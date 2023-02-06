Самая длинная рязанская электричка… Вспоминаем историю пригородных перевозок

ЭР2Р-7085 построен в 1987 году, но продолжает перевозить людей по Рязанской области.

Сейчас пригородное железнодорожное сообщение во многих регионах России переживает не лучшие времена. Пассажиропоток по сравнению с тем, что был лет сорок назад, упал на пару порядков. Единственное, где электропоезда чувствуют себя относительно неплохо – окрестности мегаполисов, типа Москвы и Санкт-Петербурга, где наблюдается такое явление, как маятниковая миграция трудового населения: утром - в мегаполис на работу, вечером - назад. У других областных центров она тоже присутствует, но не настолько выражено.

А ведь было «золотое время» для пригородных поездов, когда в некоторые дни они были забиты битком. Это 80-90-е года. Машин у людей было меньше, и вся тяжесть ближних и не совсем перевозок ложилась на общественный транспорт. Причем существовал негласный раздел «сфер влияния» в наземных перевозках: туда, куда можно было проехать по железной дороге, альтернатива в виде автобусного сообщения отсутствовала, либо сведена к минимуму. Правда, были исключения – когда железная дорога была, но прямых электричек не было. Например, из Рязани сообщение с Касимовом и Сараями осуществлялось в основном автобусами и в меньшей степени самолетами.

Сейчас четыре, а было 12…

В настоящее время пригородные перевозки пассажиров поездами вагономоторного состава (проще говоря – электричками) в Рязанской области осуществляются в следующем количестве:

- Рязань – Москва — 11 вагонов;

- Рязань – Голутвин, Узуново, Сасово — шесть вагонов (летом бывает один состав в четыре вагона);

- Рязань – Ряжск, Павелец – Троекурово и Узуново – Павелец — четыре вагона.

Почему так мало? Дело в том, что если до 2010 года перевозками занималась РЖД (а до этого МПС), которые сами решали, сколько вагонов использовать на том или ином направлении, то с 2010 года принцип изменился. Перевозчиком стала Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), а заказчиком – правительство Рязанской области. Пассажиропоток с годами сокращался, и таскать по десять вагонов, в которых ехало по 200-300, а то и меньше пассажиров, просто не имело смысла. Вот постепенно, одновременно с повышением платы за проезд, значительно опережающем инфляцию (что привело к еще большему оттоку пассажиров!), количество вагонов сократилось до сегодняшних цифр.

Люди есть, везти не на чем

В 80-е и 90-е года основной бум пассажирских перевозок приходился на выходные дни с мая по сентябрь – люди ездили на дачи и просто на земельные участки без домов, чтобы сделать себе на зиму запасы овощей. Вместимости составов, следующих по круглогодичному графику, не хватало. Чтобы как-то справиться с сезонным увеличением пассажиропотока, в выходные дни назначали дополнительные электрички. Но тут была одна техническая проблема. Земельные участки под дачи давались большей частью по южному, ряжскому ходу, в меньшей степени – в сторону Сасова, и лишь незначительное количество – в сторону Москвы. Но на московском и сасовском направлении поезда ходят под постоянным током, и пригородные составы обслуживались в депо ст. Рыбное. А вот по ряжскому ходу поезда идут под переменным током. И в Рязанскую область приходят из депо Отрожка, что находится в Воронеже.

Понятно, что выделение дополнительных составов для отправки «за тридевять земель» никто бы не позволил. Поэтому рязанцы крутились, как могли. Для начала стали пользоваться тем, что приехавшие из Мичуринска электрички довольно долго стояли в Рязани. А почему бы не сгонять до одной из ближних станций, и не вывезти дополнительных пассажиров? Так в расписании появился рейс выходного дня Рязань – Денежниково - Рязань. Но этого было явно недостаточно. В конце концов, выход нашли, и он оказался нестандартным.

Вторая жизнь старой «Березки»

В советское время между Рязанью и Москвой курсировал пассажирский (с 1990 года – скорый) поезд «Березка», состоявший из 16 вагонов с сидячими местами, как в междугородних автобусах, и одним купейным. Несмотря на то, что проезд в нем стоил несколько дороже, чем в электричке (3 рубля против 2,30), из-за минимального количества остановок шел быстрее. Уходил из Рязани и прибывал в Рязань в относительно удобное время (в 7.00 и в 22.10 соответственно). Это позволяло большинству пассажиров добраться до дома, не прибегая к услугам такси.

Электрички, выпущенные ещё в в СССР, бегают до сих пор по Рязанской области. Правда количество вагонов в составах сократилось в 2-3 раза.

В 1988 году для «Березки» пришли новые вагоны. Но куда девать старые, пусть и слегка поизносившиеся, но вполне пригодные для перевозки пассажиров вагоны?

