Рязанцам представили новые троллейбусы «Адмирал»

10 новых троллейбусов "Адмирал" выйдут на рязанские маршруты в ближайшие дни. Фото: admrzn.ru

8 сентября рязанцам представили новые троллейбусы, закупленные для областного центра на знаменитом Энгельсском заводе электрического транспорта. Это машины серии «Адмирал», имеющие принципиально новую конструкцию.

В ближайшие дни новые машины выйдут на городские маршруты №№1, 3, 9, 10 и 16.

Согласно опросу, проведенному telegram-каналом «КП-Рязань», большинство автолюбителей готовы оставить свои машины во дворах и пересесть на общественный транспорт, лишь в случае комфортабельности последнего.

Соответствует ли этим критериям новые троллейбусы? Давайте разбираться.

НИ ЖАРКО, НИ ХОЛОДНО

Начнем с того, что троллейбусы оборудованы климат-системой, позволяющей поддерживать комфортную температуру в салоне. Она включается автоматически сразу после закрытия дверей. Пассажирам не будет ни жарко, ни холодно.

Общая вместимость салона – 96 человек, количество сидячих мест – 33.

Количество мест-сидений согласно паспортным данным – 33. На самом деле, это не совсем так. Имеется 30 массивных кресел и еще три откидных, расположенных напротив средней двери. Так что скорее компоновку стоит обозначить как 30+3.

Три откидных кресла напротив средней двери.

Это, конечно, не ЗИУ-5 с сорока сидячими местами, но и 19-местные троллейбусы, поступавшее в Рязань в последнее время.

В новых «Адмиралах» есть wi-fi система, USB-розетки, видеокамеры, созданы условия для перевозки маломобильных групп населения. Все это делает поездку на такой машине комфортной и привлекательной.

Глава региона Павел Малков остался доволен качеством новых машин.

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

- Об общественном транспорте Рязани слышал много еще до приезда в регион, - сказал глава области Павел Малков. – Обновление троллейбусов и автобусов – мой приоритет в развитии города. В ближайшие дни новые машины выйдут на маршруты №№ 1, 3, 9, 10, 16.

По словам Павла Викторовича, торжественного вручившего ключи от новых троллейбусов водителям УРТ, в ближайшее время в Рязань поступил еще 10 аналогичных машин. Кроме того, в город на Оке должна прибыть партия «рогатых машин» из Северной столицы (в общей сложности 30 троллейбусов). Специалисты обещают, что они находятся в хорошем состоянии и не требуют игр – собери один нормальный троллейбус из трех сломанных. Также вскоре в Рязань должны поступить автобусы большой вместимости.

Вручение ключей от новых троллейбусов.

- Важно обновить не только сам транспорт, но и инфраструктуру, установить современную модель транспортного движения. В Рязани на некоторых участках дублируется больше 30 маршрутов! Это какой-то хаос, на мой взгляд. Мы предложим понятную модель для жителей и гостей города, - отметил Павел Малков.