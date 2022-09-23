Приятное известие: К вам едет контролер!

В такой спецовке работает каждый сотрудник склада, а теперь ее примерит и журналистка КП-Рязань.

От творчества к протоколу

В работе журналистом мне не раз доводилось надевать медицинский халат и заходить в операционную, примерять каску безопасности и подниматься на верхотуру в производственных цехах, ездить на пожарной машине по лесам в спецкостюме. На этот раз для более глубокого погружения в новую профессию меня на целый день из редакции отпустили в… транспортную компанию. Как удается сохранять в целости и сохранности абсолютно любые посылки, перевозить громадные станки, доставлять заказы ровно в срок через всю страну и даже дальше? На мои наивные вопросы в тот же день я сама нашла ответы.

Ранним утром едем на Южную окружную, где расположен новый офис транспортной компании «Байкал Сервис». Их легко найти – недалеко от ТЦ «Маяк», а фирменная бело-голубая вывеска не даст сбиться с пути. Кстати, с 2016 года это уже третье место дислокации компании в Рязани.

Новый офис открылся всего месяц назад, в специально построенном под заказ помещении на 1300 кв. м. Посмотрим, как быстро им удалось освоиться на новом месте.

Позиции рязанцев в этой федеральной компании не могут не восхищать. Так, по результатам работы за прошлый квартал Рязань лидировала среди городов Золотого кольца по уровню качества в компании. Всего же «Байкал Сервис» присутствует в более чем 300 российских городах, а доставляет грузы в любые даже самые дальние уголки России и ближнего зарубежья. Интересно, что первые сборные перевозки в «Байкал Сервисе» стартовали почти 28 лет назад с Байкала (отсюда и название) по маршруту Иркутск – Москва.

На один день журналистка «КП-Рязань» устроилась в транспортную компанию «Байкал Сервис», быстро прошла инструктаж и - за работу!

Быстро заполняю короткую анкету соискателя. Вопросы простые, общего характера – образование, языки, семья… Обычно данные отправляют на обработку в Москву, но меня сразу (видимо, спасибо связям!) устраивают на должность контролера качества. Надеваю спецформу, и в бой! Вооружившись чек-листом и рулеткой, с умным видом иду на склад.

Качество еще выше

Чек-лист – внутренний документ, созданный специально для проведения таких внезапных проверок контролерами качества.

Никто никогда не знает, когда к ним на терминал или в распределительный центр приедет нежданный гость. По-гоголевски контролера немного боятся. При этом есть понимание, что такие проверки просто необходимы. Они помогают буквально увидеть проблему, когда глаз замылен. А еще по результатам таких проверок создаются протоколы, которые подробно разбираются на собраниях, в том числе с участием гендиректора компании. Так удается не только держать все филиалы в тонусе, но и повышать уровень качества перевозок.

Контролер качества «Байкал Сервис» Алексей Кривоплясов: Мы ввели премию по качеству, чтобы у регионов было желание стремиться стать лучше.

– Мы недавно ввели премию по качеству, чтобы у регионов было желание стремиться стать лучше, – говорят мне.

Двигаюсь по навигации в чек-листе. Оцениваю вывеску, оформление офиса. Здесь все в порядке – стильно и современно. Осматриваю внутреннее помещение отдела обслуживания клиентов. Поражаюсь порядку и чистоте.

В отделе обслуживания клиентов – полный порядок!

От пола до потолка

Рязань еще только просыпается, а работа на складе уже кипит. Грузчики приходят к 7 утра, чтобы до 10 часов полностью разгрузить фуру. После выгрузки машины всем клиентам отправляется автоматическая рассылка, что их груз прибыл. Рязанский терминал через день по будням принимает машины из распределительного центра (РЦ) в Домодедово. И сегодня (мы приехали в среду) как раз встречают машину из столицы. По складу маневрирует мини-погрузчик. Сотрудники в фирменных спецовках аккуратно, но при этом быстро опустошают кузов. Вот машина пуста, и грузчики берут в руки метла и вычищают фуру. Если щепка попадет под колеса рохли, процесс загрузки будет затруднен. Прохожу по кузову – ни соринки!

Рулеткой замеряем, ли соблюдены ли нормативы при изготовлении деревянных паллет.

– В регламенте нашей компании описан буквально каждый процесс, связанный с движением груза - выгрузка, хранение, перемещение по складу… Очень важно правильно разместить груз в транспорте! От этого зависит сохранность груза, скорость выгрузки в пункте назначения. А вообще контролер качества обращает внимание на все, вплоть до покрытия пола. Погрузчики возят многотонные грузы, поэтому напольное покрытие от такой нагрузки может разрушаться. А если скол больше нормы, что есть риск уронить груз. Контролер качества также обращает внимание на состояние помещений, наличие и актуальность информационных носителей, скорость работы сотрудников терминала и многое другое, – поясняет мне мой новый коллега из Москвы, контролер качества Алексей Кривоплясов.

