Режиссер спектакля «Двенадцатая ночь» в Рязанском драмтеатре Юрий Печенежский: Выход Оливии – это результат моей агонии Фото: Сергей ГАЗЕТОВ.

3 марта создатели спектакля «Двенадцатая ночь» провели пресс-завтрак с рязанскими журналистами. Темой встречи стало обсуждение увиденной накануне вечером генеральной репетиции новой постановки по пьесе Уильяма Шекспира.

Необычная беседа прошла в непринужденной форме, но еще более необычным стал формат общения. Организаторы собрали по вопросу от каждого журналиста, перетасовали листы и предложили представителям СМИ вытаскивать по одному из «колоды» и … самим же на них отвечать. Правда, ко второй части ответа присоединялись создатели спектакля. Вот, что из этого получилось.

Встреча с создателями спектакля прошла в необычном формате. Фото: Сергей ГАЗЕТОВ.

«Музыка для меня – носитель атмосферы»

Львиная доля вопросов касалась музыкальной составляющей спектакля. Интерес журналистов был понятен, ведь не часто в Драмтеатре можно увидеть постановки, где на сцене выступает оркестр с барабанной установкой, звучит фортепиано и живой вокал.

- Не перегружен ли спектакль музыкальными номерами?

- Четыре живые песни на трехчасовой спектакль – это мало. И музыкальных треков тоже мало, - отметил режиссер Юрий Печенежский. – Музыка для меня – носитель атмосферы. И музыка – это дело вкуса. Высказывание «у вас плохая музыка» - ни о чем не говорит. Точнее сказать «Мне не нравится музыка, потому что она не на мой вкус». Вопросы о музыки в театре – это касается только вкуса.

Художник-постановщик Фемистокл Атмадзас добавил:

- Когда мы ставим спектакль, мы не стремимся уложиться в хронометраж. Спектакль может идти час и быть скучным, а может шесть часов, но - на одном дыхании. Либо задавший вопрос не был готов к просмотру спектакля, либо спектакль был для него не очень динамичный.

- Как рождалась музыкальная часть спектакля – изначальный план или импровизация по ходу репетиции? Особенно интересно, как создавалась игра сэра Тоби и сэра Эндрю на ведре, исполнение шуточных песен?

Журналисты ответили, что возникло ощущение некой импровизации, но запланированной, как прическа с эффектом небрежности, а артисты пояснили:

- Это все придумки актеров. Я давал им задания, что нужны детские песенки, поговорки. И вот они и приносили. Мы обсуждали, что они еще могут делать, и игра в наперстки, стаканы – это все их инициатива. Я к этому вообще не прикасался, - отметил режиссер. – Такой стиль репетиции был в этом спектакле.

- Как выбирали музыкальные инструменты для живого оркестра, пытались ли сохранить стилизацию под шекспировские времена?

- Во времена Шекспира была виола да гамба, но сейчас найти человека, который играет на ней, а тем более сам инструмент в рабочем состоянии практически невозможно. У нас такой задачи не было. Мы отталкивались от того, на чем умеют играть артисты. Выбор некоторых актеров зависел от того, кто на чем умеет играть.

Молодые актеры Вячеслав Мельник и Мария Конониренко - в главных ролях. Фото: Сергей ГАЗЕТОВ.

«Шекспир – это игра»

- Как можно не отличить девушку от парня, особенно учитывая разницу в росте? Почему близнецов играли актеры, непохожие друг на друга?

- Изначально на роли близнецов мы искали похожих актера и актрису, но не удалось. Мы решили пойти по противоположному пути, и взять совершенно не похожих, даже по росту, людей. Фемистокл предложил использовать цветовое пятно для их объединения. Мы используем красные костюмы для этих героев, чтобы объединить их, - ответил режиссер.

- Это некая мера условности, - дополнил Фемистокл. – Все элементы в оформлении – это откровенная бутафория. Но красивая, качественная. Шекспир – это игра во что-то. А не попытка убедить в реалистичности. Эффект погружения на мой взгляд утяжеляет спектакль. Мы сделали легкий спектакль, разбавили его музыкальными номерами. Песни, танцы, шутки немного пробуждают зрителя.

Актриса Мария Конониренко, исполнившая роль Виолы, отметила, что играть Шекспира было непросто:

- Нужна легкая подача, чтобы не уйти в глубину, обойтись без драматизма, найти иронию.

«Каждый эскиз костюма – это отдельная работа»

- Как выбиралось музыкальное сопровождение?

- Изначально мы предложили директору театра спектакль, где заняты прежде всего музыканты, которые немного поигрывают роли. Но это не мюзикл. Больше музыкальный спектакль. Но уровень музыкантов нам не позволил сделать многое, и мы выбрали всего три песни. Эти песни – каверы от джазового коллектива Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. Мы взяли их манеру.

- Какую смысловую нагрузку несет выбор костюмов? Что должна передать одежда героев, какую атмосферу создать?

- Каждый эскиз костюма – это отдельная работа. Но при этом надо чтобы все они смотрелись цельно. Если кто-то из персонажей должен выбиваться, то его подчеркивают. Мое предложение было выделить брата с сестрой цветовыми акцентами, а все остальные должны были «работать на них». Это ведь история о том, что судьба сначала развела, а потом свела близнецов, - ответил Фемистокл. - Главное - не раздражать взгляд зрителя, и если таких крючков мало, то можно сказать, что работа удачная.

Журналисты признались, что в восторге от костюмов, а некоторые моменты произвели огромное впечатление. Например, появление Оливии в черном траурном платье.

- Выход Оливии – это результат моей агонии, признался режиссер, и добавил, что эта роль оказалась самой сложной и вызвала немало мучений.

Создатели спектакля также обсудили создание декораций, смысловую нагрузку некоторых элементов (например, статую Геракла).

Средневековый «домострой»

Актер Вячеслав Мельник, сыгравший на ударной установке и роль брата Виолы Себастьяна, рассказал о себе:

- Мне 26 лет, учился в Саратовском театральном институте, и там познакомился с Марией Конониренко. В 2018 году окончил институт, прошел службу в армии, потом учился и работал в Москве в школе кино и на курсах киноактеров у Анны Гусаровой и Ингеборге Допкунайте. Работал режиссером дубляжа на «Рекорд Саунд», но пришлось уйти. Мой первый театр – Рязанский драматический. Моя первая серьезная роль – Себастьяна в этом спектакле.

Также поинтересовались, почему режиссер в начале и конце спектакля решил почитать зрителю лекцию о жизни женщине в Средневековье.

- У меня была задача поиронизировать над архаичными традициями обращения с женщинами. Сейчас они выглядят странно, непонятно, для чего все это было. Из всех идей осталась история про средневековый «домострой».

Возможно, это действительно и стало совпадением, но очень удачным, учитывая приближающийся женский праздник 8 марта. Увидеть новую постановку уже можно в Драмтеатре.