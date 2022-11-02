Корпорация развития Рязанской области расторгнет соглашение с инвестором «сухого порта» в индустриальном парке «Рязанский»

Полное невыполнение обязательств

«Сухой порт» на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский» будет построен другим инвестором. Об этом заявил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин во вторник 1 ноября, на встрече с резидентами парка.

Причиной тому послужило полное невыполнение инвестором «Нью Бридж Восток», обязательств заключенного трехстороннего соглашения.

- Во-первых, инвестор не представил концепцию сухого порта Рязани. Во-вторых, отсутствовал синхронизированный график работ по строительству сухого порта. Разрешение на строительство терминала, которое компания должна была получить до 31 декабря прошлого года так и не получено. До 30 марта текущего года компания должна была выйти на строительные работы, и этого не произошло. Также задерживается арендная плата за участки, – пояснил Артем Никитин.

При этом Корпорация развития Рязанской области полностью и в срок выполнила все свои обязательства по инвестиционному соглашению. Артем Никитин пояснил, что принято решение расторгнуть отношения с инвестором в мировом, досудебном порядке. В то же время уже ведутся переговоры с крупными инвесторами, которые продолжат начатое дело. Однако проект претерпит некоторые изменения и будет поделен на два направления. Первым инвестор займется для строительства железнодорожного транспортно-модального комплекса, который расположится на площади 20-25 га. Остальные 100 га, входящие в проект «сухого порта», будут отданы другим инвесторам для реализации логистических проектов.

- Появится мощный комплекс аренды для малого и среднего бизнеса. Это офисные помещения, производственные площади, которые бизнес сможет арендовать. Сегодня предприниматели переходят на путь китайского формата работы. Это когда буквально за месяц нужно запустить производство по актуальной теме. Для этого и нужны такие готовые площади, куда можно завезти оборудование, и не получая разрешение на строительство и не проходя госэкспертизу, начинать готовить проекты. Такой подход входит в концепцию «сухого порта», – пояснил он.

По словам зампреда, до конца следующего года комплекс будет построен.

Подход «по-хозяйски и с душой»

Между тем, Артем Никитин отметил, что темпы работ строительства инфраструктуры парка соответствуют разработанной дорожной карте.

- Подрядчик заверил нас, что до конца этого года все коммуникации будут построены. Параллельно с этим ведется строительство первых объектов на территории парка, и синхронизация работ максимально обеспечена, – отметил зампред.

В ходе встречи сообщили, что в индустриальном парке уже имеется шесть резидентов, а еще 8 компаний получат статус резидентов в ближайшее время.

- В следующем году мы заканчиваем все коммуникации в ИПП «Рязанском», а инвесторы параллельно с этого года смогут зайти на стройку. Поэтому сегодня уже четыре компании строят свои предприятия, а мы стараемся максимально синхронизировать работу наших подрядчиков с подрядчиками тех компаний-инвесторов, которые сегодня строят промышленные объекты, – отметил зампред.

По его словам, уже в начале следующего года на территории парка начнут работать первые компании, предоставив более 200 новых рабочих мест. Всего же до конца 2023 года на территории парка появится около 1000 новых рабочих мест.

Он также отметил, что Корпорация старается на этапе строительных работ сделать так, чтобы инвесторам было максимально комфортно работать на территории. Так, часть дорог в индустриальном парке уже построена.

- До конца этого года по всему индустриальному парку «Рязанский» будет построена сеть щебеночных дорог. Мы стараемся к этому вопросу подходить по-хозяйски и с душой. В следующем году мы приступим укладывать полноценное асфальтовое покрытие. Сейчас просчитываем возможности, как проложить временные дороги к объектам, чтобы во время строительных работ гусеничная техника могла перемещаться, – пояснил Артем Никитин.

В ходе беседы резиденты и будущие инвесторы смогли задать волнующие вопросы, и получить ответы из первых уст. В завершении встречи было обозначено, что такие собрания станут регулярными.