В центре склада внимание привлекает а-ля минилесопилка.

– Для чего вам нужен распил древесины? – интересуюсь у упаковщиков, ловко орудующих циркуляркой и шуруповертом.

В ответ мастер на моих глазах буквально за 15 минут сколачивает деревянную обрешетку. Эта жесткая упаковка нужна для перевозки «капризных» грузов. Моя задача – проверить, выдержаны ли нормы. Рулеткой замеряю длину деревянного паллета, расстояние между балками. Все в порядке!

Физическая работа на складе поднимает настроение!

Грузы приходят разные, есть «лилипуты» и «великаны». Самым мелким требуется укрупнение, и их бережно кладут в полипропиленовые мешки, вешают бирки. А к гигантским грузам нужен свой подход. Иногда специально для них создают жесткую упаковку прямо в кузове.

– Есть грузы, которые перевезти без дополнительной упаковки просто невозможно. Чтобы груз не повредился сам и не повредил другие, мы предлагаем разные варианты упаковки. И всегда находим компромисс с клиентом, – говорит директор рязанского филиала «Байкал Сервис» Дмитрий Штукин.

На каждую упаковку наклеивают стикеры с условными обозначениями. Например, вертикальные стрелки указывают на верхнюю часть содержимого, «рюмка» говорит о том, что груз хрупкий, а «зонтик» – что посылка боится влаги. Контролеру качества нужно знать все эти обозначения. Что ж, придется выучить!

На каждую упаковку требуется наклеить специальные стикеры с условными обозначениями.

За многие годы работы чего только не перевозила компания! Многотонные станки, прачечные, и даже дорожную технику.

– Однажды к нам привезли на фуре дорожный каток. Тяжеленный – на три тонны. Думали, как его выгрузить. Один наш сотрудник с техникой был «на ты». И он помог нам его выкатить, – поделился старший приемосдатчик Иван Бодягин.

А я вижу на складе паллеты с шинами для спортивных машин. Оказывается, «Байкал Сервис» – спонсор одной из команд дрифтеров, и сейчас как раз помогает перевозить запчасти для предстоящего соревнования в Рязани. А еще они партнеры футбольной команды «Ювента».

«Байкал Сервис» перевозит покрышки для соревнований по дрифту в Рязани.

«Не зря в детстве в «Тетрис» играл!»

Каждый день до 18 часов на складе должна быть собрана фура для отгрузки. Наблюдаю, как грузчики методично и вдумчиво загружают кузов. Огромное пространство грузовика условно делят на четыре модуля. Каждый сектор плотно и грамотно загружают. Тяжелые грузы ставят вниз, легкие – наверх. Ни один сантиметр пространства не должен пропадать зря!

– Когда загружаю фуру, понимаю, что не зря в детстве в «Тетрис» играл, – признается мне сотрудник склада.

При загрузке фуры соблюдаем правило «Тетриса».

Каждый загруженный пролет внутри фуры перетягивают ремнями – для устойчивости. А еще фотографируют, как размещен буквально каждый груз.

– У нас по регламенту есть правила укладки грузов. Все наши ребята специально обучены и знают, как правильно заполнить машину. Проходят обучение все – грузчики, приемосдатчики. Например, все знают, что запрещено ставить тяжелый груз на легкий, при погрузке надо соблюдать принцип однородности: коробки компонуются с коробками и т.д., – говорит Дмитрий.

Тем временем приезжают машины крупных клиентов. На новом складе есть большой пандус, и это значительно ускоряет работу. Сюда могут подъехать сразу несколько машин. Все грузы в компании досматривают, сверяют с тем, что указано в сопроводительных документах и тем, что сдается на склад. С помощью специальной программы на склад поступают сигналы от службы работы с клиентами. Как только груз принят в обработку и оформлены документы на выдачу, на складе раздается «звоночек» и сотрудники склада готовятся выдать груз клиенту.

На каждой работе есть свой сленг, и мне приходится быстро осваивать здешний. Вот, например, некоторые слова из оборота моих новых коллег:

«Круговая фура» – это грузовая машина с крупного распределительного центра в Домодедово.

«Пупырка» – упаковочная пленка с воздушными пузырьками.

«Проходяшки» – транзитные машины, которые уже везут груз для следующего города и поэтому грузятся частично.

«ЖэУшка» - «жесткая» упаковка.

«Ценник» - ценный груз, который требует особых условий перевозки.

«ТСД» – терминал сбора данных, мобильный терминал, необходимый для приема, обработки груза.

День пролетает незаметно, и я лично убеждаюсь, что каждый груз на рязанском терминале «Байкал Сервис» находится в надежных руках профессионалов.