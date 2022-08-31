«Небо России-2022»: Более 1000 километров до Рязани ради 15 минут счастья

Честь региона на оболочке "Рязанская область" защищал Владимир Ермаков. Фото: Игорь ШЕЛАПУТИН.

XX фестиваль воздухоплавания «Небо России» в этом году прошел в сложных погодных условиях. Порывистый восточный ветер препятствовал безопасному проведению полетов аэростатов. Но, несмотря на объективные трудности, организаторы смогли реализовать и спортивную часть фестиваля – XVI Кубок России по воздухоплавательному спорту, и культурно-зрелищную.

Небо России в августе под Рязанью особенно красиво... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Пилот Дмитрий Жохов и его женская команда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

20 августа на вечернее свечение аэростатов на летном поле у села Шумашь собралось более 3000 зрителей. Организаторы сохранили традиционный бесплатный для посещения формат мероприятия. Для гостей играла живая музыка, работали точки общепита, несколько интерактивных зон – в том числе можно было побывать внутри оболочки аэростата. Вопреки неутихающему ветру аэронавтам удалось на радость зрителям поставить 12 воздушных шаров. После того как оболочки положили на землю, команды устроили фаер-шоу газовыми горелками.

Вечернее свечение собрало на поле у села Шумашь более 3000 гостей. Фото: Екатерина ЕЛИЗАРОВА.

- Считаю, что у нас подобралась отличная команда – каждый отвечает за свое направление, - рассказывает спортивный директор фестиваля «Небо России» Александр Маврин. – Формат праздника, который мы опробовали на летном поле, всем понравился, и в следующем году мы обязательно сделаем его еще лучше!

- В следующем году фестиваль также пройдет в августе? – интересуемся у Александра.

- Думаю, да. Август – хорошее время! Большинство полей скошено, многие люди в отпусках. Постараемся в рамках фестиваля снова провести одно из двух главных спортивных состязаний страны – чемпионат или Кубок России. В этом году на открытии фестиваля из-за погодных условий не удалось провести массовый взлет из Рязанского кремля. Надеюсь, в следующем метеоусловия нам будут более благоприятствовать.

Аэростат "Почта России" точно заходит на цель. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Вообще каждый фестиваль – это небольшая сказка, истории радости и счастья! Ранним утром 17 августа воздухоплаватели собрались на границе Старожиловского района у села Ивановское для старта аэростатов. Вместе с ними в точку начала полета приехали несколько десятков автомобилей со зрителями. Один из них обратил на себя внимание незнакомым кодом региона на регистрационном знаке – 56. Оказалось, что семья добиралась более чем за 1000 километров – из Оренбургской области – чтобы показать сыну воздушные шары.

- Очень красиво – мы в восторге! – поделилась с нами мама семейства. – Спасибо вам! Сейчас позавтракаем и отправимся в обратный путь.

Более 1000 километров ради 15 минут счастья – много это или мало, каждый решает сам!