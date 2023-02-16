«Чаще приходилось иметь дело с врагом, который не собирался сдаваться живым». Офицер СОБР рассказал о тонкостях работы

Бойцы СОБРа проверяют село на предмет укрывающихся бойцов ВСУ, националистов и добровольцев из тербатов в Киевской области. Март, 2022 года. Фото: Александр КОЦ

18 февраля 1993 года в Рязани был образован СОБР - специальный отряд быстрого реагирования. Сегодня это подразделение Росгвардии, выполняющее важные государственные задачи по пресечению или предупреждению фактов терроризма, экстремизма и иной преступной деятельности.

СОБР - закрытая структура, его сотрудникам нельзя раскрывать личные данные в СМИ. Поэтому нашего собеседника, полковника полиции, мы назовем просто Олегом. Из ныне действующих сотрудников рязанского спецподразделения он, если можно так сказать, старейший: за его плечами - без малого три десятилетия службы. Наш герой говорит, что если бы довелось начинать все с начала, он без колебаний снова бы выбрал работу в СОБРе.

Хотел ловить бандитов и преступников

«Рязань начала 90-х»... В интернете по этому запросу первыми выпадают ссылки на статьи о громких бандитских разборках. Время и правда было неспокойное, а многие люди - так или иначе связаны с криминалом.

Наш герой в то время проходил срочную службу в погранвойсках, там и получил первый опыт по пресечению «противоправной деятельности». Контрабандисты везли в Россию низкосортный ширпотреб, чтобы потом продавать его под видом дорогих брендовых вещей. Тогда Олег и задумался впервые о том, чтобы пойти работать в милицию - уж очень ему не понравилась такая «экономика».

Вернувшись в Рязань в 1992 году, он укрепился в своем решении. Отца к тому времени не стало, мать болела. Парень оказался главным кормильцем в семье, а работать было негде: рязанские заводы либо простаивали, либо выдавали зарплату с большими задержками. А в муниципальной милиции, созданной в том же 92-м, платили хоть и немного, но зато стабильно.

Около года Олег в милицейской форме патрулировал рязанские улицы. А потом узнал, что формируется специальный отряд для борьбы с организованной преступностью, и пришел устраиваться туда. В СОБР принимали не всех - только крепких ребят с хорошей физической подготовкой. Но наш собеседник, по его словам, испытания прошел без особых проблем. В начале ноября 1993-го он уже состоял в отряде.

- Помогла армейская закалка. Да и с детства я рос активным, занимался в разных секциях, на улице мог за себя постоять, - поясняет СОБРовец. - К слову, некоторые из ребят, знакомых мне, в эти годы ступили на неправильный путь. Я же для себя выбрал работу в милиции.

Быстрее и сильнее

Рязанские преступные группировки того времени были хорошо вооружены, их члены мало чего боялись: стреляли среди бела дня, при задержании оказывали активное сопротивление. Чтобы их остановить, бойцы нового спецотряда должны были быть сильнее, быстрее и выносливее. Поэтому с самого начала в их рабочем расписании были предусмотрены «спортивные дни», целиком посвященные физподготовке: бегу, рукопашному бою, огневой подготовке и т. д.

- В то время мы тренировались и отрабатывали навыки в здании на улице Кудрявцева. Меня, как самого легкого, часто забрасывали в окно на второй этаж по «живой лестнице», - вспоминает Олег. - Кстати, позже, уже в реальной ситуации, мне действительно довелось по наружной стене проникать в помещение, где вооруженный бандит удерживал заложницу. Ребята предприняли отвлекающий маневр со стороны двери, а мы попали в комнату через окно и обезвредили преступника.

