Свинина под сыром. В зимнем режиме питания должно быть больше жиров и белков

Фирменные палатки "У каждого своя деревня" есть во всех районах города и по области.
В сезон простуд качественное питание для нашего организма жизненно необходимо. Полезная питательная пища делает нас крепче, чтобы мы могли стойко противостоять вирусам и перезимовать без ущерба для здоровья.
Приобрести по-настоящему полезные и натуральные продукты рязанцам можно не только в маленьких частных хозяйствах, где-то далеко за городом, но и буквально в шаговой доступности от дома.
В Рязани и области уже несколько лет работают фирменные магазины «У каждого своя деревня». В современных уютных торговых точках представлен богатый выбор всегда свежей молочной продукции, мяса индейки, а с недавнего времени в ассортимент включили также свинину и полуфабрикаты из нее.
Диетологи неустанно повторяют о важности сбалансированного питания, богатого белками, жирами и углеводами.
В холодное время года можно без угрызений совести налегать на жирную, белковую пищу и с аппетитом есть мясо и молочные продукты. Мы заглянули в одну из палаток «У каждого своя деревня», чтобы присмотреть для обычной рязанской семьи с детьми идеи для блюд на завтрак, обед и ужин.
Найти такую палатку в Рязани или районах области не составит труда. Руководство компании постоянно развивает сеть, и сейчас в нашем регионе насчитывается уже 115 фирменных торговых точек «У каждого своя деревня». Каждая из них выполнена в уникальном стиле и технологично оснащена, чтобы продукция хранилась в оптимальных условиях, а покупателям было удобно.
Завтрак в хмурое осеннее утро должен быть питательным, чтобы придать сил на первую половину дня, и вкусным, чтобы повысить настроение в эти серые дни. Из фермерского молока «У каждого своя деревня» получаются питательные каши из любых круп. На десерт можно выбрать новинку - творожник. Этот нежный кекс с творогом, сметаной и манкой понравится и детям, и взрослым. В молочном ассортименте есть еще много аппетитного и вкусного! Например, творожная запеканка с изюмом, которая отлично будет сочетаться с какао или кофе по утрам.
Для утренних бутербродов к чаю так и хочется попробовать новинки от бренда «У каждого своя деревня». На производстве запустили выпуск плавленого сыра с различными вкусами. Есть классический - без добавок, а для гурманов можно выбрать с кусочками грибов, со вкусом лосося. В ближайших планах - выпускать сыр со вкусом и кусочками ветчины.
Как нам рассказали на производстве, для запуска новой «сырной» линии закупили отечественное оборудование, и его обслуживанию не грозят санкции.
Мастера производства за последние полгода освоили для себя еще одну новую технологию, и теперь радуют рязанцев вкуснейшими творожными сырами. В ассортименте есть сыр с вялеными томатами и маринованными огурчиками, а в планах - выпуск творожного сыра с классическим вкусом, без наполнителей.
- У нас творческая команда профессионалов. Для приготовления некоторых продуктов мы применяем авторскую технологию. Например, творожный сыр - это наше ноу-хау. А в ближайших планах запуск еще закрытого мясного пирога - тоже собственной рецептуры. Используем исключительно отечественные ингредиенты, обходимся без импортного оборудования. Для приготовления продукции мы применяем только качественное сырье, и каждый компонент указываем в составе продукта, - поделился руководитель отдела качества «У каждого своя деревня» Роман Редин.
Из новинок внимание привлекают молочные коктейли со вкусами ванили, шоколада, карамели. Они выпускаются в ПЭТ-бутылках по 0,5 литра - как раз для питательного удобного перекуса в полдник!
- Мы делаем акцент на производство новой продукции, постоянно расширяем ассортимент, ни минуты не стоим на месте. Постоянно изучаем рынок, следим за тенденциями, держим обратную связь с покупателями, - отмечает Роман Редин. - Прежде чем выпустить новый продукт, мы проводим многократную дегустацию. Выпуск налаживаем только тогда, когда всем дегустаторам понравилось.
