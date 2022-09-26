Товарищи из Саратова, долгожители кабмина и один молодожен: кто вошел в новое правительство Рязанской области

Новому главе региона вручили удостоверение губернатора и должностной знак. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

21 сентября в концертном зале имени Сергея Есенина состоялась торжественная церемония инаугурации губернатора Рязанской области Павла Малкова. В ее рамках новому главе региона вручили удостоверение губернатора и должностной знак. Поздравить Малкова со вступлением в должность пришли полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, председатель облдумы Аркадий Фомин, митрополит Марк, руководители федеральных органов власти, представители муниципалитетов, общественники и многие другие.

- Мне повезло работать в уникальном российском регионе с богатейшими многовековыми традициями, героической историей, яркой культурой и прекрасными, интересными людьми, которые хотят, могут и умеют работать на благо региона и страны. Как избранный Губернатор я сделаю все, что от меня зависит, чтобы рязанцы жили лучше, - сообщил Малков во время церемонии.

Сразу после инаугурации новый глава региона, следуя обычной процедуре, отправил в отставку весь состав областного правительства. А уже в субботу Павел Малков назвал обновленный состав регионального кабмина.

Поздравить Малкова со вступлением в должность приехал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Вице-губернатор и зампреды команды Малкова

Как и ожидалось кресло вице-губернатора и первого заместителя председателя правительства досталось Артему Бранову. Уроженец Башкирии 36-летний Бранов в 2009 году окончил Саратовский государственный медицинский университет, еще через несколько лет - Саратовскую государственную юридическую академию. С 2014 года работал в различных подразделениях саратовского правительства, с 2016 по 2019 год руководил областным МФЦ. После чего переехал в столицу где работал в Росстате под руководством Павла Малкова, возглавлявшего статистическое ведомство последние три года. В рязанском кабмине Бранов будет курировать деятельность зампреда в социальной сфере, аппарата правительства, министерства финансов, ТЭК и ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог, строительного комплекса, главного управления архитектуры и градостроительства, а также ГЖИ.

Другим зампредом стала Анна Рослякова, перешедшая из команды прошлого губернатора Николая Любимова. В рязанском правительстве она работает с 2017 года. Начинала с должности замминистра по делам территориальных образований и общественных объединений, с 19 сентября 2017 года стала руководителем этого ведомства. В 2018 году пересела в кресло зампреда, в 2019 году став первым заместителем председателя регионального правительства. При Павле Малкове Рослякова будет отвечать за местное самоуправление, взаимодействие с федеральными органами власти, информационную политику, а также за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Еще одной чиновницей из Саратова, получившей кресло зампреда, стала Юлия Швакова. Также, как и вице-губернатор Бранов она работала в Росстате. В статистическом ведомстве Швакова до июля 2022 года занимала пост начальника управления координации и развития статучета. В Рязани в полномочия зампреда будет входить экономическая и имущественная сферы, а также промышленная и тарифная политика.

Еще одним зампредом, перешедшем из прошлого кабмина стал 27-летний Артем Никитин. Окончивший в 2017 году РГУ имени Сергея Есенина Никитин уже через четыре года стал заместителем председателя правительства, курирующего сферу экономики. В новом кабинете рязанец займется сферами инвестиционного развития, туризма, цифровизации и спорта.

Любопытно, что наследующий день после того, как общественности стало известно о переназначении, Никитин официально заявил о своей женитьбе. О радостном событии чиновник написал в своем Telegram-канале. Правда, в сообщении зампред не обмолвился ни словом о своей избраннице - не назвав даже ее имени.

Великолепная семерка

Также в субботу были утверждены 7 из 15 министров. Остальные продолжат работу с приставкой и.о. По словам губернатора, связанно это с требованиями федерального законодательства. Например, кандидатов на должность министра финансов, министра образования и некоторых других необходимо согласовывать с соответствующими федеральными министерствами. Также Павел Малков уточнил, что с особой тщательностью в подойдет к выбору руководителей министерств строительного комплекса, сельского хозяйства, транспорта и автомобильных дорог. Поэтому далеко не факт, что временные руководители этих ведомств получат портфели министров.

