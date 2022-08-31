Новая жизнь старой здравницы: санаторию «Солотча» исполнилось 100 лет

За вековую историю санаторий «Солотча»изменился до неузнаваемости.

В этом году исполняется знаменательная дата не только Рязанской области, но, пожалуй, и России в целом: не так много санаториев имеют столетнюю историю. Сегодня 100 лет санаторию «Солотча».

Все начиналось очень скромно: в 1921 году «в селе Солотча Рязанского уезда», как говорили тогда, впервые была озвучена идея об открытии дома отдыха, а в 1922 году начался первый сезон. Дома отдыха в провинции были тогда в диковинку. Их открывали только в системе Лечебно-санитарного управления Кремля.

Сначала дом отдыха в Солотче планировали использовать для учителей. О бедственном положении учителей писали отовсюду главе Совнаркома В. И. Ленину. Вот на эту ситуацию и откликнулся Рязанский губернский совет профессиональных союзов.

Потом дом отдыха стал межведомственным (для рабочих и служащих города Рязани и его уезда). Для него в Солотче выделили шесть дач. Их привели в порядок: отремонтировали строения, восстановили печи и т. д.

Предполагалось, что дом отдыха будет принимать по 60 отдыхающих в заезд. Конечно, все было очень скромно: и штат, и меню, и бытовые условия. Но самым главным был уникальный ландшафт и микроклимат Солотчи, хотя курортным поселком ее тогда не называли.

Достоинством дома отдыха было то, что рядом располагалась станция железной дороги Рязань - Владимир, что облегчало путешествие сюда, ведь ни асфальтированного шоссе, ни автобусов тогда не было. Кстати говоря, разлив Оки отрезал дом отдыха от города и в это время он пустовал. Это время использовали для ремонта оборудования, строительных работ и т. д.

Любопытно, что окружной Рязанский совет профсоюзов для удобства отдыхающих даже просил изменить расписание пригородных поездов. Сначала в доме отдыха принимали только взрослых, а с 1930 года сюда стали приезжать и дети. Отличие от пионерских лагерей и детского санатория «Памяти В. И. Ленина» состояло в том, что дети были здоровы и приезжали с родителями.

Трудные годы

Санаториев и профилакториев в Солотче не было до конца 50-х годов (санаторий-профилакторий «Дружба» открылся в 1978 году, санаторий «Сосновый бор» - в 1984-м). Вплоть до 50-х годов дом отдыха, носивший одно время имя главы правительства - В. М. Молотова, находился почти в прежнем состоянии.

Во время войны жизнь тут замерла, а потом стало увеличиваться количество мест, хотя бытовые условия почти не изменились. Но в доме отдыха в начале 50-х было уже восемь одноэтажных благоустроенных дач: водопровод, электричество (до 1937 года освещение было только на станции Солотча, а остальные пользовались керосиновыми лампами).

Так зарождалась легенда.

Первое «второе дыхание»

Появилась в доме отдыха библиотека (с очень неплохим набором книг), танцплощадка и различные «культурные мероприятия». В дом отдыха часто приезжали писатели (К. Паустовский, Ф. Панферов, А. Коптяева, Р. Фраерман и т. д.).

Продолжительность путевки составляла уже 10 - 14 дней. Одномоментно отдыхали 300 человек, а в течение года 5500 по десятидневным путевкам и 4000 - по однодневным. В середине 50-х годов было построено здание клуба и административный корпус (существуют и сегодня).

В дом отдыха приезжали студенты медицинского и педагогического институтов Рязани. Путевками в дом отдыха премировали ударников труда.

Отдых проходил в традициях того времени: шахматы, шашки, домино, бильярд, бег в мешках, походы за грибами, лыжные прогулки и т. д. На озера ездили в кузовах грузовых машин (автобусы появились позднее). Была у дома отдыха и своя лодочная станция, пользовавшаяся громадной популярностью.