На молочной ферме "У каждого своя деревня"
Основной прием пищи в холодное время года приходится на обед или даже ужин, и продукты в меню должны быть калорийнее. В палатках «У каждого своя деревня» попутно с молочной продукцией можно приобрести и мясные изделия. Уже несколько лет рязанцы покупают здесь «Старожиловскую индейку». Это диетическое мясо птицы и различные полуфабрикаты пришлись по вкусу многим. А с недавнего времени в продаже появилась и свинина. Крупное производство расширилось, и теперь обзавелось фермой по выращиванию свиней, и также разделочным цехом.
Если хочется приготовить на обед сочный стейк, то в палатках «У каждого своя деревня» можно выбрать свежий кусок карбоната. Есть в продаже и части туши, подходящие для приготовления гуляша, плова, котлет. Чтобы сэкономить время, можно выбрать на обед или ужин замороженные полуфабрикаты из свинины или индейки, либо даже комбинированные.
Котлеты, свиные наггетсы, филе в панировке, колбаски для гриля, филе в маринаде в пакетах для запекания, маринованный шашлык... Глаза разбегаются от ассортимента, а аппетит только растет. Достаточно один раз попробовать, например, бургерные котлеты для гриля, чтобы решить проблему выбора продуктов на обед или ужин.
На прилавке есть и необычное решение для перекуса - шпик закусочный с чесноком, зеленью или перцем. Необычность его в том, что сало пропущено через мясорубку, поэтому становится невероятно нежным и пластичным - как раз для бутербродов. Любителям классического подхода стоит присмотреться к кусковому шпику в специях - острому, пикантному или чесночному.
- У нас готовится к запуску новый цех по переработке свинины. Если сейчас за смену мы перерабатываем 1,5-3 тонны мяса, то в скором времени мощность вырастет до 10 тонн за смену. Итого, увеличим разделку полутуш более чем в три раза. В наших планах также увеличить мощности по цеху разделки индейки, - отмечают на мясном производстве.
После того как возрастут мощности переработки, расширится и мясной ассортимент. Планируются к выпуску блины с мясом, новый вид колбасок для жарки и многое другое. Словом, бренду «У каждого своя деревня» всегда есть чем удивить и порадовать рязанских покупателей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Калорийность свинины на 100 граммов - 375 кКал.
Белки - 22,6 г;
Жиры - 31,6 г;
Углеводы - 0 г.
КАК ХРАНИТЬ
Хранить свинину в холодильнике можно несколько дней, но лучше всего не в пакете, а в миске под крышкой. Если заморозить кусок мяса, то срок хранения возрастет до полугода.
КСТАТИ
Согласно статистике, свинина считается самым потребляемым видом мяса в мире, но особенно она пользуется спросом в азиатских странах. С 2019 года наша страна увеличила производство этого мяса втрое и вышла на полное самообеспечение по этому виду продукции. Интерес к свинине у россиян растет неспроста. Это очень энергоемкое мясо, что важно для наших широт.
Свинина содержит много жиров и белков, которые питают организм, поэтому полезна тем, кто занимается активной физической работой, спортом, проводит время на свежем воздухе. Свинина прекрасно восполняет силы после тяжелой нагрузки, способствует росту мышечной массы, помогает согреться в холода. В этом мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые необходимы человеку для построения собственных белков. Также в свинине много цинка, магния и селена, а значит, в разумных количествах она поддерживает работу сердца, положительно влияет на выработку гормонов щитовидной железы, укрепляет иммунитет. Витамины группы В, которые содержатся в свинине, участвуют в обмене веществ, отвечают за рост и развитие, а также кроветворение. Креатинин в свинине служит источником энергии, участвует в росте мышечных волокон, что важно для спортсменов. А таурин помогает эффективнее снабжать мышцы кровью, обогащает ткани кислородом. Бета-аланин, который тоже содержит свинина, способствует выработке карнозина в мышцах, что повышает эффективность тренировок, уменьшает усталость.