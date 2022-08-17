Над пропастью во ржи: как прошел первый полет фестиваля воздушных шаров в Рязани

Стажер Ангелина мечтает стать пилотессой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 16 августа, рязанцы наслаждались видами первых полетов на аэростатах участников фестиваля «Небо России-2022». В первый официальный день фестиваля было ветрено, поэтому вечерний полет стартовал из низины, в районе поселка Тысья. Пилоты провели первый ознакомительный полет и осмотрелись в небе над городом, ведь некоторые из них впервые приехали в Рязань. Всего фестиваль собрал более 20 участников из Рязанской области и других регионов.

Виды с высоты открываются живописные. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Полет с чемпионами

В этом году в Рязани проходит юбилейный 20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022», и традиционно параллельно с ним проводятся спортивные состязания. Так, в рамках фестиваля проходит 16-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, а также внутренние соревнования - 13-й Кубок Рязанской области по воздухоплаванию.

«КП-Рязань» посчастливилось подняться в небо на ознакомительный полет с участником спортивных соревнований Евгением Чубаровым. Наш пилот рассказал, что увлекся воздухоплаванием с 2005 года, постепенно очаровываясь этим видом спорта, и сейчас не столько участвует в соревнованиях, сколько преподает в учебном центре в Дмитрове. Ему довелось облететь всю Европу, неоднократно завоевывать высокие места в спортивных соревнованиях. В командном зачете Евгений Чубаров в составе сборной завоевал титул Чемпиона мира. Он также побил рекорд России по дальности и по времени, пролетев за 11 часов 333 км от Ростовской области до Белгородской. К слову, спортивную династию продолжает его сын - профессиональный автогонщик Иван Чубаров.

Пилот Евгений Чубаров в составе сборной завоевал титул Чемпиона мира. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- На севере Европы ветра похожи на наши, а южнее – во Франции, Австрии, Словакии - атмосфера совсем другая. Там ветра, как правило, тише, тоньше. Пилотировать там надо нежнее. Раньше мне нравился стиля а ля «с криком ки-я», а теперь раскусил полеты, и больше привлекает управлять по-европейски. Там терпение нужно. Но кайф везде есть! – рассказал Евгений.

С нами в корзине полетела юная стажерка. Глядя на хрупкую девушку, удивляешь ее мечте – стать пилотом аэростата. Ангелине Аршава только исполнилось 18 лет. Ее родители Виктория и Игорь Аршава - воздухоплаватели из подмосковной Яхромы, привили дочери любовь к небу с детства.

- Я начала летать с 13 лет с родителями, и сначала не хотела становиться воздухоплавателем. А в 18 лет решилась, и сейчас прохожу стажировку, для этого и приехала в Рязань. Страх перед полетом есть всегда, но думаю, что со временем пройдет, - призналась будущая пилотесса.

Готовят аэростат к полету всей командой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Подготовка аэростата занимает около 20 минут. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Главное - техника безопасности. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

300 метров над уровнем счастья

С таким опытным пилотом, настоящим гуру воздухоплавания, как Евгений Чубаров, не страшно долететь, хоть до Луны. С помощниками он мастерски готовит шар к полету, не забывая о технике безопасности, в первую очередь. И вот оболочка наполнена воздухом и поднята, и нас ждут на борту. Мы медленно поднимаемся над землей, догоняя коллег, которые на других аэростатах парят над рязанскими полями. Набираем высоту всего 300 метров, и перехватывает дух. Но не от страха, а от невероятной «высокой» красоты полей, перелесков, озер, заходящего солнца… Мир преображается и становится невероятно живописным, будто холст небесного художника.

Евгений оттачивает мастерство, и мы резко снижаемся, почти касаясь земли. Как огромный воздушный корабль, проплываем над полями ржи, по дну корзины музыкально шелестят колосья. Резко набираем высоту и пролетаем в считанных сантиметрах от макушек деревьев. Поистине – ювелирная работа! Вновь взмываем ввысь и любуемся алым закатом, который в конце августа так быстротечен.

40 минут в небе пролетели, как один миг, и пришло время искать место для посадки. Евгений выбирает ближайшее поле и, вновь, интуитивно управляя шаром, почти не глядя на приборы, начинает снижение. Мы садимся максимально комфортно и мягко, удачно завершая наше воздушное путешествие. На соседнем поле убирают урожай, и к нам радостно спешит фермер:

- Никогда не видел шар так близко! – как ребенок восклицает он, и спешит прикоснуться к корзине и оболочке.

А пока не стемнело, мы разбираем конструкцию аэростата, ждем машину и едем заправлять баллоны для утреннего полета. Пилотам предстоит подъем еще до рассвета, и в таком режиме они проведут все фестивальные дни – с 16 по 22 августа.

Напомним, торжественное открытие фестиваля «Небо России» пройдет в среду, 17 августа, в 18.30 в Рязанском кремле. Еще одним культурно-массовым мероприятием станет вечернее свечение аэростатов на летном поле у села Шумашь в субботу, 20 августа.

Первые полеты. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Пролетая над дорогой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

С высоты птичьего полета. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА