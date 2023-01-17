«Саша, когда ты падаешь, тебе больно? Порой просто до слез». Одноклассники и первая учительница вспомнили, какой была Александра Трусова

На малой родине успехами Александры Трусовой гордятся. Фото слева Светланы Маковеевой.

Несколько дней назад спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась новым распределением медалей по итогам Чемпиона России 2022 по фигурному катанию, которое произошло из-за аннулирования результатов Камилы Валиевой. На первую строчку протокола поднялась уроженка Рязани – прославленная фигуристка Александра Трусова.

Золото рязанки не осталось без внимания в родном городе на Оке. «КП-Рязань» встретилась и пообщалась с теми, кто учился бок о бок с будущей чемпионкой.

Проказница-отличница

Будущая звезда российского фигурного катания в первый класс пошла в 2011 году в рязанскую школу №70 (микрорайон Недостоево). Спортивная карьера не мешала маленькой девочке ни учиться, ни общаться с одноклассниками.

2 «А» класс, школа №70, 2012 год. Саша Трусова в первом ряду четвертая слева.

В классе ее любили все без исключения. Говорят, она всегда улыбалась и приходила на помощь, как бы сложно ей самой не было.

- Парты у нас были одиночные, соединяли их только для групповых работ. Саша очень умная девочка. Если быть честной, хотела с ней сидеть, - раскрыла свой секрет редакции Мария Политова.

- Я много с ней не общалась, - говорит Полина Черемушкина, - но в классе был мальчик, с которым она проводила почти все свое свободное время.

Дружба Александры Трусовой и Дмитрия Островского запомнилась многим их одноклассникам. Конечно, играя с Сашей, Дима тогда и подумать не мог, что общается с будущей чемпионкой России и олимпийской медалисткой.

- Приглашала меня на соревнования. Уже тогда она показывала выдающиеся результаты. Но какие-либо неудачи переносила тяжело. Удивляло, что все работы по учебе у нее были сданы вовремя, все было сделано, а задавали нам тогда немало… Очень целеустремленная! Никогда не жаловалась, что ей тяжело. Хотя представляю сейчас, какого это – с самого детства работать над собой, не покладая рук. Из веселого очень хорошо помню, что она проказничать любила и все время у меня портфель в шутку воровала, - поделился Дмитрий

Маленькие Дима и Саша. Фото предоставлено Дмитрием Островским.

«Во всем первая!» - говорит первая учительница

Много добрых слов про Александру Трусову говорит ее первая учительница - Ольга Александровна Григорьева:

- Помните года, когда училась Александра Трусова в вашем классе?

- Конечно, прекрасно ее помню!

- Одноклассники говорят, что она всегда училась хорошо и даже отлично.

- Именно всегда! Я всем говорю, что для меня это был особенный ребенок. Где бы она не была, на каких соревнованиях бы не участвовала, она всегда была готова к уроку. Не было и дня, чтобы она не поднимала руку, готовая ответить. Учеба у нее всегда была на высоте, как и отношение к спорту.

- Рассказывала ли Саша что-нибудь в школе про фигурное катание?

- Помню, был у нас классный час, где ребята рассказывали про свое хобби. Саша принесла видео, где она катается на коньках. Тогда мы впервые увидели, как она трудится в фигурном катании, как тренируется. У нас – и у меня, и у ребят – возник вопрос: «Когда ты падаешь тебе больно?» Она ответила, что да – больно, а порой бывает больно просто до слез. «Но я встаю и двигаюсь дальше» - сказала Саша. Она по-настоящему любит фигурное катание.

Фигурным катанием из всего класса занималась только Саша Трусова.

- Про цели свои она что-то упоминала?

- Она настолько упорный человек! Маленькая девчушка, а такая упорная… Говорила, что у нее есть цели в спорте, но не вдаваясь в подробности.

- Посмотрев классный журнал, удивляет, что она не пропускала уроки. Это действительно так?

- Нет, иногда она могла отсутствовать по уважительной причине. Бывало, что приезжала на второй или третий урок. Но в этих случаях родители меня предупреждали. Я всегда ставила ее в пример, говорила: «Смотрите, Саша встала в пять утра, съездила позанималась спортом и потом приехала в школу без опоздания с выученными уроками». А ведь после школы она опять ехала тренироваться. Все успевала.

- То есть первоклашка-второклашка Александра Трусова запомнилась вам только хорошим?

- Позитивный, трудолюбивый человек. И добрый! Ее улыбка всегда озаряла светом!

- Слышали, что Саша стала Чемпионом России?

- Конечно! Я слежу за ее успехами. Я вижу ее желание побеждать, вижу, как она сильно расстраивается, если что-то не получается. Она упорная и обязательно сможет! Верю в это. Она умничка! Не буду скрывать - горжусь что у меня был такой ребенок.

В классном журнале будущая чемпионка Саша Трусова под номером двадцать три.

В «Олимпийском» прохладно

Конечно, побывали мы и в рязанском Дворце спорта «Олимпийский», где Александра Трусова делала свои первые шаги в фигурном катании. Ее первый тренер Ольга Михайловна Шевцова продолжает воспитывать юных фигуристов.

Под сводом крытого катка прохладно и спокойно. Но верим, что для нынешних воспитанников рязанской споршколы, еще закипят настоящие олимпийские страсти. Нельзя отрицать, что успех Саши в фигурном катании вдохновил на новые спортивные подвиги многих юных рязанских девчонок, да и даже мальчишек.

Мы желаем Александре Трусовой дальнейших спортивных побед и как можно больше чистых прокатов!

В ТЕМУ

Александра Вячеславовна Трусова – заслуженный мастер спорта России.

Родилась в Рязани 23 июня 2004 года. Позже, чтобы раскрыть талант фигуристки, семья переехала в Москву.

Серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер Чемпионата мира 2021 года, бронзовый призер чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов, чемпионка России 2022.

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