, один из которых торговал пивом, а другой – колбасой, решили поженить своих детей. Свадьбу было решено играть два года. И каждый день должен был играть хор музыкантов (тогда не было оркестров). Каждый день на центральной площади в Вене с утра и до вечера бесплатно играл оркестр, и также можно было за здоровье молодых выпить кружку пива и съесть сосиску. Это стало мощным культурным прорывом. Так начала формироваться танцевальная музыка. Неспроста вальс зародился в Австрии. Традиции создает народ, и затем они же нас формируют на протяжении столетий, - поделился Сергей Георгиевич.

Он отметил, что музыка барокко дала миру оперный театр, инструментальную музыку, вальс, балет, драматический театр в его полном понимании. «Барокко открыло целый мир», - подытожил маэстро.

«Мы потеряли музыку»

Лекция Проскурина об искусстве барокко прозвучала настолько живо, необычно и интересно, что зал буквально замер. Только когда началась вторая часть встречи, посвященная вопросам, зрители оживились и стали активно спрашивать гостя о разном.

Отвечая на вопросы, он рассказал, в чем шарм игры на старинных инструментах. Кстати, Сергей Проскурин основал Музей старинных музыкальных инструментов, а его оркестр имеет опыт игры на скрипках эпохи Бетховена. По словам маэстро, аутентичные инструменты позволяют передать именно «те переживания, то звучание, ту эпоху».

- В какую сторону будет развиваться музыка, что будет через 100-200 лет? – поинтересовались зрители.

- Сейчас мы потеряли музыку, потому что суть музыки - в мелодии. Это ее душа. Если человек не может спеть мелодию, то это не музыка, а музыкальный дизайн, который не несет никакой философской нагрузки. Когда мы вернемся к настоящей музыке, она начнет развиваться. А сейчас мы просто топчемся на одном месте. Мы запутались, но эта ночь закончится, - ответил Сергей Проскурин.

Послушать выдающегося музыканта пришли преподаватели музыкального колледжа, музыкальных школ, студенты и просто рязанцы, неравнодушные к классической музыке.

На встрече он также раскрыл свои правила дирижера:

- Человек не работает в моем оркестре, если он не берет инструмент домой, приходит неготовым к репетиции. У меня в оркестре запрещена критика. В Вене музыкант приходит и знает репертуар на весь год. А русским не хватает внутренней дисциплины.

Он рассказал, как прививает интерес широкой публики к классической музыке, заманивая названиями компьютерных игр, а еще объяснил, чем книга лучше интернета. Он рассказал анекдотичную историю с тараканом из своей жизни, и сравнил интернет с высохшим насекомым, а книгу - с живым существом.

Камерному оркестру в Рязани - быть?

Отдельным мотивом на встрече прозвучала тема Рязани. Сергей Проскурин признался, что когда познакомился с нашим городом, приступил к написанию символ-оперы «Александр Невский». А сейчас его интересует фигура Евпатия Коловрата, и он планирует издать о нем книгу.

- Думаю, что столицей России должна быть Рязань. Потому что она первой принимала удар от степных народов, ее сжигали, москвичи подставляли, как могли, - лишь бы до них враги не доходили. Рязань – русский город, и могла быть столицей.

Он признался, что считает позором отсутствие в Рязани своего профессионального духового и камерного оркестров.

- Я поставил вопрос перед губернатором, и сейчас решается возможность создания в Рязани камерного оркестра. Если его создадут, то я буду им заниматься, - отметил дирижер.

Конечно, на встрече затронули и есенинскую тему, ведь даже стены этому обязывали. Сергей Проскурин подошел к бюсту поэта, расположенному в библиотеке, и признался, что обнаружил в облике гения трагичность:

- Я заметил, что код лица Есенина трагичен, в нем была заложена трагедия.

Он в целом отметил, что есть фантастические таланты среди русских, но нашему народу не хватает внутренней дисциплины и внутренней культуры. И в связи с этим предложил воспитывать гениальных музыкантов с малых лет:

- Я бы создал детский оркестр, потому что вижу детей, которые в 13 лет играют гениально. Скрипачи сейчас так в 13 играют, как раньше могли играть только в 18. Но с детьми должны заниматься самые лучшие педагоги.

За каждый вопрос Сергей Георгиевич щедро дарил зрителю свои книги, диски, пластинки. Кстати, он признался, что его книга «Труба золотого века» ждала своего часа 25 лет, пока он дожидался получения права публиковать иллюстрации – ценные гравюры. В завершении теплой встречи прошла автограф- и фотосессия.

- Гениальность – это поиск смыслов. И Сергей Георгиевич – олицетворение человека, ищущего смыслы во всем. Это и продвигает нас в человеческом развитии, - в завершении встречи поделилась своими мыслями директор Центральной городской библиотеки им. Есенина Лариса Крохалева.