Любопытно, что тогдашние аниматоры рассказывали об истории Солотчинского монастыря, хотя он был давно закрыт. Посещали отдыхающие дом И. П. Пожалостина (нынешний филиал художественного музея). Тогда отдыхающие еще ходили в пешие походы в Константиново (хотя музей С. Есенина был открыт спустя десятилетие).

«Второе дыхание» дома отдыха, география отдыхающих которого уже вышла за пределы Рязани, появилось после того, как он вошел в структуру Московского территориального совета по туризму профсоюзов. О нем стали писать в справочниках о курортных учреждениях, в местной прессе (ни один материал о Солотче» уже не обходился без упоминания о нем). Появилось московское снабжение продуктами, увеличилось финансирование, и отдых здесь стал престижным.

К территории дома отдыха отошла площадь пионерского лагеря имени Гайдара. Там были построены овощехранилище, прачечная, гараж и подсобное хозяйство. Активно развивался дом отдыха в 70-80-е годы. Были построены два новых жилых корпуса на 280 мест и столовая (до трехсот посадочных мест). В доме отдыха появился медицинский персонал.

Преобразование? Нет, преображение

Начало 90-х привело к упадку дома отдыха, как и всей этой индустрии. Но, к счастью, в отличие от более десятка санаториев и ведомственных баз отдыха нашей области, которые перестали существовать, дом отдыха уцелел. В 2000 году он стал пансионатом с лечением.

Однако подлинный «ренессанс» старой здравницы начался в 2006 году с приходом нового собственника. Началась масштабная реконструкция, которую точнее назвать кардинальной перестройкой всего: коммуникаций, инфраструктуры, зданий и благоустройством собственно здравницы и прилегающей к ней территории.

В 2008 году пансионат с лечением «Солотча» (название не менялось) приобрел статус санатория и получил лицензию на тридцать видов медицинской деятельности.

С этого момента регулярно обновляется парк медицинского оборудования, открываются новые отделения, внедряются передовые методики лечения, реабилитации и оздоровления.

Столетие санатория ознаменовалось для коллектива открытием большой водолечебницы с под-водным вытяжением позвоночника и отделением теплогрязелечения на 12 мест. Здесь используются банный комплекс, три вида лечебной грязи, бишофит, парафино-озокеритовая смесь.

В санатории применяются все виды аппаратной физиотерапии и косметологии лица и тела, кинезиология и кинезиотейпирование, рефлексотерапия и гирудотерапия и т. д. Также здесь существует терренкурная тропа, а велосипедные путешествия проходят по маршруту «Тропы Паустовского».

Сотрудниками санатория опубликовано более тридцати научных работ и несколько книг на тему санаторного лечения различных заболеваний.

Нынешняя география гостей: от Петропавловска-Камчатского до Ивангорода, от Санкт-Петербурга до Якутии, от Чукотки до Казахстана.

Способный, профессиональный, трудолюбивый, сплоченный коллектив, современный продвинутый менеджмент и настроенность на успех - вот нынешний девиз существования столетней здравницы, с оптимизмом смотрящей в XXI век.

Справедливости ради упомянем имена руководителей здравницы, добившихся самых больших успехов в процветании и благополучии жемчужины Солотчи - санатория, носящего ее имя: Прохор Фролович Якушин, Антон Данилович Маслов, Александр Матвеевич Богатырев.

В течение шестнадцати лет санаторием руководит Алексей Михайлович Барычев. Именно он стал инициатором преобразования, а лучше сказать, преображения старой здравницы. Образно говоря, именно его идеи являются осью, вокруг которой все крутится: нынешний санаторий сочетает в себе «градостроительство и градоустройство», а это не только цветы и березовая аллея. Все гораздо масштабней и серьезней.

Из первых уст

Поздравляем коллектив санатория, особенно ветеранов, с вековым юбилеем здравницы и хотим пожелать благополучия, преуспевания и всяческих успехов в благородном деле заботы о здоровье уважаемых пациентов, сегодняшних и завтрашних!

Особые слова благодарности нашим верным друзьям - постоянным гостям санатория, которым в последнее время мы предоставляем значимый дисконт. С юбилеем любимой здравницы!