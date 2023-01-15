Поэт арт-проекта «Мужской голос» Алексей Шмелев: Любой человек, как электрон. Он одновременно является частицей и волной

В Рязани выступил арт-проект «Мужской голос» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На минувшей неделе в культурной жизни Рязани произошло необычное событие – в кафе «Старый парк» выступил арт-проект «Мужской голос», объединивший музыкантов и поэтов из Москвы и Калуги.

«Я умею видеть гениальность в людях»

Рязань стала первым городом больших гастролей проекта, которые завершатся осенью в Крыму. В камерной обстановке рязанским и не только зрителям представили свое творчество поэты Алексей Шмелев и Виктор Канаев, автор-исполнитель Алексей Вдовин и музыкант Виталий Веникеев. Одних современная поэзия тронула до глубины души, у других остались вопросы к авторам, но равнодушных в зале их творчество точно не оставило.

Художественный руководитель проекта и один из его участников поэт Алексей Шмелев рассказал КП-Рязань о современной поэзии и необычном формате диалога со зрителем.

- Алексей, ваш проект зародился 10 лет назад, и тогда в вашей команде было гораздо больше участников. Как все начиналось?

- Количество людей в проекте постоянно менялось. Одни уходили, другие приходили. Но костяк составляли всегда человек семь. Были участники из Москвы, Калуги, Самары, Санкт-Петербурга, Чехова. Но создатели проекта остались – это Иван Куприянов, Виталий Веникеев и я. Мы все из Москвы. В Рязань мы приехали вчетвером, пятый участник Дмитрий Вагин заболел.

- Как вы набирали новых участников – проводили кастинг?

- Подбирали новых участников в проект по художественным и человеческим качествам. Мы должны были понимать, как встроить нового человека, чтобы сохранить целостность выступления. Московская тусовка музыкантов и поэтов на виду, мы знаем друг друга, общаемся. Сразу понимаешь, свой человек или нет. У меня простой критерий при выборе автора. Мне кажется, я умею видеть гениальность в людях. На мой взгляд, два музыканта в нашем проекте безоговорочно гениальные бард-рокеры. Более одаренных из нашего поколения в России я никого не знаю. Это Алексей Вдовин и Дмитрий Вагин. На мой взгляд, это два самых талантливых автора-исполнителя современного бард-рока в этом возрасте. И это доказывает их популярность - шило в мешке не утаишь.

- Как развивался ваш проект?

- У нас был резкий старт в 2012 году, когда с аншлагом прошли два наших спектакля в Театре на Таганке. А после мы разбрелись, ушли в сольные проекты. Затем был долгий перерыв, начиная с 2015 года, а последний раз гастролировали в 2018 году. Теперь снова решили собраться. Каждый из наших авторов – талантливая единица, но, на мой взгляд, на сольном выступлении невозможно получить то, что дает проект. Наш симбиоз дает совершенно другую художественную ценность.

- Как менялись ваши зрители с годами, возрос ли интерес к литературе?

- Наш проект - подвижный механизм. У нас есть много материала, и мы можем компоновать программу под определенную площадку, чтобы выступление было гармоничным. Чаще мы выступаем в театре, в формате спектакля. Но можем адаптировать выступление под клуб или кафе. Зритель повзрослел вместе с нами. И наши темы стали отличаться от тех, что были 10 лет назад. Но политика нас никогда не интересовала, хотя нынешние времена не могут пройти мимо поэта. И тема текущего конфликта отразилась на нашем творчестве, хотя и не стала доминантой. Разлада внутри проекта не произошло. Те, кто и так собирались уходить из коллектива, ушли после 24 февраля. А те, кто хотели быть вместе, так и остались.

Алексей Вдовин известный бард-рокер. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Подарить зрителю кусочек надежды, чистоты и радости»

- Каковая, по-вашему, роль литературы для современного общества?

- Любой большой художник создает свой мир, который представляет альтернативу реальности. И этот мир ценен. Каждый из авторов может погрузить слушателя в свой мир, который может быть чище, лучше, светлее реального. Подарить зрителю кусочек этой надежды, чистоты и радости.

- Из современных поэтов кого можете отметить?

- Из одаренных современных поэтов я бы назвал Ивана Куприянова, который участвует в нашем проекте, а также Виктора Канаева.

- Многие называют гениальным поэтом современности Вера Полозкову. Вы согласны с этим утверждением?

- Мне кажется, ее современность прошла лет 10 назад. В последние годы ее почти никто не цитирует и не вспоминает, а раньше она была самым популярным поэтом. Вместе с методом, который она привнесла в современную литературу, ушла и ее актуальность. С художественной точки зрения для меня она не является сегодня поэтом номер один.

- А как основоположник нового формата общения со зрителем, Вера Полозков разве не значима?

- Шестидесятники не меньше общались со зрителем. Полозкова - хороший талантливый поэт, который сейчас ничего нового не говорит. Но она никогда не была в моем табеле о рангах поэтом номер один. Она заняла свою нишу и в ней просуществовала. Изменилось время, изменилась ниша. Сейчас абсолютно другие поэты диктуют правила. И не только потому, что изменилась повестка. Просто такой сложный механизм – время. Оно поднимает наверх и быстро снимает с вершин. Это сложный вопрос, целая тема для диссертации.

- Как вы считаете, поэт – это посредник, который просто принимает некий посыл, сигнал и передает на бумагу? Как проводник из некого пространства?

- Любой человек, как электрон. Он сразу является частицей и волной. Корпускулярный дуализм. Так же и человек, он является и антенной и генератором. Бог наделил человека свободой воли, чтобы он мог генерировать. И наделил антенной, чтобы принимать сигналы свыше. И человек любой и принимает, и перерабатывает, изменяет сигнал. В этом и есть настоящий художник.

- Почему в вашем творчестве так часто звучит тема Крыма?

- Я люблю Крым и хочу там жить. Мы завершим наш тур осенью в Севастополе.