Мастера музея-усадьбы Трубиных в Деулино: В наших силах изменить этот мир, или хотя бы его кусочек

Работы Трубиных - из разных материалов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Если бы у Рязанской области был свой персональный список Чудес света, то усадьба-музей Трубиных в селе Деулино обязательно бы в него вошла. Затерянная в заповедных мещерских лесах она долгие годы привлекает туристов из разных регионов. Недавно основатели этого обыкновенного чуда Юрий и Инесса Трубины ушли в мир иной, и мы посетили усадьбу, чтобы бы узнать, чем живет музей теперь и есть ли у него будущее.

Композиции в музее равнодушными не оставляют.

«Ой, как вас тут страшно!»

На окраине села Деулино в Рязанской области, среди обычных дач, вперемешку с соснами расположился удивительный уголок ожившего неиссякаемого творчества. За частоколом, как в былинных сказках, и массивными бревенчатыми воротами укрылся настоящий портал в другие миры. Это целая Вселенная, созданная золотым руками и удивительной фантазией семейства Трубиных. Об этом рязанском сказочном музее под открытым небом в народе ходят свои легенды и поверья. Одни видят здесь героев русских-народных сказок, другим мерещатся языческие духи на грани с чертовщиной, третьи узнают жителей других планет и галактик… В общем, каждый видит что-то свое, неповторимое.

Усадьба расположена среди дач. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- Искусство – это зеркало, - рассказывает нам нынешняя хозяйка усадьбы Дарья Вязовская-Трубина. - Когда человек смотрит на работу художника, то видит себя, то, что у него внутри. Вот так можно понять, что за человек стоит перед тобой, чем наполнен его внутренний мир.

Дарья много лет проводит экскурсии по музею, наблюдает за посетителями, иногда в совместном творчестве рождается что-то новое.

- По моим наблюдениям, все наши гости делятся на три категории. Одни восклицают: «Ой, как у вас тут волшебно!». Другие, интересуются, из чего все сделано. А третьи, и их меньшинство, говорят: «Ой, как вас тут страшно!». В нашей усадьбе мы создаем свой мир, а уж как он откликнется у людей, зависит от каждого.

Музейные экспонаты украсили баню. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На обширной территории собраны очень любопытные, самобытные экспонаты. Здесь есть и змей в озере, и избушка бабы Яги, и огромный корабль с сокровищами, и огнедышащий дракон… На каждом шагу посетителей ждет знакомство с необычной ожившей фантазией художников. Не зря сами мастера утверждают, что их детища живые. Заглянешь в глаза, например, Грибозубу, и в этом сомнений не остается.

Змей в озере не случайно пристегнут к дереву - чтобы ночью он не уполз. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- Всё, что вы видите в нашей усадьбе - это эксперименты с материалом. Мы пробовали разные материалы – дерево, железо, бетон, ковку, мозаику… Дача – наша экспериментальная площадка. Мы долго не смирялись с темой музея. Но люди стали сами приезжать еще на этапе постройки первого дома и беседки, просили посмотреть.

Говоря о таинстве создания, об источнике вдохновения художники признаются, что им дает подсказки сама природа дает.

- У Юрия Александровича и Андрея идеи не задерживаются с реализацией. Они что-то придумали, и сразу начинали делать. Могли даже ночью начать, - поделилась Дарья.

Стиль Трубиных легко узнаваем. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Стиль Трубиных узнаваем, и в культурных пространствах Рязани можно без труда определить сделанные их руками творения.

- Мы делаем необычные вещи. Это наша интерпретация увиденного, прочитанного. Художник и должен этим жить. Поймать впечатления, пропустить через себя и выдать что-то новое, - отмечает Дарья.

Она поделилась, почему ее супруг перешел от дерева к металлу:

- Когда Андрей в совершенстве освоил резьбу по дереву, бисерной техникой вырезав панно-икону Бориса и Глеба, то понял, что с деревом может сделать все, и выбрал для себя другой материал. Дерево - материал недолговечный. Под открытым небом такая работа прослужит 15 лет. А метал и бетон более долговечны. Например, недавно одна из работ Юрия Александровича сгнила, и Андрей поставил на ее место нового железного музыканта.

На память из музея можно увезти авторские сувениры. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

У супружеской пары подрастает смена. 16-летний сын Тимур начинает интересоваться резьбой.

- Тимур за год смастерил подвижную фигуру человека из фанеры. Он с дедом в мастерской часто занимался, рвался к нему. А сейчас он захотел заниматься резьбой, и у него есть художественные способности, - рассказывает его мама Дарья.

Еще одним источником вдохновения и материалов служат Трубиным старинные вещи.

