Где искать первые грибы в Рязанской области?

Засушливое лето и холодный сентябрь 2022 года заставили любителей тихой охоты понервничать. Подберезовикам, белым, маслятам давно пора проклюнуться, но корзины грибников не спешат наполняться. КП-Рязань решила проверить, где в Рязанской области есть ли в лесу грибы, и отправились на их поиски в Клепиковский район.

- Места у нас грибные - белые собираем корзинами, - заверил заядлый грибник из Клепиков, и взял нас за компанию на лесную прогулку.

Воскресное утро. Морось. На градуснике за окном +11 по Цельсию. Но азартного грибника сложности только закаляют. Надев резиновые сапоги, прихватив ведро и ножик, едем за 80 км от Рязани. Немного настораживает, что по пути вдоль дорог краснеют только банки с клюквой и брусникой - ни одной бабушки с корзиной грибов.

- Дожди прошли, но мало, а туман у нас был только один раз. В прошлом году уже в это время собирали и подберезовики, и подосиновики, и черные грузди с маслятами, а в этом году даже свинушки ни одной не попалось, - признались нам местные жители у поселка Ласковский. – В нашей стороне из-за пожаров вообще грибов нет.

В Клепиковском районе нас встречают стройные сосны, могучие ели, попадаются березки и осинки. Для роста грибниц здесь созданы все условия. К тому же, на прошлой неделе прошли дожди, и даже один раз опустился туман, что для роста грибов крайне важно. Съехав с трассы вглубь лесного массива, в районе деревни Макарово делаем остановку. Посматривая на наше ведро для сбора лесного урожая, местные жители ухмыляются:

- Грибов в этом году нет – засуха, - говорят они. - До самого Касимова ничего вообще нет, ни одного грибочка. Дожди только прошли, а грибницу надо хорошо промочить. Даже если ливни продолжатся, то ночи-то все равно уже холодные. Грибов в этом году не будет! Даже поганок нет в лесу…

Но мы настроены на удачу, и спешим забраться поглубже в дебри. Бывалые грибники буквально чуют добычу. Но грибами в лесу и не пахнет. Через полчаса унылого хождения под сенью мещерского леса попался один захудалый мухомор, еще через полчаса – несколько поганок. С пустыми руками возвращаемся к машине. Настроение на нуле, да и дождь еще усиливается. Понимаем, что с каждой его каплей шансы увидеть грибы в этом сезоне возрастают, но от этого как-то не веселее.

«Первые грибы повыползали»

Некоторым грибникам в минувшие выходные повезло больше, чем нам. Своими добычами счастливчики поделились в социальных сетях на просторах интернета. В лидерах по грибным местам - Шацкий, Пронский и Касимовский районы. Также небольшой урожай собрали в Рыбновском, Старожиловском, Сапожковском и Спасском районах.

Рязанцы утверждают, что под Касимовым массово пошли маслята. Также грибники делятся фотографиями с корзинами подосиновиков, собранных в Пронском районе. В Шацком районе зафиксировали самый большой сбор урожая – целые ведра с грибами.

- Массовой волны грибов нет, местами просто пусто. Но все же первые грибы повыползали, - пишут гриболовы о своих вылазках в минувшие выходные. - Сильных изменений с предыдущей годами не заметил. В одной локации по-прежнему пусто, но радует, что боровики проклевываются. По второму направлению увеличилось количество маслят, белых грибов, мухоморов, козлят, ложных лисичек, сыроежек, подберезовиков, но не существенно.

Похожих отзывов среди рязанских грибников немало: «Тоже практически ничего не нашла – только ладошку совсем маленьких маслят и полянку мухоморов», «в Кирицах грибов нет, даже поганок и мухоморов не обнаружил».

При этом рязанцы не отчаиваются и верят, что потепление и дожди вызовут грибную волну в ближайшее время. А пока сбор грибов – настоящая рулетка.