Пост министра экономического развития за собой сохранил уроженец Ухоловского района Андрей Ворфоломеев. Чиновник работает в различных правительственных структурах с 2005 года. В 2015 году еще при губернаторе Олеге Ковалеве перешел на работу в экономическое министерство. Начиная с должности замминистра в 2019 году Ворфоломеев дослужился до руководителя ведомства.

Министром здравоохранения стал бывший декан лечебного факультета Рязанского медицинского университета Александр Пшенников. Уроженец села Льгово Пшенников является доктором медицинских наук и практикующим сердечно-сосудистым хирургом. Руководящий опыт у нового министра совсем небольшой. Деканом факультета он стал всего пять лет назад, а на госслужбе до этого и вовсе замечен не был.

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи возглавил рязанец Андрей Ульянов, сохранивший свое кресло из состава прошлого кабмина. Карьеру чиновника Ульянов начал в муниципальной «Управляющей жилищной компании», а продолжил в управлении ЖКХ администрации Рязани, которое впоследствии возглавил. Год пробыл заместителем главы горадминистрации, после чего в 2017 году перешел в «Центр государственной кадастровой оценки». С 25 марта 2022 года вступил в должность руководителя регионального министерства развития.

Рязанец Владислав Фролов остался на должности министра физической культуры и спорта. Этот пост он занимает с конца 2018 года. Управленческий опыт у чиновника действительно богатый. С 2004 по 2005 годы он возглавил отдел физкультурно-оздоровительной работы управления по физкультуре и спорту Рязанской области. С 2005 по 2016 год трудился на посту директора спортивной школы дворца спорта «Олимпийский». С 2016 по 2018 годы был главой Рязани и председателем гордумы.

Интрига в региональном минкульте

А вот с должностью регионального министра культуры произошла небольшая интрига. После ухода прежнего главы ведомства Виталия Попова это место сватали директору музея-заповедника Сергея Есенина в Константиново Борису Иогансону. Но вопреки прогнозам, в итоге должность досталась заместителю Попова Марине Кауркиной. С конца августа она временно исполняла обязанности руководителя ведомства, а с 24 сентября официально стала министром.

Осталась в своем кресле и министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина. Она занимает эту должность с июля 2020 года, а до этого работала заместителем руководителя ведомства. Министерство, возглавляемое Фоминой, достаточно молодое и было образовано в 2017 году. В его задачи входит: взаимодействие со структурами гражданского общества, прогнозирование развития общественно-политических процессов, а также формирование позитивного имиджа региона и работа со СМИ.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрий Устинов также пришел на должность при прошлом губернаторе Николае Любимове. Он сменил в августе 2021 года своего однофамильца Андрея Устинова. До этого Дмитрий Устинов работал первым заместителем министра.

Остальные персоналии пока, что будут работать в региональном кабмине с приставкой и.о.

Среди тех кто пока официально министрами не стал можно выделить главу минобразования Ольгу Щетинкину, руководящую ведомством с декабря 2014 года и Марину Наумову, работающую финансовым министром с 2013 года. Это, пожалуй, главные долгожители в министерских креслах, успевшие поруководить своими ведомствами при трех губернаторах.

Вместо послесловия

Пожалуй, за исключением назначения регионального министерства культуры никаких видимых интриг в процессе формирования кабмина не произошло. Должности распределились, таким образом, каким все этого ожидали. Многие министры сохранили свои места, а новые люди, пришедшие с Павлом Малковым уже успели немного себя показать. Что касается исполняющих обязанности, то и здесь обошлось без каки-либо сюрпризов - в основном все чиновники хорошо известны в своих ведомствах и каких-то резких движений ожидать от них не стоит.

Так это или нет, покажет время. Но уже сегодня понятно, что работать новому правительству придется в крайне сложных условиях. Санкции, трудности в экономике на фоне СВО потребуют от управленцев неординарных решений, железной дисциплины и полной самоотдачи.

Через несколько дней после инаугурации Малков назвал состав нового правительства. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кто из руководителей министерств до конца не утвержден?

- и.о. министра финансов Марина Наумова;

- и.о. министра имущественных и земельных отношений Михаил Майоров;

- и.о. министра образования и молодежной политики Ольга Щетинкина;

- и.о. министра природопользования Александр Новиков;

- и.о. министра труда и социальной защиты населения Елена Карпенко;

- и.о. министра строительного комплекса Юрий Кулешов;

- и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина;

- и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Запорожец.