«Разговоры о важном» будут проходить каждый понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с нового учебного года во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования введены 30-минутные занятия под названием «Разговоры о важном». Подробные сценарии уроков, которые будут проходить в образовательных организациях Рязанской области, опубликовали на специальном сайте министерства просвещения РФ. Правда, уже в понедельник, 5 сентября, доступ к ним закрыли, оставив возможность ознакомиться с занятиями, которые пройдут на текущей неделе. Первый такой разговор прошел 5 сентября, и он назывался «День знаний». Всего представлено пять сценарных планов, рассчитанных на пять возрастных групп: 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классы. Последний также рассчитан на учащихся СПО (среднее профессиональное образование). Учителей снабдили сценариями, методическими и дополнительными материалами, инструкциями, видеороликами, презентациями и плакатами. Также занятия подразумевают интерактивные элементы.

«Счастье Родины дороже жизни»

12 сентября в рамках «Разговоров о важном» пройдет занятие «Наша страна - Россия». Первоклассникам предлагается ставить песни из советских фильмов «С чего начинается Родина» и «Гляжу в озера синие». В 3-4 классах, помимо песен, предлагается вспоминать пословицы и поговорки о Родине, среди которых: «Счастье Родины дороже жизни» и «За Родину-мать не страшно умирать». А уже с 5 класса с детьми начнут обсуждать специальную военную операцию на Украине. В качестве примера учащимся расскажут историю российского военного, обезвредившего 26 мин:

«Капитан Александр Романов во время боя обнаружил группу украинских националистов и принял решение вытеснить их на минное поле. В результате операции националисты сдались в плен, капитан Романов лично обезвредил 26 мин. Благодаря успешно проведенной операции российские войска без потерь заняли плацдарм».

Также в сентябре пройдут занятия по темам «165-летие со дня рождения Циолковского» и «День пожилых людей».

«О любви к Родине я рассказываю дома»

Несмотря на то, что доступ к методичкам уже закрыли, некоторые родители успели ознакомится с их содержанием и даже скачать их. Многих тематика занятий, мягко говоря, озадачила, и именно поэтому они не хотят, чтобы их дети посещали такие уроки.

- О любви к Родине я рассказываю им дома, - поделилась с «КП-Рязань» Ольга - мама троих детей двое из которых уже посещают в школу. - В моем понимании в это понятие входят: бережное отношение к природе, знание истории и культуры. А вот текущая политическая повестка, мне кажется, здесь излишней. Тем более, что к моменту окончания их учебы, она может множество раз поменяться. Принудиловка, по моему мнению, в этом вопросе неуместна, как говорится: насильно мил не будешь. Другой момент, крайне меня смутивший, заключается в том, что детям собираются внушать, что смерть - это хорошо. Я категорически против такой постановки вопроса, выступаю за созидание и именно поэтому буду добиваться того, чтобы мои дети такие занятия не посещали.

Детям расскажут о любви к Родине, покажут тематические презентации и видеоролики. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

«Важно, чтобы ребенок чувствовал свою принадлежность к роду»

Но что по этому вопросу думают специалисты? «КП-Рязань» обратилась к семейному психологу Евгении Шелистовой с просьбой, изучить методичку и дать свое экспертное мнение относительно нее:

- Когда ко мне приходят клиенты, я прошу их назвать то, чем они гордятся. И зачастую они считают, что гордиться нечем, что у них всё как у всех. И именно сравнение с другими мешает им видеть то, чем можно гордиться. На идеологию о том, что почетно умереть за Родину, я смотрю несколько шире. По крайней мере, в том виде, в котором это пропагандировалось в годы Великой Отечественной войны. В моем понимании - это про ценность жизни своих детей и защита их интересов. Многие фильмы именно это демонстрируют. Защита Родины - защита своей семьи. Спасение. Спасать своих детей - это естественно. Можно провести аналогию с донорством органов во имя спасения. И таких фильмов тоже много. Что касаемо патриотизма, важно, чтобы ребенок чувствовал свою принадлежность к семье, роду и стране. Видел связь, идентифицировал себя с членами семьи. Это и про формирование привязанности - того фундамента личности и самоопределения человека.

Два звонка - два разных ответа

Разобравшись с психологическими аспектами вопроса, нужно еще знать и юридические. Чтобы понять, обязаны ли дети посещать занятия «Разговоры о важном», мы позвонили в управление образования администрации Рязани.

Правда, здесь произошел небольшой конфуз. Во время первого звонка специалист управления четко ответила, что посещение является добровольным:

- Как я могу запретить родителю, если он не желает, чтобы эти уроки посещались? Они даются в рамках внеурочной деятельности, а посещение таких занятий является добровольным.

Но уже примерно через час корреспонденту «КП-Рязань» перезвонили и сообщили, что изучив вопрос, а также посоветовавшись с региональным министерством образования, пришли к выводу, что посещение таких занятий является обязательным. Для подтверждения этих слов в управлении сослались на письмо министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности». В нем за подписью заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования минпросвещения РФ Жанны Садовниковой, сказано, что план внеурочной деятельности наряду с учебным планом, является частью основной образовательной программы и обязателен к исполнению.

«Департамент обращает ваше внимание на то, что согласно статье 43 Федерального закона учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы», - написано в документе.

Закон превыше всего

Однако юрист Омар Сулейманов, которому мы показали это письмо, убежден, что никакие письма ни из каких департаментов не могут вступать в противоречие с Федеральным Законом. В нем же четко сказано, что образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные программы в соответствии с федеральными государственными стандартами.

- В то же время, мероприятия внеурочной деятельности не могут считаться учебным планом. Следовательно, закон об образовании не обязывает учащихся к посещению таких занятий. Федеральный Закон принимается Госдумой и утверждается Советом Федерации, а также подписывается президентом страны. И пока изменений в закон не внесено, требовать обязательного посещения внеурочных занятий - незаконно, - заключил юрист.

Начиная с 5 класса школьникам расскажут о СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместо послесловия

В любом случае, посещать ребенку или нет «Разговоры о важном», должны решать сами родители, и в этом вопросе нельзя оставлять детей одних. Важно, чтобы взрослые четко обозначили свою позицию, пришли в образовательное учреждение, а в случае необходимости написали отказ. Если же родители считают данные уроки полезными и хотят, чтобы ребенок их посещал, то и в этом никакой проблемы нет. В любом случае такие чувства, как патриотизм и любовь к Родине, прежде всего, воспитываются в семье и никакая школа ее здесь не заменит.

ВАЖНО

Посещение внеурочных занятий и выполнение заданий на них является добровольным. П. 1. ч. 1 ФЗ «Об образовании» обязывает учащихся посещать и осваивать только предусмотренные учебным планом (образовательной программой) занятия. Внеурочная деятельность в школах также является добровольной в соответствии с п. 13 части III Утвержденного ФГОС Общего среднего образования.

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