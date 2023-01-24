Однорукий рейс. 65 лет назад в Рязани оторвало руки трем пассажирам автобуса, включая ребенка. Как все произошло

Одно ДТП - три инвалида. Страшная авария произошла в Рязани 65 лет назад. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В далеких 60-х в Рязани начинался рассвет системы общественного транспорта – в город поступали новые современные модели автобусов, пополнялся троллейбусный парк, начинало зарождаться трамвайное направление. Рязанцы искренне радовались каждому пополнению автопарка, однако даже в те светлые тихие времена происходили трагические случаи.

«Слухи соответствуют фактам»

В архиве декабрьских выпусков «Приокской правды» за 1958 год мы обнаружили ужасающую историю. При этом трагический случай был подан в противовес современной журналистике. Рязанцы узнали от СМИ об августовском происшествии лишь в декабре из материала под странным заголовком «Автолихачи». До этого момента горожане обменивались слухами, мол, пассажиры автобуса в аварии лишились рук.

Наши коллеги из прошлого пишут: «В августе среди жителей Рязани стали распространяться почти неправдоподобные слухи о том, что в пути следования автобуса по маршруту «Завод ТКПО – ул. Кольцова» трем пассажирам оторвало по руке. Эти слухи произвели на граждан такое сильное впечатление, что происшествие до сего дня все еще является предметом обсуждения. К сожалению, слухи соответствуют фактам».

Рязанцы радовались новым автобусам. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Основной причиной автоаварии явились распущенность и лихачество»

Приведем цитату из статьи:

«Действительно, 30 июля при встрече автобуса, управляемого шофером автоколонны №73 Минаевым, с автомашиной, управляемой шофером автохозяйства №3 Тиковым, произошел трагический случай. Расследованием установлено, что этот случай произошел потому, что оба водителя не приняли мер предосторожности: держались осевой линии шоссе, не уступили друг другу дорогу и не снизили скорость. В результате самонадеянности названных лиц автобус и самосвал прошли «в притирку», в связи с чем металлическими стойками автомашины мальчику Ярославцеву и гражданам Назаровой и Дроновой оторвало по одной руке.

С полной достоверностью установлено, что основной причиной автоаварии явились распущенность и лихачество, которые заключаются в стремлении водить машины «красиво», водить так, чтобы «муха не пролетела». Не уступать друг другу ни сантиметра дороги нередко считается «высшим классом» езды».

Трагическая статья из старой газетной подшивки. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Во время движения транспорта высовываться в окно недопустимо»

Автор публикации пишет, что водителей признали виновными и осудили на длительные сроки лишения свободы. Однако журналист обвиняет и пассажиров:

- Вместе с тем, виновны не только Минаев и Тиков. Значительная часть ответственности лежит на пассажирах, которые также нередко проявляют признаки беспечности и тем самым подвергают себя опасности. Каждому взрослому человеку хорошо известно, что во время движения транспорта высовываться в окно недопустимо. Однако эти правила часто нарушаются, а замечания кондукторов игнорируются.

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Еще один материал в декабрьских номерах посвящен водителям-пьяницам, погубившим своих пассажиров. В статье описывается случаи на дороге недалеко от Мурминской фабрики, когда пьяный водитель опрокинул рабочий грузовик с двумя попутчиками. Другой горе-водитель сел за руль МАЗа, груженого картофелем, тоже пьяным. Он посадил в кузов пять пассажиров, не справился с управления и перевернул машину. Четверо пассажиров погибли, а водителя осудили на 25 лет тюрьмы. Всего же за тот год 13 водителей лишили прав за пьяное вождение.