Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2023 14:30

Однорукий рейс. 65 лет назад в Рязани оторвало руки трем пассажирам автобуса, включая ребенка. Как все произошло

«КП-Рязань» обнаружила в архиве рязанских газет сообщения о чудовищной катастрофе
Анастасия КУДРЯШОВА
Одно ДТП - три инвалида. Страшная авария произошла в Рязани 65 лет назад.

Одно ДТП - три инвалида. Страшная авария произошла в Рязани 65 лет назад.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В далеких 60-х в Рязани начинался рассвет системы общественного транспорта – в город поступали новые современные модели автобусов, пополнялся троллейбусный парк, начинало зарождаться трамвайное направление. Рязанцы искренне радовались каждому пополнению автопарка, однако даже в те светлые тихие времена происходили трагические случаи.

«Слухи соответствуют фактам»

В архиве декабрьских выпусков «Приокской правды» за 1958 год мы обнаружили ужасающую историю. При этом трагический случай был подан в противовес современной журналистике. Рязанцы узнали от СМИ об августовском происшествии лишь в декабре из материала под странным заголовком «Автолихачи». До этого момента горожане обменивались слухами, мол, пассажиры автобуса в аварии лишились рук.

Наши коллеги из прошлого пишут: «В августе среди жителей Рязани стали распространяться почти неправдоподобные слухи о том, что в пути следования автобуса по маршруту «Завод ТКПО – ул. Кольцова» трем пассажирам оторвало по руке. Эти слухи произвели на граждан такое сильное впечатление, что происшествие до сего дня все еще является предметом обсуждения. К сожалению, слухи соответствуют фактам».

Рязанцы радовались новым автобусам.

Рязанцы радовались новым автобусам.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Основной причиной автоаварии явились распущенность и лихачество»

Приведем цитату из статьи:

«Действительно, 30 июля при встрече автобуса, управляемого шофером автоколонны №73 Минаевым, с автомашиной, управляемой шофером автохозяйства №3 Тиковым, произошел трагический случай. Расследованием установлено, что этот случай произошел потому, что оба водителя не приняли мер предосторожности: держались осевой линии шоссе, не уступили друг другу дорогу и не снизили скорость. В результате самонадеянности названных лиц автобус и самосвал прошли «в притирку», в связи с чем металлическими стойками автомашины мальчику Ярославцеву и гражданам Назаровой и Дроновой оторвало по одной руке.

С полной достоверностью установлено, что основной причиной автоаварии явились распущенность и лихачество, которые заключаются в стремлении водить машины «красиво», водить так, чтобы «муха не пролетела». Не уступать друг другу ни сантиметра дороги нередко считается «высшим классом» езды».

Трагическая статья из старой газетной подшивки.

Трагическая статья из старой газетной подшивки.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Во время движения транспорта высовываться в окно недопустимо»

Автор публикации пишет, что водителей признали виновными и осудили на длительные сроки лишения свободы. Однако журналист обвиняет и пассажиров:

- Вместе с тем, виновны не только Минаев и Тиков. Значительная часть ответственности лежит на пассажирах, которые также нередко проявляют признаки беспечности и тем самым подвергают себя опасности. Каждому взрослому человеку хорошо известно, что во время движения транспорта высовываться в окно недопустимо. Однако эти правила часто нарушаются, а замечания кондукторов игнорируются.

ТАКЖЕ

Еще один материал в декабрьских номерах посвящен водителям-пьяницам, погубившим своих пассажиров. В статье описывается случаи на дороге недалеко от Мурминской фабрики, когда пьяный водитель опрокинул рабочий грузовик с двумя попутчиками. Другой горе-водитель сел за руль МАЗа, груженого картофелем, тоже пьяным. Он посадил в кузов пять пассажиров, не справился с управления и перевернул машину. Четверо пассажиров погибли, а водителя осудили на 25 лет тюрьмы. Всего же за тот год 13 водителей лишили прав за пьяное вождение.

Происшествия: ЧП