- В Рязанской области очень много брошенных деревень. Мы находим такие места, где остались заброшенные деревянные дома, с предметами быта, и спасаем древние вещи, даем им новую жизнь. Расписываем сундуки, двери. Сейчас как раз готовим несколько дверей, старых, обшарпанных. Идея такова, что дверь – это портал в другой мир.

Живописец Дарья Вязовская-Трубина пишет картины на дереве. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Это наш мир, и мы его строим …

Наш экскурсовод признается, что после посещения этого необычного музея многие вдохновляются на творческие эксперименты. Дети и взрослые начинают что-то рисовать, пробуют работать с деревом… Сами отец и сын Трубины – настоящие самородки, освоившие мастерство своими руками, без специального образования.

При жизни Юрий Трубин посвящал усадьбе и творчеству абсолютно все свободное время. По воспоминаниям близких, его увлечение резьбой по дереву началось еще в юности. Юрий Александрович был человеком военным, но даже на службе хобби свое не бросал. Вплоть до увольнения из рядов вооруженных сил, оттачивал мастерство. Его невестка рассказывает, что дача в Деулино возникла случайно.

- Папаня (так ласково Дарья называет своего свекра Юрия Александровича - прим. Ред.) родом из военной семьи, из Рязани, но служил в Москве. Однажды, путешествуя по Пре, он приметил этот участок. Решил строить дачу. Когда в 40 лет он ушел с военной службы, то стал все свое время посвящать творчеству. Вскоре перебрался в Деулино. Казалось, он всегда был в мастерской. Папаня был главой семьи, он заражал всех любовью к жизнью, к творчеству. Он любил повторять: «Это наш мир, и мы его строим». И это действительно ощущалось.

Дарья (слева) продолжает проводить экскурсии.

В экспериментах с материалом, создании целого мира Юрий Трубин проводил все свое время, вплоть до последнего дня. Этим летом мастер ушел из жизни, что стало большой утратой и неожиданностью для его близких. Горе его супруги художницы Инессы Ивановны было настолько глубоким, что вскоре и она последовала за мужем. 19 сентября ее не стало.

- Юрий Александрович работал в своей мастерской до последнего дня. Какую надо иметь силу, чтобы до последнего дня молчать, улыбаться, излучать позитив всем. Его мощь ощущалась физически, - поделилась Дарья.

«Если мы закроем усадьбу, нам вынесут ворота»

Когда основатели усадьбы Юрий и Инесса Трубины ушли из жизни все заботы о творческом наполнении и организации легли на плечи их сына скульптора Андрея и его жены живописца Дарьи.

- Мы с мужем стали думать, что делать дальше. Я сказала Андрею, что если мы сейчас закроем усадьбу, то нам вынесут ворота в ближайшую неделю. Столько лет к нам идет огромный поток посетителей, поэтому закрываться нам бессмысленно. Папаня хотел, чтобы его дело продолжалось. Так получилось, что наша дача стала общим достоянием. Смысла в закрытии никакого нет. Зачем лишать людей частицы созданного нами сказочного мира? – говорит Дарья.

Поддерживать усадьбу, продолжать ее творческое наполнение, организовывать экскурсии – все это требует от молодого поколения Трубиных колоссального времени и сил. Если Юрий Александрович жил на даче постоянно, то его продолжателям приходится разрываться между Рязанью и Деулино, воспитывая троих детей и занимаясь работой в строительной отрасли.

- Сейчас делаем все, чтобы его дело продолжалась, развивалось. Ищем хотя бы одного экскурсовода. Но мы - люди специфические, да и усадьба наша далеко от города. Поэтому нам нужен человек творческий, специфический, который будет жить общим делом, - рассказывает Дарья.

А пока в ближайших планах художников изготовить таблички со стихотворными строками о каждом персонаже и закончить новую скульптурную композицию, на которой в технике мозаике будут выполнены сами образы Андрея и Дарьи.

- Мы создаем свой мир, и люди приезжают к нам, заряжаются. В наших силах изменить этот мир, или хотя бы его кусочек. Человек в силах изменить всё, у него есть ресурсы для этого. Всё у нас внутри! – признается Дарья.

В этом Лисьем домике жили маленькие внучки Юрия Александровича. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Язычество это, фантастика или сказка - решает зритель. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

За этим сказочным столом семья играет в карты. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Как добраться?

Рязанская область, село Деулино, ул. 2-я Речная. Добраться в музей можно на личном транспорте, так как общественный ходит крайне редко.

Осенью музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника. Время работы: с 11 до 17 часов.

Прежде чем отправляться в путешествие, желательно позвонить и договориться с организаторами по телефону: 8-910-635-39-38 (Дарья).

Стоимость билетов: 250 рублей для взрослых, 150 рублей для школьников и бесплатно для дошкольников. Съемка фото и видео на свою камеру - 150 рублей. Экскурсии – бесплатно.

Возрастное ограничение 6+