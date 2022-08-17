«Рязань красивая, но неухоженная, как замарашка»: чего не достает туристам в нашем регионе

По мнению специалистов, Рязанская область обладает всеми качествами, для того чтобы стать туристической жемчужиной. Фото: Александр Синицын.

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Павел Малков подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о взаимодействии в области подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе.

Это взаимодействие предполагает разработку комплексного плана по развитию туристических направлений за счет средств корпорации. Параллельно будет вестись работа по поиску инвесторов и подготовке документации для участия в конкурсе на предоставление субсидии.

И действительно, выгодное расположение Рязанской области в непосредственной близости от столичного региона делает ее очень привлекательной для развития туризма. У нас много мест и архитектурных памятников, которые могли бы заинтересовать приезжих. Но, несмотря на растущий из года в год туристический поток, регион по-прежнему сильно проигрывает соседям - Владимирской и Тульской областям.

Почему так происходит и чего не хватает Рязанской области для того, чтобы стать по настоящему привлекательным туристическим регионом? Мы спросили об этом людей, имеющих, как к городу, так и к индустрии гостеприимства самое непосредственное отношение.

Ни одного нового государственного музея

- Во-первых, городу крайне не хватает нормального благоустройства, уборки улиц, урн, туалетов, нормального асфальта, освещения - всего того, что связано с комфортом не столько туристов, сколько горожан, - говорит Ксения Паначева, экскурсовод и владелица салона «Аромат времени». - Во-вторых, всего того, что связано с сохранением объектов культурного наследия. Зачем приезжать в Рязань, что смотреть? Ну кремль. Посмотрели, что дальше? А дальше мы уедем, к примеру, во Владимир и будем находиться там. Поэтому, для того чтобы Рязанская область развивалась как туристический регион, нужно максимально приводить в порядок и увеличивать число объектов показа. Нам нужны объекты культурного наследия в нормальном виде, а не в таком, как сейчас мы видим в Касимове. А сейчас мы привозим туда туристов и говорим: «Вот прекрасный дом, но он, правда, сгорел. И вон там тоже прекрасный дом, правда, он немного осыпается». Надо делать так, чтобы подобного у нас не было.

Другой проблемой, по мнению Ксении, в рязанской туристической отрасли является дефицит интересных музеев:

- У нас с советских времен не открылось ни одного государственного музея. Я сейчас не говорю о Музее путешественников, который в принципе для туристов не столь интересен. Частные музеи я тоже не беру. А все ключевые музеи, которые у нас посещаются туристами и популярны среди них: кремль, художественный музей, музей ВДВ, музей Ивана Павлова - все это было создано в советское время. Мы выезжаем за счет того, что сделали наши предки. И это просто позор!

Жилой дом на улице Урицкого - яркий пример разрушающейся исторической застройки. Фото: Александр Синицын.

Среди мест, которые Ксения Паначева показывает как экскурсовод в областном центре, она может выделить всего несколько улиц, представляющих для туристов хоть какой-то интерес:

- Главные исторические улицы Рязани - это Соборная, Почтовая, Астраханская (Ленина - Ред.), Полонского. Обязательно привожу людей на улицу Салтыкова-Щедрина, чтобы показать наше замечательное зодчество. Это единственная улица, где оно сохранилось ходя бы как-то комплексно. Хотя и она, к сожалению, находится в отвратительном состоянии. Но ради этого туристы как раз приезжают в наш город. Ведь ни в Москве, ни в Петербурге такого просто нет.

Наладить взаимодействие с епархией

У экскурсовода, сотрудницы Туристического информационного центра Ольги Пименовой свой взгляд:

- Очевидно, что в первую очередь необходимо благоустроить основные туристические маршруты областного центра, улучшить инфраструктуру, обновить туристическую навигацию, обустроить санитарные остановки, привести в порядок дороги. Другое направление работы - создание зон туристского интереса и точек притяжения. То есть общественные пространства и городские площадки. Здесь важно не только обозначить их, но и организовать там своевременную уборку. В целом же, чтобы повысить туристическую привлекательность областного центра, предстоит уделить должное внимание состоянию объектов культурного наследия и туристского интереса. Это и рязанское деревянное зодчество, и памятники советской эпохи, зеленые насаждения, которые также могут быть уникальными объектами показа.