Марля вместо «закруток»

Собрать грибы – полдела, необходимо еще вкусно и безопасно приготовить сей «деликатес». Диетологи считают, что грибы плохо сочетаются с большинством продуктов, и поэтому их лучше подавать самостоятельным блюдом. Хуже всего, по мнению специалистов, грибы сочетаются с картофелем, рыбой, мучными изделиями, крупами, кабачками и морковью. А вот с луком, капустой и горохом – ешьте на здоровье!

Кстати, по мнению врачей, грибы можно употреблять не чаще двух раз в неделю, всего по 100-150 граммов. И только после термической обработки, при которой разрушается присущий даже съедобным видам токсин агаритин. Кроме того, грибы тяжело усваиваются, потому что содержат хитин - трудноперевариваемую клетчатку. Этот продукт противопоказан при острых хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта или при их обострении. Детям грибы тоже дают крайне осторожно и дозировано, а до трех лет полностью исключают из рациона.

Врач-инфекционист Елена Сорока предупреждает, что грибы таят опасность для здоровья, в том числе, как источник ботулизма. Это заболевание поражает центральную нервную систему, и его симптомы проявляются в течение двух дней после заражения. У больного наблюдается слабость, головная боль, диарея, невысокая температура, затем появляются признаки поражения ЦНС – двоение и пелена перед глазами, нарушение глотания, охриплость голоса, расширенные зрачки.

- Маринованные или соленые грибы, закрытые герметично, могут таить риск развития ботулизма у человека, - отмечает Елена Викторовна. – Если грибы были плохо промыты при консервировании, то в банку могут попасть частицы земли с опасными бактериями. Ботулизм развивается в анаэробных условиях, поэтому я рекомендую хозяйкам закрывать банки полиэтиленовыми крышками или марлей и хранить в холодильнике или погребе, чтобы был доступ кислорода.

Отравиться свежими грибами можно, если употребить даже кусочек несъедобного. В этом случае вызывайте скорую, и готовьтесь к долгой детоксикации организма. Если же съесть бледную поганку, то спасти человека почти невозможно. Будьте предельно внимательны во время сбора и обработки грибов, и не рискуйте жизнью и здоровьем!

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Во время лесных прогулок, особенно по глухим местам, грибников могут поджидать самые неожиданные встречи. На прошлых выходных жительница деревни Кельцы Клепиковского района Екатерина Елизарова поехала на велосипеде в лес за клюквой. Во время сбора ягод к ней подошла семья кабанов с выводком. Девушка не растерялась, и забралась на ближайшую сосну. Лесные жители подобрались ближе, обнюхали рюкзак туристки, и спокойно удалились восвояси.

- В наших краях олени и кабаны – не редкость. У нас есть вольеры для оленей, поэтому диких животных прикармливают. Я не первый раз встречаю кабанов в лесу, но так близко и в таком количестве – впервые. Знаю, что у кабанов слабое зрение, и они ориентируются на обоняние. Когда я увидела большого черного кабана и маленьких поросят, признаюсь, было волнительно. Ведь они могли принять меня за угрозу. При такой встрече нельзя паниковать, делать резких движений. Надо просто выждать время. Когда они ушли, я спустилась с сосны и продолжила собирать клюкву. А на обратном пути мне дорогу перебежал олень. Удивительно, что всего в 40 км от Рязани можно так близко повстречаться с дикой природой! Грибов я пока не нашла, но надеюсь, что тепло и туманы сделают нам подарок к следующим выходным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 70-е годы в деревнях Рязанской области работали грибоварни. Местные жители сдавали лесной урожай, и зарабатывали за сезон неплохие деньги. Так, известный писатель, журналист «Комсомольской правды» Василий Песков писал, что за кило белых в мещерских грибоварнях давали «рублевку», а за маслята, подберезовики и подосиновики – «по полтиннику за кило». Так, к зиме деревенские могли заработать на грибах да ягодах по 800 рублей.

ВАЖНО

Грибы свинушки вызывают немало споров, но надо понимать, что их уже давно официально признали несъедобными. Ни врачи, ни заядлые грибники категорически не рекомендуют употреблять их в пищу, потому как последствия могут быть необратимыми и крайне печальными.

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