Свинина под сыром. В зимнем режиме питания должно быть больше жиров и белков

Фирменные палатки "У каждого своя деревня" есть во всех районах города и по области.

В сезон простуд качественное питание для нашего организма жизненно необходимо. Полезная питательная пища делает нас крепче, чтобы мы могли стойко противостоять вирусам и перезимовать без ущерба для здоровья.

Приобрести по-настоящему полезные и натуральные продукты рязанцам можно не только в маленьких частных хозяйствах, где-то далеко за городом, но и буквально в шаговой доступности от дома.

В Рязани и области уже несколько лет работают фирменные магазины «У каждого своя деревня». В современных уютных торговых точках представлен богатый выбор всегда свежей молочной продукции, мяса индейки, а с недавнего времени в ассортимент включили также свинину и полуфабрикаты из нее.

Авторские технологии приготовления сыров

Диетологи неустанно повторяют о важности сбалансированного питания, богатого белками, жирами и углеводами.

В холодное время года можно без угрызений совести налегать на жирную, белковую пищу и с аппетитом есть мясо и молочные продукты. Мы заглянули в одну из палаток «У каждого своя деревня», чтобы присмотреть для обычной рязанской семьи с детьми идеи для блюд на завтрак, обед и ужин.

Найти такую палатку в Рязани или районах области не составит труда. Руководство компании постоянно развивает сеть, и сейчас в нашем регионе насчитывается уже 115 фирменных торговых точек «У каждого своя деревня». Каждая из них выполнена в уникальном стиле и технологично оснащена, чтобы продукция хранилась в оптимальных условиях, а покупателям было удобно.

Завтрак в хмурое осеннее утро должен быть питательным, чтобы придать сил на первую половину дня, и вкусным, чтобы повысить настроение в эти серые дни. Из фермерского молока «У каждого своя деревня» получаются питательные каши из любых круп. На десерт можно выбрать новинку - творожник. Этот нежный кекс с творогом, сметаной и манкой понравится и детям, и взрослым. В молочном ассортименте есть еще много аппетитного и вкусного! Например, творожная запеканка с изюмом, которая отлично будет сочетаться с какао или кофе по утрам.

Для утренних бутербродов к чаю так и хочется попробовать новинки от бренда «У каждого своя деревня». На производстве запустили выпуск плавленого сыра с различными вкусами. Есть классический - без добавок, а для гурманов можно выбрать с кусочками грибов, со вкусом лосося. В ближайших планах - выпускать сыр со вкусом и кусочками ветчины.

Как нам рассказали на производстве, для запуска новой «сырной» линии закупили отечественное оборудование, и его обслуживанию не грозят санкции.

Мастера производства за последние полгода освоили для себя еще одну новую технологию, и теперь радуют рязанцев вкуснейшими творожными сырами. В ассортименте есть сыр с вялеными томатами и маринованными огурчиками, а в планах - выпуск творожного сыра с классическим вкусом, без наполнителей.

- У нас творческая команда профессионалов. Для приготовления некоторых продуктов мы применяем авторскую технологию. Например, творожный сыр - это наше ноу-хау. А в ближайших планах запуск еще закрытого мясного пирога - тоже собственной рецептуры. Используем исключительно отечественные ингредиенты, обходимся без импортного оборудования. Для приготовления продукции мы применяем только качественное сырье, и каждый компонент указываем в составе продукта, - поделился руководитель отдела качества «У каждого своя деревня» Роман Редин.

Из новинок внимание привлекают молочные коктейли со вкусами ванили, шоколада, карамели. Они выпускаются в ПЭТ-бутылках по 0,5 литра - как раз для питательного удобного перекуса в полдник!

- Мы делаем акцент на производство новой продукции, постоянно расширяем ассортимент, ни минуты не стоим на месте. Постоянно изучаем рынок, следим за тенденциями, держим обратную связь с покупателями, - отмечает Роман Редин. - Прежде чем выпустить новый продукт, мы проводим многократную дегустацию. Выпуск налаживаем только тогда, когда всем дегустаторам понравилось.