Боец СОБРа: Мне всегда нравилась эта работа, несмотря на все сложности. Фото: Александр ГЛУЗ

Сколько их было всего в те годы, задержанных «преступных элементов», Олег, конечно, не считал. Но говорит, что работы хватало: практически ни одно суточное дежурство не обходилось без выезда. А был случай, когда в один день провели сразу две резонансных операции. Сначала было массовое задержание в кафе «Весна», где собирались бандиты, а спустя несколько часов поступил новый вызов - на криминальную разборку со стрельбой в здании на Чапаева…

Война и мир

С началом первой чеченской кампании перед сотрудниками рязанского СОБРа встали новые задачи и вызовы. Олег сам захотел ехать в командировку на Северный Кавказ. Он хорошо помнит свои первые впечатления по прибытии:

- Был ноябрь 1995 года. Мы оказались в Грозном под вечер. Пока определились с местом выгрузки, начало темнеть. Как сейчас помню, вышел какой-то генерал и начал нас распекать: мол, чего вы возитесь, сейчас стемнеет и начнутся обстрелы, разгружайтесь быстрее! И точно: едва мы закончили, как сгустилась темнота - и тут же со стороны неприятеля раздались автоматные очереди. Наши ответили, и эта перестрелка продолжилась глубоко за полночь.

Запомнился мужчине и другой эпизод: когда он с товарищами впервые вернулся из Чечни обратно в мирную жизнь.

Эта жизнь, так контрастировала со свежими военными впечатлениями, и так непривычно было в темное время суток идти по ярко освещенной улице, не опасаясь внезапного выстрела…

Несколько лет подряд Олег проводил в боевых командировках на Северном Кавказе в среднем по три месяца в году. Иногда доводилось и больше. За это время чего только ни случалось. Однажды, вспоминает собеседник, они с бойцами взяли эмира (местного правителя, военачальника - Ред.) прямо в его доме, полном оружия и боеприпасов. И, что примечательно, без единого выстрела.

Но, конечно, гораздо чаще доводилось иметь дело с врагом, который не собирался сдаваться живым. Во время одной из спецопераций рязанцам удалось не только обезвредить боевиков, но и выявить крупный схрон с оружием. За это Олега наградили орденом Мужества.

В числе других его наград - две медали «За отвагу», две медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка». А что самое удивительное, за все время его службы на Северном Кавказе обошлось без ранений - словно ангел-хранитель стоял за плечом.

Завершающая командировка на Северный Кавказ у Олега была в 2019 году. А потом перед рязанским СОБРом встали новые задачи…

Новое время - и новые вызовы

С самого начала специальной военной операции на Украине офицеры рязанского СОБРа находились в зоне боевых действий. Некоторые сотрудники находятся там и сейчас.

- Все поставленные задачи рязанцы выполняют достойно. За прошлый год 15 человек получили государственные награды, не считая ведомственных знаков отличий, - рассказывает Олег. - А пока наши ребята находятся в командировке, мы на связи с их семьями. Звоним, интересуемся, как дела и чем мы можем помочь. То же самое касается и наших ветеранов, и семей наших ребят, погибших при выполнении боевых задач.

Бойцы СОБР в Киевской области. Март, 2022 года. Фото: Александр КОЦ

Вообще, любой сотрудник СОБРа, действующий или бывший, в любой ситуации может обратиться к нам за помощью, и, если есть возможность, мы не откажем. СОБР - особая структура, где своих не бросают. Такая сплоченность вырабатывается в боевых командировках, когда ты знаешь, что рядом плечо товарища и что вы друг друга не подведете, - делится с нами Олег.

СПРАВКА «КП»

С 1994 года рязанский СОБР выполнял задачи в горячих точках Северокавказского региона. Члены отряда участвовали в штурме Грозного, в освобождении заложников в Буденовске, в сотнях других операций. Задерживали опасных рецидивистов и вооруженных преступников.

В выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало более 700 офицеров спецподразделения.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам рязанского СОБРа вручили более 150 государственных наград, в том числе 19 орденов Мужества.

За эти годы несколько сотрудников рязанского СОБРа погибли при исполнении служебного долга. Они похоронены на Аллее героев на Новогражданском кладбище.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Мне всегда нравилась эта работа, несмотря на все сложности. Главное для меня это результат: задерживать, изолировать от общества преступников, бандитов, которые грабят и убивают. Делать безопаснее жизнь людей вокруг. Понимание этого и есть для меня самый главный стимул.