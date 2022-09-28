В Рязанской области ежедневно поступают тысячи звонков на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Телефоны горячей линии не умолкают.

В Рязанской области организована и успешно работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации населения. Номер, по которому нужно обращаться в случае возникновения вопросов, предельно простой – 122.

- Операторы службы готовы ответить на самые актуальные вопросы по теме мобилизации, - рассказывает начальник управления связи и инфокоммуникаций министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Игорь Бугаев. – Сервис круглосуточный, операторы Call-центра работают в будние дни с 8.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 8.00 до 18.00 часов. В нерабочее время на вопросы жителей отвечает автоматический голосовой помощник «Мария». С 22 сентября наши операторы уже обработали более 6000 звонков. Каждый день от населения поступают вопросы, которые требуют дополнительных разъяснений – в таком случае мы отправляем их в профильные ведомства, а после получения ответа, снова связываемся с обратившимися к нам рязанцами.

Отметим, что Call-центр организован на двух площадках, в общей сложности на телефонах задействованы 10 специалистов, также привлекаются волонтеры. Как нам рассказали сотрудники справочной службы, ежедневно поступает до 2000 звонков, в выходные чуть меньше – 500-600. Основные вопросы касаются возрастных ограничений, многие интересуются как поступить с частным бизнесом в случае мобилизации или фермерским хозяйством.

Первая площадка Call-центра организована в самом министерстве цифрового развития, вторая площадка находится в поликлинике ОКБ. Этот call-центр работал и ранее, консультировал жителей региона по вопросам Covid-19, но сейчас дополнительно сотрудники отвечают и на вопросы по мобилизации. Телефоны не умолкают… Как только оператор кладет трубку, сразу раздается новый звонок.

Примечательно, что в первые дни работы Call-центра чаще звонили женщины с вопросами о мобилизации своих близких, сейчас же количество обращений от мужчин и женщин примерно одинаковое.

Иногда люди звонят, чтобы получить моральную поддержку.

- Мы прошли волны коронавируса, консультировали по медицинским вопросам, теперь вот и по частичной мобилизации, - говорит сотрудница центра Елена. - Сейчас нагрузка по Covid-19 значительно меньше, и есть возможность подключиться к этой работе. Вопросы разные. Многие звонят и просят записать добровольцами, хотят служить. Мы рекомендуем обратиться в военкомат, поддерживаем, говорим, что годимся таким решением. Иногда люди звонят с как бы вопросом, но разговариваешь и понимаешь, что они просто хотят поддержки – переживают за родных и близких, мы к этому относимся с пониманием и стараемся помочь.

Несмотря на развитие технологий и обилие информации в Интернете иногда трудно найти достоверный ответ на интересующий вопрос. Создание подобных справочных служб положительно влияет на информированность общества и способствует удовлетворению общественного запроса.

Для получения актуальной информации по частичной мобилизации так же доступен сайт объясняем.рф.