На молочной ферме "У каждого своя деревня"

Глаза разбегаются, аппетит растет

Основной прием пищи в холодное время года приходится на обед или даже ужин, и продукты в меню должны быть калорийнее. В палатках «У каждого своя деревня» попутно с молочной продукцией можно приобрести и мясные изделия. Уже несколько лет рязанцы покупают здесь «Старожиловскую индейку». Это диетическое мясо птицы и различные полуфабрикаты пришлись по вкусу многим. А с недавнего времени в продаже появилась и свинина. Крупное производство расширилось, и теперь обзавелось фермой по выращиванию свиней, и также разделочным цехом.

Если хочется приготовить на обед сочный стейк, то в палатках «У каждого своя деревня» можно выбрать свежий кусок карбоната. Есть в продаже и части туши, подходящие для приготовления гуляша, плова, котлет. Чтобы сэкономить время, можно выбрать на обед или ужин замороженные полуфабрикаты из свинины или индейки, либо даже комбинированные.

Котлеты, свиные наггетсы, филе в панировке, колбаски для гриля, филе в маринаде в пакетах для запекания, маринованный шашлык... Глаза разбегаются от ассортимента, а аппетит только растет. Достаточно один раз попробовать, например, бургерные котлеты для гриля, чтобы решить проблему выбора продуктов на обед или ужин.

На прилавке есть и необычное решение для перекуса - шпик закусочный с чесноком, зеленью или перцем. Необычность его в том, что сало пропущено через мясорубку, поэтому становится невероятно нежным и пластичным - как раз для бутербродов. Любителям классического подхода стоит присмотреться к кусковому шпику в специях - острому, пикантному или чесночному.

- У нас готовится к запуску новый цех по переработке свинины. Если сейчас за смену мы перерабатываем 1,5-3 тонны мяса, то в скором времени мощность вырастет до 10 тонн за смену. Итого, увеличим разделку полутуш более чем в три раза. В наших планах также увеличить мощности по цеху разделки индейки, - отмечают на мясном производстве.

После того как возрастут мощности переработки, расширится и мясной ассортимент. Планируются к выпуску блины с мясом, новый вид колбасок для жарки и многое другое. Словом, бренду «У каждого своя деревня» всегда есть чем удивить и порадовать рязанских покупателей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Калорийность свинины на 100 граммов - 375 кКал.

Белки - 22,6 г;

Жиры - 31,6 г;

Углеводы - 0 г.

КАК ХРАНИТЬ

Хранить свинину в холодильнике можно несколько дней, но лучше всего не в пакете, а в миске под крышкой. Если заморозить кусок мяса, то срок хранения возрастет до полугода.

КСТАТИ

Согласно статистике, свинина считается самым потребляемым видом мяса в мире, но особенно она пользуется спросом в азиатских странах. С 2019 года наша страна увеличила производство этого мяса втрое и вышла на полное самообеспечение по этому виду продукции. Интерес к свинине у россиян растет неспроста. Это очень энергоемкое мясо, что важно для наших широт.

Свинина содержит много жиров и белков, которые питают организм, поэтому полезна тем, кто занимается активной физической работой, спортом, проводит время на свежем воздухе. Свинина прекрасно восполняет силы после тяжелой нагрузки, способствует росту мышечной массы, помогает согреться в холода. В этом мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые необходимы человеку для построения собственных белков. Также в свинине много цинка, магния и селена, а значит, в разумных количествах она поддерживает работу сердца, положительно влияет на выработку гормонов щитовидной железы, укрепляет иммунитет. Витамины группы В, которые содержатся в свинине, участвуют в обмене веществ, отвечают за рост и развитие, а также кроветворение. Креатинин в свинине служит источником энергии, участвует в росте мышечных волокон, что важно для спортсменов. А таурин помогает эффективнее снабжать мышцы кровью, обогащает ткани кислородом. Бета-аланин, который тоже содержит свинина, способствует выработке карнозина в мышцах, что повышает эффективность тренировок, уменьшает усталость.