По мнению Ольги Пименовой, недостаточно активно сегодня выстроено взаимодействие администрации города и отраслевых учреждений развития туризма с теми, кто непосредственно работает с гостями. Пока остается без внимания и целенаправленная работа с горожанами по формированию у них чувства ценности места, где они живут.

- В областном центре туристов в основном привлекает архитектура, деревянное зодчество, наш торговый городок, территория кремля. В целом по области людям интересны Константиново, Пощупово, Солотча, Касимов, Гусь-Железный, Брыкин бор с его Окским биосферным заповедником, Крутицы, Пьяный лес в Шилове, Ижевское как родина Циолковского, Мещера и тропы Паустовского, а также Старая Рязань.

Привлекательными гости региона считают туристские развлекательные центры, такие как «В некотором царстве», «Окская жемчужина», «Термы», гостиничный комплекс «Старый город» и «Рыбацкая деревня». Если говорить о музеях, то наиболее востребованы у приезжающих музей Сергея Есенина в Константиново и музей Ивана Павлова в Рязани, а также музеи «Аромат времени», «Рязанский леденец», художественный музей им. Пожалостина, рязанские усадьбы, в том числе и заброшенные.

Среди проблем в туристической сфере в ТИЦ выделяют отсутствие по-настоящему ярких, креативных турпродуктов, недостаточную новизну многих музейных экспозиций и выставочных пространств, в том числе на основе современных музейных технологий, а также определенные сложности во взаимодействии между объектами показа и организациями, которые занимаются их продвижением.

- Нам необходимо наладить более масштабное представительство региональных музеев в социальных сетях. И, как следствие, выделить на эти цели финансирование. Если говорить про выстраивание взаимодействия с епархией, то это определение точного графика работы храмов - памятников архитектуры - и порядка проведения в них экскурсий. Что касается больших мероприятий местного масштаба, то нам всем предстоит работать над повышением их качества. Пусть их будет меньше, но те, что останутся, должны быть конкурентноспособными. То же касается и точек общепита: во многих ресторанах, кафе, равно как и в самих музеях и гостиницах, уровень обслуживания гостей по-прежнему хромает. Здесь всем нам тоже есть к чему стремиться.

Уже снесенный дом на улице Есенина. Фото: Александр Синицын.

Люди хотят видеть красивый и ухоженный город

Художник, общественник Александр Синицын приехал в Рязань несколько лет назад и очень вдохновился красотами нашего города. Сегодня он является создателем сайта archryazan.ru.

- Историческое поселение Рязань, о котором у нас много говорят, подразумевает определенный регламент, который учитывает цвет кровли домов, заборов или формат вывесок, у нас практически не соблюдается, - считает Александр. - А такие вещи очень влияют на туристическую привлекательность региона. Ведь люди хотят видеть красивый и ухоженный город, с хорошими парками и озеленением, сделанным со вкусом. Добавьте к этому проблему отсутствия в городе общественных туалетов и городской транспорт, на который страшно смотреть. Я обеими руками выступаю за сохранение троллейбусов, но подвижной состав необходимо обновлять. А пока туристы, приезжающие из Москвы, видят запущенный город, находящийся без присмотра, и это плохо. А ведь люди уже привыкли к определенному уровню, который они видят, к примеру, в Калуге, Туле или Владимире. И когда они приезжают к нам, то, конечно, видят для себя много нового и интересного, но этого сегодня явно недостаточно. Один мой знакомый как-то сказал: «Рязань красивая, но неухоженная, как замарашка»

Вместо послесловия

Проблем у Рязани и области очень много. И если мы хотим, чтобы наш регион стал по-настоящему привлекательным для туристов, их необходимо решать. Ведь у нашего города есть практически все, для того чтобы стать туристической жемчужиной: транспортная доступность, хорошо сохранившийся исторический центр, богатая история, а главное - люди, способные все это показать.

КСТАТИ

Если же говорить об экономической составляющей туризма, то городу выгодно, чтобы люди приезжали не одним днем, а оставались, как минимум, на две ночи. И, по мнению специалистов, с гостиницами в Рязани все неплохо. А вот с кафе и ресторанами дела обстоят не так радужно, и, прежде всего, из-за того что в областном центре не так много заведений, способных принять за раз большие туристические группы по 20-30 человек. Другой момент - это меню. Ведь приезжающие в Рязанскую область люди не хотят есть пиццу, пасту или роллы. Они хотят есть то, чего нет у них - что-то хотя бы минимально похожее на русскую кухню, а не местные аналоги западных или восточных блюд.