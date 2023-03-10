Осторожно, «Зона 40»! Рязанские водители стали получать штрафы за скорость 60 км/час на улице Ленина Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Еще в январе самые наблюдательные автомобилисты заметили, что на центральной городской магистрали - улице Ленина - установили дорожные знаки «Зона 40». Многие тогда не придали этому особого значения, но когда месяц спустя начали приходить первые штрафы… Редакция «КП-Рязань» выяснила, кто и зачем ввел такие ограничения.

В отличие от привычного «круглого»

Тем, кто давно окончил автошколу, напомним, чем отличается дорожный знак особого предписания «Зона 40» от привычного «круглого» с ограничением максимальной скорости движения. Для рязанцев такие прямоугольные знаки с указанием скорости в новинку.

Значение знака «Зона с ограничением максимальной скорости» гласит, что с места его непосредственной установки водителю любого транспортного средства запрещается двигаться с превышающей указанную цифру скоростью. При этом действие этого знака не заканчивается на перекрестке (!), а продлевается вплоть до знака «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».

- Ограничение скоростного режима на улице Ленина до 40 км/ч применено в целях повышения безопасности дорожного движения, - прокомментировали нам в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время вся улица Ленина является «Зоной 40». При этом для водителей, выезжающих с примыкающих улиц, установлены знаки, информирующие о том, что машина въезжает на участок с ограниченной скоростью. Также на самой улице Ленина установлено несколько дублирующих знаков. При выезде с улицы Ленина на перпендикулярные дороги установлены знаки, отменяющие скоростные ограничения в 40 км/час.

Знак, который отменяет действие "Зоны 40". Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Борьба с ночными гонщиками

В администрации Рязани с нами поделились информацией, что, согласно проведенному мониторингу, в дневные часы рязанские водители и без того не превышали установленное недавно ограничение. Следовательно снижение максимально допустимой скорости никак не повлияет на привычную скорость потока и пропускную способность важнейшей транспортной артерии.

Ограничение в первую очередь рассчитано на ночных лихачей, которые на этом отрезке разгоняются до слишком высоких значений, провоцируя аварии (к сожалению, порой с летальным исходом).

Чтобы следить за соблюдением правил на участке дороги, установлены камеры видеофиксации, которые могут отслеживать скорость движения. Нарушителям теперь незамедлительно выписывают штрафы. Первые штрафы пришли автолюбителям 23 февраля. Известно, что камеры фиксации скорости пока установлены на зданиях № 28 и 40 по улице Ленина. Возможно, в ближайшее время их количество увеличится.

Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим!

Камера появилась рядом с музыкальной школой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Создатель крупного автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани» (ПУВР) в соцсети «ВКонтакте» Никита Николаев:

- Наше сообщество автолюбителей еще летом 2021 года затронуло тему необходимости снижения скоростного режима на всей протяженности улицы Ленина. Мы предложили ограничить максимальную скорость после ряда серьезных аварий, произошедших здесь. Однако тогда многие рязанцы восприняли наше предложение в штыки. Мы же аргументировали свою позицию следующим образом. Сегодня существует нештрафуемый порог превышения скорости - он составляет 20 км/час. Многие автомобилисты воспринимают его (порог) как разрешенную скорость и носятся по центру города на скорости порядка 80 км/час. Считаем, что это очень опасно: особенно при проезде перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов. Поэтому мы предложили сделать улицу Ленина «Зоной 40», прекрасно понимая, что водители будут ездить по ней не 40 км/час, а на скоростях порядка 60 км/час. В январе этого года неожиданно увидели, что власти поддержали нашу инициативу.

На протяжении всей зоны знаки дублируются. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным УГИБДД по Рязанской области за 2022 год на улице Ленина в Рязани произошло 131 ДТП, в которых пострадал 21 человек. В текущем 2023 году произошло 16 автоаварий без пострадавших.

На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской (Праволыбедской) у школы №7 в 2022 году произошло 13 ДТП, в которых пострадали два человека. В текущем 2023 году произошло шесть автоаварий без пострадавших.

КОНКРЕТНО

Штраф за превышение установленной скорости движения на более чем 20 км/час, но не более 40 км/час составляет 500 рублей. Если водитель превысит скорость на 40-60 км/час, то придется раскошелиться на 1000-1500 рублей штрафа. За превышение установленной скорости на 60-80 км/час нарушителю грозит от 2000 до 2500 рублей штрафа или лишение права управления транспортными средствами на четыре-шесть месяцев. Если превысить скорость на 80 км/час больше допустимой, грозит 5000 рублей штрафа или лишение права управления транспортными средствами на полгода.