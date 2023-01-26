С кем из руководителей области и города можно пообщаться в социальных сетях

Губернатор Рязанской области особое внимание уделает работе с соцсетями.

На дворе XXI век. Цифровые технологии не стоят на месте. Благодаря им теперь свежие новости появляются на просторах интернета уже через несколько минут после своего свершения. Одна из самых оперативных информплощадок - это социальные сети. Абсолютное большинство жителей российских городов, поселков и крупных сел читают новости в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram. Активно осваивают цифровое информационное поле и представители власти. Открыв страницу того или иного чиновника в социальных сетях, можно многое почерпнуть о жизни региона.

«Крупные рыбы», надеюсь, никто из представителей власти не обидится на нас за такое сравнение, водятся преимущественно в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе Telegram. Социальная сеть «Одноклассники» в этом плане уступает конкурентам.

Лично ведет аккаунты

Губернатор Рязанской области Павел Малков ведет в одном стиле и «ВКонтакте», и Telegram. Имеет верифицированную (официально подтвержденную) страницу в «ВКонтакте», где у него почти 20 000 подписчиков. В Telegram его материалы читают 19 000 человек.

Повествование идет от первого лица. Страницы богаты качественными фотографиями, которые рассказывают жителям о проделанной работе или о произошедших серьезных ЧП. Также довольно часто можно увидеть «сухие посты» (без фотографий). Отметим и множество репостов с официальной страницы правительства Рязанской области. А вот чего здесь нет - так это информации о внерабочих поездках и свободном времени.

Можно заметить, что рязанцы часто обращаются к главе региона в комментариях, но прямого ответа от Павла Викторовича не поступает. Ответы приходят с официальных страниц тех министерств и ведомств, которые непосредственно связаны с затрагиваемой темой.

Аккаунт Павла Малкова подписан на разнообразные сообщества, в том числе спортивные. В частности, на группы хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» и Академии бокса. Предсказуемо в перечне его интересов находятся сообщества, касающиеся правительства РФ. В списке друзей губернатора несколько десятков человек.

- Аккаунты губернатор ведет самостоятельно, - дополняет картину пресс-секретарь губернатора Павел Кирдяшкин. - Поэтому иногда посты выходят вечером, после окончания рабочего дня, или даже на следующий день. Он может попросить пресс-службу собрать дополнительную информацию по теме публикации. Использует фотографии или видео с мероприятий.

Павел Викторович читает комментарии на своих страницах обычно рано утром или поздно вечером. Некоторые обращения пользователей на своих страницах губернатор зачитывает на еженедельном заседании правительства, адресуя их подчиненным. Также некоторые обращения, которые содержат четко сформулированную проблему, сразу пересылает профильным ведомствам.

Не сильно отличается страница в соцсети «ВКонтакте» у вице-губернатора Артема Бранова. Все достаточно однообразно - посты о проделанной работе, выезды на место проведения мероприятий. Интенсивность публикаций заметно меньше. К примеру, с начала 2023 года и по состоянию на вечер 23 января выставлено всего пять постов, в то время, как у губернатора - 28.

Фотографии у Артема Бранова тоже проигрывают по качеству иллюстративному ряду, представленному на странице Павла Малкова. Подписчиков у него немного, но объясняется это тем, что большинство из них высокопоставленный чиновник добавляет в друзья. Последних в социальной сети «ВКонтакте» более 1200 человек! Кстати, попасть в список друзей не так сложно, достаточно просто постучаться и через пару минут вас одобрят.

Вице-губернатор Рязанской области отвечает на комментарии со своей страницы. Но иногда в ответах можно встретить и формулировки официальных страниц профильных министерств. Telegram-канал у Артема Бранова отсутствует.

Несколько слов о Йохане и Атоме

Из общего контекста выделяется Telegram-канал первого зампреда правительства Рязанской области Анны Росляковой. Анна Николаевна порой публикует не только официальные посты, но и что-то «искреннее и по-настоящему живое». К примеру, 7 января, когда в Рязанской области трещали лютые морозы, зампред опубликовала фотографию с громадным псом и сообщила, что «с Йоханом и минус 22 не страшно».

Отметим, что на Telegram-канал Анны Росляковой подписаны почти 700 человек. В социальной сети «ВКонтакте» у нее 1300 друзей.

Разбавляет официальную новостную повестку на страничке «ВКонтакте» и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он тоже иногда публикует фото со своей собакой по кличке Атом.

Один из самых популярных постов спикера парламента опубликован в крещенский сочельник на лесной дороге Аркадий Васильевич снял на телефон жующего ветви лося. Видео посмотрели более 50 000 пользователей интернета! А подписчики, следящие за новостной лентой Аркадия Фомина, даже поинтересовались, где же в это время был Атом? На что ниже Аркадий Васильевич дал пояснения.

Первые лица вполне доступны в интернете.

Не могли мы обойти вниманием и соцсети одной из самых обсуждаемых чиновниц - главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Публикации Елены Борисовны - добротные официальные посты - почти всегда сопровождаются качественными фотографиями. Насколько нам известно, что комментарии глава администрации отслеживает и в случае необходимости передает в работу, но от своего имени никогда не отвечает. Все ответы идут от лица администрации Рязани.

В социальной сети «ВКонтакте» у нее 900 друзей и еще 1200 подписчиков. На Telegram-канал Елены Борисовны подписаны 500 рязанцев.

Практика показывает, что в соцсетях до чиновников можно достучаться. Поэтому обязательно пытайтесь в случае необходимости использовать эту возможность.