Летом 1989 года пустили «Березку-2» из старых вагонов. Как пассажирский поезд. Приезжал он из Москвы на Рязань-2 в 11.30, а отправлялся в столицу в 12.40. Но поезд оказался в таком варианте мало востребованным. Для рязанцев, отправляющихся в Москву за покупками, он уходил слишком поздно, а для москвичей, приезжавших на выходные к своим родителям – слишком рано. Только субботний рейс из Москвы был относительно заполнен пассажирами.

Состав вернули в Рязань. И к радости дачников мичуринского направления его запустили в обращение до Ряжска – по выходным и праздничным дням. 17 вагонов (купейный правда заменили на жесткий общий по типу плацкартного)! Тянул их, естественно, электровоз переменного тока, что сказывалось на динамике – при отправлении состав довольно медленно разгонялся и тормозил загодя, зато на длинных перегонах шел быстрее электрички. Отправлялся он из Рязани в 8.50, а возвращался назад в 18.56. Из Рязани, особенно по субботам, он всегда уходил битком, а в первый день майских праздников его уже сразу при подаче на станцию чуть ли не брали штурмом. Так продолжалось четыре года.

С 1994 года расписание поменяли. Расстояние, на которое следовал данный поезд, сократили. Теперь конечной станцией для него стала Чемодановка. Что, в общем-то, логично, ведь основные дачно-огородные кооперативы находились не дальше этой станции. Это позволило сделать по два рейса в день. Первый уходил в 7.20, второй в 13.40. При этом второй рейс из Рязани оказался мало востребованным – бОльшую часть пассажиров, следовавших до остановок, расположенных до Чемодановки, забирала мичуринская электричка, отправлявшаяся всего на 15 минут раньше. Народ так и не мог просечь, что приехать на четверть часа позже, но в свободном поезде куда приятнее, чем стоять всю дорогу в битком набитой электричке.

Поэтому уже со следующего года график поменяли – оставили также два рейса, только первый уходил в 6.50, а второй – в 10.20. Такое расписание с корректировкой в зависимости от года в пределах плюс-минус 10 минут сохранился до последних рейсов на Чемодановку, что отправились в майские праздники 2010 года. С той лишь разницей, что количество вагонов в составе постепенно уменьшалось, и под конец дошло до пяти.

А почему именно 17 вагонов – предел?

Кстати, пригородные поезда длинной в 17 вагонов ездили в Рязанской области задолго до того, как старую «Березку» списали на пригород. Электричек там не было физически – участок не электрифицирован, а до 1980 года вагоны вообще таскали паровозы. Речь идет о ст. Тумская на севере области, откуда поезда ходили до Владимира. И в 70-е, и в 80-е в их составе было по 17 общих вагонов. И снова 17. Ни больше, ни меньше. Почему? Может пассажирский тепловоз или паровоз не мог взять больше?

- Это делалось в первую очередь из-за длины пассажирских платформ на станциях. В то же время на небольших остановках платформы были короткие, но этого было вполне достаточно, чтобы произвести посадку-высадку нескольких пассажиров. А так, в принципе, можно было прицепить и 20, и 25 вагонов, тяги локомотива бы для этого хватило с лихвой, - рассказывает бывший помощник машиниста депо ст. Тумская Владимир Теплов.

К тому же, контролировать посадку и высадку пассажиров на длинном поезде, где двери открываются вручную, и нет проводников, помощнику машиниста очень тяжело

От идей максимум до идей минимум

Но все-таки составы могли быть длиннее! В середине 80-х возникла идея пускать спаренные электрички, по 20 вагонов в каждой. Но для этого надо было существенно удлинять платформы. Все не имело смысла, так как данные поезда задумывались в режиме полуэкспресса. К моменту распада СССР усели сделать такие платформы на Казанском вокзале, платформах Электрозаводская, Выхино, Люберцы-1, Раменское, Голутвин, Рязань-2. Но перестройка переросла в перестрелку, и об идее спаренных электричек забыли.

Сейчас вопрос стоит иначе. Пассажиропоток упал, и количество вагонов сократилось значительно – на ряжском направлении их в составах осталось по четыре. А можно ли сделать еще меньше, или вообще заменить электрички дизель-поездами типа РА?

Нет, для электропоезда четыре вагона – неснижаемый минимум. Дело в том, что есть такое понятие, как секция. Она состоит из двух вагонов – моторного, с пантографом наверху, и компрессорного. Головные/хвостовые вагоны только компрессорные, а мощи одного моторного вагона будет недостаточно, чтобы тащить два компрессорных. Так что четыре вагона – это неснижаемый минимум.

Но может вообще вместо электричек пустить рельсовые автобусы из одного-двух вагонов? Такое возможно, но лишь в теории. Если пассажиропоток упадет вообще до нуля. Сейчас это экономически нецелесообразно, ибо при одинаковой вместимости эксплуатация дизель-поезда обходится дороже электропоезда.